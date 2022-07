Oroscopo Branko del 3 luglio: domenica d’amore in famiglia. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La buona vena continua nei suoi affari professionali. Potresti ricevere un reclamo fondato da un membro della famiglia. Accettalo volentieri e cerca di rettificare. Buone relazioni amichevoli. La notte sarà favorevole all’intimità.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Cerca di non distrarti nel tuo compito, perché c’è il rischio che commetti un grave errore. Avrai una propensione a fare spese inutili quindi dovrai controllarti. Amore e amicizia si combineranno perfettamente di notte.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Un’informazione ricevuta casualmente sarà molto utile nella tua professione se sai come trarne vantaggio. Giorno non appropriato per attività all’aperto, ma per riunioni di famiglia. Riceverai buone notizie da un amico che vive lontano.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Alcune possibilità per espandere le tue attività professionali. L’atteggiamento familiare sarà contrario a quel progetto. Cerca di non essere influenzato e di esprimere il tuo punto di vista con fermezza e chiarezza. Tatto estremo nella tua relazione romantica.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – L’autodisciplina e un atteggiamento responsabile ti porteranno a raggiungere buoni progressi professionali. La tua vita sociale sarà intensa e ti permetterà di portare in superficie un aspetto positivo della tua personalità che sorprenderà più di uno.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Giornata lavorativa senza incidenti e con buoni risultati. Umore allegro che favorirà le tue relazioni. Le ore serali preannunciano bei momenti per te in compagnia dei tuoi amici. Cerca di essere molto cauto se guidi sulla strada.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Il progresso dei tuoi affari professionali sarà favorevole, ma dovresti prestare molta attenzione ai piccoli dettagli. L’invidia di un amico sarà rivelata. Un bambino ha bisogno di te, non deluderlo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi dovrai moltiplicarti al lavoro se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi. Cerca di non essere brusco con una persona cara, anche quando c’è qualcosa nel loro comportamento che ti irrita. Di notte controlla le sue spese.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Lo sviluppo del tuo lavoro ti porterà a perseverare nella tua idea e i risultati non tarderanno ad arrivare. Un problema familiare mostra nuove sfaccettature, che dovrai affrontare. Uscire per espandersi di notte sarà meraviglioso.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Non scaricare il tuo cattivo umore con un collega, poiché potresti creare tensioni inutili. Evita la tua tendenza allo shopping compulsivo, non importa quanto sforzo ti costi. La sincerità sarà evidente nella tua relazione romantica.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Avrai una grande facilità per ottenere prestiti o finanziamenti. Ti sentirai incline a spendere, il che non è consigliabile nemmeno quando te lo puoi permettere. Quando si tratta di divertirsi, dovresti anche frenare la tua tendenza agli eccessi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Non perdere tempo a discutere con un partner o un collega, perché non importa quanto duramente ci provi, non sarai in grado di fargli cambiare idea. Pianifica cosa devi fare e mettiti al lavoro. L’atmosfera familiare sarà un po ‘carica. Cerca di appianare i bordi ruvidi.

