Oroscopo Branko del 31 luglio: domenica intensa di emozioni. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Ti aspetta una giornata di azione, lotta, iniziativa e movimento, ma anche ottimista e ben disposto, qualcosa di meglio al mattino che al pomeriggio, dove potresti dover affrontare più tensioni sul lavoro o in famiglia. All’inizio fortuna e risultati, ma in seguito tutto potrebbe diventare un po’ complicato per te. Oroscopo di oggi: le energie negative ti limiteranno da ciò che è necessario per poter avanzare nel campo professionale. Non disperare perché sarà peggio. Amore: una leggera differenza nella coppia sarà motivo di una forte discussione che metterà in pericolo il futuro della relazione. Ricchezza: godrai di un’energia formidabile per far andare i tuoi affari a passi da gigante. Non decadere. Benessere: questo periodo sarà favorevole alla recitazione e alla canalizzazione delle energie. Sarà necessario per te definirti su determinate questioni e proiettarti nel futuro.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Avrai esperienze o eventi straordinari legati alla famiglia, alla casa o alla tua vita intima, novità che saranno principalmente per il bene. Sarà una buona giornata per questioni di cuore e anche per risolvere un disaccordo o una crisi che stai soffrendo ultimamente con il tuo partner. Oroscopo di oggi: non avrai modo di riconciliare la concentrazione durante questo giorno. Quindi cerca di non firmare documenti o condurre affari. Amore: fatti da parte se ritieni che questa relazione non si stia muovendo verso il futuro. Non vale la pena restare con qualcuno che non ti ama. Ricchezza: non essere troppo esigente con i tuoi subordinati. Ricorda che con umiltà e diplomazia conquisterai la sua volontà. Benessere: non lasciare che la tua eccessiva sicurezza ti spinga a vivere in continue delusioni. Sii più selettivo con le persone intorno a te.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi ti sveglierai con tanti sogni e progetti che sei determinato a realizzare in futuro, anche se tra qualche giorno potresti averli dimenticati e la tua mente sarà su un film molto diverso. L’importante è che tu abbia entusiasmo e qualunque cosa accada sentirai di vivere un giorno fortunato. Oroscopo di oggi: oggi troverai le risposte che stavi cercando. La tua vitalità si traduce in performance, un buon palcoscenico per cercare nuove alternative. Amore: Dedicati con entusiasmo a raggiungere, al di là dell’unione amorevole, un’amicizia molto stretta con la tua dolce metà, ne avrai bisogno. Ricchezza: dovrai mostrare fermezza davanti alle richieste dei tuoi superiori, mostrare i tuoi punti di vista affinché tutto sia chiaro. Benessere: cerca di ritagliarti un momento per condividere nuove esperienze con il tuo partner. Respirare aria nuova e fresca li aiuterà a superare le loro differenze.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – A volte affondi e cadi a pezzi senza sapere davvero perché, ma altre volte ti succede il contrario e ti senti felice e trionfante come un imperatore incoronato, anche se non c’è nemmeno una vera ragione per questo. Ebbene, quest’ultimo è quello che ti succederà oggi, sia al lavoro che nella tua vita familiare. Oroscopo di oggi: Giornata un po’ confusa, dedicati al tuo lavoro e non prestare attenzione alle cose che non ti riguardano e l’unica cosa che fanno è distrarti. Amore: connettiti con le profondità del tuo essere per vedere se questa relazione ti si addice. Solo tu hai la risposta. Ricchezza: se cerchi supporto per i tuoi progetti, cerca di non farti coinvolgere dalla tua famiglia perché prima o poi sorgeranno dei conflitti. Benessere: se vuoi dire qualcosa e non sai come, ora è un buon momento per farlo. Non lasciare per domani quello che puoi fare oggi. Smettere di procrastinare.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Ti senti in un momento molto fortunato e presto lo vedrai concretizzarsi anche negli eventi della tua vita, sia materiali che personali. Il Sole e Giove uniranno le forze per condurti alla vittoria e realizzare alcuni dei tuoi sogni più preziosi, e tutto questo potrebbe essere correlato a un viaggio. Oroscopo di oggi: potresti ricevere un invito a partecipare a una festa di famiglia a distanza attraverso una videoconferenza. Trascorrerai piacevoli momenti con i tuoi cari anche a distanza. Amore: le crisi si risolveranno, alcune amichevolmente e altre no, ma in tutte si potranno fare nuovi patti per rinnovare la coppia. Ricchezza: Giornata eccellente per tutti i tipi di procedure e piccoli investimenti, soprattutto se lavori in modo indipendente. Benessere: cambiare i mobili e le decorazioni del luogo servirà a rinnovare le energie della tua casa e le cattive vibrazioni si allontanano.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Continuerai a essere molto sopraffatto, teso e persino abbattuto da piccole difficoltà e turbolenze sul lavoro a cui non dovresti dare così tanta importanza. Hai tanti valori e virtù, ma tante volte ti lasci sconfiggere o amareggiare dalle piccole cose. Se non ti calmi potresti avere una brutta giornata. Oroscopo di oggi: anche se tendi a iniziare molte cose, prenditi il ​​tempo per finirle, porteranno i loro benefici. Amore: fai attenzione perché sul piano emotivo si stanno avvicinando momenti molto belli. Vivi ogni momento pienamente. Ricchezza: Presta attenzione ai dettagli e con questo permetterai alla tua produttività di aumentare notevolmente, a vantaggio di te. Benessere: hai trovato un certo ordine nel tuo lavoro, cerca di mantenerlo così e non dimenticare la tua salute, poiché è anche molto importante.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La fortuna e gli stati d’animo positivi tornano di nuovo nel tuo angolo. I pianeti sono in armonia e te ne accorgerai presto perché oggi avrai una giornata molto favorevole al lavoro, negli affari o nelle relazioni sociali, e se in questi giorni hai commesso un errore o hai subito un fallimento, vedrai come verrà corretto . Oroscopo di oggi: le difficoltà economiche entrano in un contesto discreto. In questa fase dovrai fare uno sforzo per essere in una buona posizione. Amore: oggi aiuterai un amico a ritrovare la fiducia. Ti chiedi perché non hai seguito quegli stessi consigli amorevoli. Ricchezza: nelle tue mani arriveranno informazioni super riservate che potrebbero farti guadagnare un sacco di soldi. Prima di usarlo, controllalo. Benessere: è tempo di pensare a giocare e divertirsi. Sei stato abbastanza serio questo mese, dovresti gioire e organizzare qualche videochiamata con la famiglia e gli amici.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi sarete assaliti, a volte, da pensieri negativi o da una certa malinconia; ma alla fine supererai e lotterai contro le difficoltà, sia interne che esterne alla vita, al lavoro o alla vita familiare. I tuoi nemici pensano che ti sconfiggeranno, tuttavia sarai tu a sconfiggerli. Oroscopo di oggi: anche se i risultati non saranno istantanei, i passi compiuti oggi avranno un’influenza definitiva sulla tua vita. Amore: se hai problemi con il tuo partner, ora è il momento di provare a correggere le differenze, ma non con argomenti. Ricchezza: non è un buon momento per investire quei pochi soldi che avevi risparmiato in un’impresa. Sii paziente e studialo bene. Benessere: i migliori piani a volte non funzionano e ciò che pensi di volere alla fine non funziona. Non aver paura di cambiare direzione.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – L’amore è sempre con te perché tu stesso hai un’enorme capacità di amare, e non solo i tuoi cari ma il mondo intero in generale. Per tutto questo, oggi avrai una grande gioia legata all’amore, qualcosa che non ti aspetti, ma che meriti. Una grande pace e felicità si stanno lentamente avvicinando a te. Oroscopo di oggi: Giornata di crocevia emotivi poiché ti ritroverai in difficoltà a dover scegliere tra il tuo partner e la tua famiglia. Sii diplomatico. Amore: fai attenzione al tuo modo di dire le cose, poiché è quello che causa tensione nella relazione. Ricchezza: i problemi di denaro possono mettere a repentaglio la tua vacanza. Sii prudente e inizia risparmiando un po’ di più. Benessere: gli stessi tratti caratteriali che ti permettono di andare avanti di fronte a qualsiasi problema possono diventare degli ostacoli. Stai attento.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La tua giornata potrebbe essere rovinata da questioni relative alla giustizia, scartoffie, amministrazione, finanze o qualcosa di simile. Ma anche se ora sei sopraffatto, alla fine riuscirai a canalizzarlo o risolverlo con successo. Devi stare attento perché i tuoi nemici non stanno fermi e se succede qualcosa di brutto non sarà un caso. Oroscopo di oggi: oggi devi mantenere le cose come sono, soprattutto perché ci sono dei rischi negli affari delicati. Rimani fuori. Amore: saprai come far perdonare al tuo partner i tuoi errori, apri semplicemente il tuo cuore e mostragli i tuoi veri sentimenti. Ricchezza: cercheranno di ingannarti offrendoti un buon affare, ma poi le cose non saranno così semplici come sembrano. Benessere: i cambiamenti dentro di te si rifletteranno sul tuo esterno. Sarà inutile mostrare una bella faccia se il risentimento ti corrode dentro.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Stai vivendo un momento di illusione e di speranza, anche se le difficoltà crescono o i tuoi sforzi falliscono, tuttavia, non sei disposto a scoraggiarti. Anche se oggi hai una buona giornata, è molto probabile che tutto ti stia costando più lavoro o più tempo di quanto avevi previsto, ma nulla sminuisce la tua fiducia nella vittoria. Oroscopo di oggi: sarai apatico con le persone a te vicine. Valuta cosa ti sta succedendo per agire in questo modo. Evita gli abusi con chi ti ama. Amore: la coppia è bloccata. Non c’è chimica tra voi da molto tempo e tutto è limitato a incontri sporadici. Ricchezza: Il numero 13 può essere determinante per ottenere un reddito extra. Ma attenzione a non diventare un giocatore compulsivo. Benessere : gli estranei non devono esprimere la propria opinione, non permettere a nessuno di farlo. Nessuno ha abbastanza autorità per dirti come vivere la tua vita.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Senti che il destino ti è ingiusto, e non sei senza ragione, perché porti non solo i tuoi problemi ma anche quelli degli altri, come sta per succederti oggi, ma non dovresti preoccuparti perché in fondo hai un grande protezione e quando meno te lo aspetti riceverai una meritata ricompensa. Oroscopo di oggi: cerca di sbarazzarti delle persone che ti hanno deluso e ti hanno mostrato che i loro interessi non sono gli stessi dei tuoi. Amore: Innamorato, vorrai dare il meglio di te. Non sforzarti così tanto, basta solo dare ciò di cui il tuo partner ha bisogno. Ricchezza: ti collocherai in una posizione controversa di tua spontanea volontà associandoti con persone di dubbia origine economica. Benessere: inizierai una nuova fase in cui i problemi non ti influenzeranno più del necessario. Pertanto, sarai in grado di fare piani che prospereranno in futuro.

