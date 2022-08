Oroscopo Branko del 5 agosto: venerdì da incorniciare, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi sarà un giorno in cui la tua sfida più grande sarà mantenere le conversazioni a un livello adeguato per controllare i tuoi sentimenti ed evitare una certa ribellione che potrebbe sorgere in qualsiasi momento. SENTIMENTI: Sarà un giorno per evitare alti e bassi emotivi nel tuo modo di relazionarti con gli altri per essere una persona giusta. AZIONE: È una giornata con la quale sentirai il desiderio di cambiare il modo stabilito di fare parte della tua professione per renderla più divertente. FORTUNE: È un giorno in cui la tua vita sociale aumenterà se impari a essere condiscendente con tutti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi è un giorno in cui è importante che tu senta le basi della tua vita con calma e con tanto idealismo. Dovresti parlare con gli altri in modo piacevole e incoraggiarli a seguire i loro ideali. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui dovrai usare la tua percezione per sapere quando devi aiutare qualcuno che ha bisogno del tuo aiuto emotivo. AZIONE: È una giornata in cui puoi organizzare le questioni relative alla famiglia e alla casa in modo attivo e veloce. FORTUNE: Sentirai che il tuo ideale di video si realizza perché ti godi ogni momento e tutte le persone che incontri.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – È un giorno in cui ti sarà consigliabile essere molto acuto e avere fiducia che dovresti motivare la gioia negli altri al fine di raggiungere obiettivi comuni più altruistici. SENTIMENTI: È un giorno in cui godere di poter dare il proprio amore e allo stesso tempo ricevere anche l’attenzione degli altri verso di te. AZIONE: È un giorno in cui devi sviluppare la tua grande capacità di ingegno risolvendo problemi scaduti di cui devi liberarti. FORTUNE: È una giornata in cui sarà molto piacevole unire il proprio intuito al modo di essere pratico e realistico.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi potrai scoprire con pazienza quali sono i tuoi migliori doni per compiacere gli altri. La sfida sarà cercare di interagire in modo positivo e mettersi nei panni degli altri per stabilizzare le situazioni. SENTIMENTI: Oggi è il momento di bilanciare il tempo che dedichi alle tue attività e il tempo che dedichi al tuo riposo. AZIONE: È un giorno in cui è importante che i tuoi progetti partano dalla base di mantenere l’aiuto di altre persone per poterli rafforzare. FORTUNE: Sarà un giorno in cui i tuoi video spiritosi ti aiuteranno a connetterti con gli altri e a raggiungere accordi pratici.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi sarà un giorno in cui dovrai evitare che la tua stessa vitalità si rivolga contro di te, prima di tutto usa la magia della tua generosità e simpatia nelle tue azioni con gli altri. SENTIMENTI: È un momento molto importante per bilanciare il tuo pensiero logico e l’idealismo che viene dalla tua coscienza interiore. AZIONE: È il momento in cui la tua grande capacità energetica ti aiuterà a portare a termine gli obiettivi in ​​modo pratico. FORTUNE: È il momento di usare il tuo supporto emotivo e finanziario per alcune persone che ne hanno bisogno in questo momento.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È il momento di evitare di scoraggiarsi nel dover finire alcune questioni che sono state retrocesse per molto tempo. È meglio rimanere calmi ed essere una persona allegra con un buon umore verso gli altri. SENTIMENTI: Oggi è un giorno in cui dare più importanza all’affetto che offri che ai guadagni che ricevi. AZIONE: Noterai che è un giorno in cui il tuo intuito ti aiuterà a raggiungere i tuoi ideali in modo calmo ma innovativo. FORTUNA: Devi usare la tua grande capacità di consegna e la tua forte vitalità per divertirti con gli altri allo stesso modo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi è un giorno in cui devi essere d’accordo con le persone con cui hai dei progetti. È importante gettare le basi e che ci sia consenso tra tutti per dirigere gli obiettivi che si vogliono raggiungere. SENTIMENTI: È un momento per godere nel dedicare la tua attenzione agli altri perché ti renderai conto che è uguale a ciò che ricevi anche tu. AZIONE: Oggi è un giorno in cui i tuoi progetti dipendono dalla capacità visionaria che hai in questo momento. FORTUNE: È un giorno in cui usare la tua intuizione per gettare le basi importanti della tua vita.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi sarà un giorno per pianificare i tuoi obiettivi, lasciandoti alle spalle le frange in sospeso con le persone coinvolte. È importante mantenere il dialogo tra tutti e raggiungere accordi comuni. SENTIMENTI: Dovresti dare il tuo affetto in modo naturale perché percepirai che anche gli altri si prendono cura di te. AZIONE: È una giornata in cui devi raggiungere accordi armoniosi ed equi con le persone con cui li porterai a termine. FORTUNE: È un giorno per la tua simpatia e generosità per aiutarti a creare progetti con persone che la pensano allo stesso modo.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei in un momento molto importante per motivarti e mantenere la vicinanza con i tuoi cari. In questo modo puoi far parte di un team comune che pone le basi per mantenere i tuoi nuovi progetti. SENTIMENTI: È un giorno per mantenere attivi i tuoi progetti per continuare a goderti la vita con persone che la pensano allo stesso modo e simpatiche. AZIONE: Sarà un giorno molto speciale per avere un giorno fortunato e allo stesso tempo aiutare le persone a te vicine che ne hanno bisogno. FORTUNE: È un momento in cui è importante proiettare i tuoi obiettivi e come gestire i risparmi che hai È vero che siamo tutti uguali alla nascita? O è possibile che la nota aggiunta fatta in Animal Farm secondo cui “tutti gli animali sono uguali alla nascita… ma alcuni sono più uguali di altri” sia un po’ più vicina alla verità? Hai un’aura unica. Hai quel “non so cosa” caratteristico del Sagittario che attira gli altri come falene verso una luce. Ognuno di noi è speciale a modo suo. Ma questo non toglie nulla ai tuoi talenti e alle tue qualità. Oggi ti dà l’opportunità di stupire. Se esplori ciò che ti rende, ispirerai gli altri a fare lo stesso.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sei in una giornata in cui hai bisogno di pratica per mettere in pratica la tua esperienza e snellire le procedure che ti tengono in unione con le persone che ami nei tuoi obiettivi. SENTIMENTI: Oggi puoi dedicarti ad essere una persona felice e divertente, in questo modo emergeranno divertenti obiettivi comuni con amicizie che la pensano allo stesso modo. AZIONE: È un giorno per mantenere la gioia in materia di proprietà e finanze coniugali perché saprai come essere una persona giusta. FORTUNE: È un giorno in cui puoi combinare la tua attività con il tuo idealismo in modo che tutti ne traggano vantaggio. Alcune persone si sentono a proprio agio nel rispettare le regole e spesso non contemplano l’infrazione delle regole. Se interrogati, rispondono con la frase “Sto solo facendo il mio lavoro”. Potrebbe non essere nella tua natura infrangere le regole, ma non ti limiti nemmeno a rispettarle. Se ti senti frustrato perché sei costretto a osservare una restrizione ingiusta, cerca di non preoccuparti o di non pensare di essere danneggiato. Più sei arrabbiato, più piacere darai alla persona che è determinata a seguire le procedure stabilite. Essere pazientare. Presto sarai libero.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi potrai mantenere la tua simpatia negli incontri e nei rapporti che hai con altre persone. Devi mantenere il tuo idealismo e risolvere i problemi in sospeso in modo che non ti soffochino. SENTIMENTI: È un giorno per arrivare ad organizzare un piccolo viaggio con le idee delle persone che ne faranno parte. AZIONE: È un momento per mantenere buoni rapporti principalmente con le persone a te vicine e con le quali vivi quotidianamente. FORTUNE: È un giorno in cui la tua sensibilità e la tua percezione interiore saranno le chiavi che ti aiuteranno ad ottenere ciò che desideri. Come innovativo nativo dell’Acquario, non puoi fare a meno di elaborare strategie. Crei piani che cambieranno il mondo intorno a te e schemi che miglioreranno la vita degli altri. Quando le tue azioni sono sincere, consenti e aiuti le persone a compiere passi che cambieranno davvero le cose. Sai che fare un passo senza averci pensato porta dei rischi e può portare a conseguenze inaspettate. Ma d’altra parte, quelle conseguenze accadono, non importa quanto tempo passiamo cercando di evitarle. Sii spontaneo oggi. Ti piacerà quello che succede dopo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi è molto importante che la generosità e l’altruismo ti aiutino a far fronte agli accordi e ai rapporti con le persone coinvolte. È consigliabile mantenere i progetti. SENTIMENTI: Oggi sarà un giorno in cui la tua grande gioia e voglia di godere potranno essere condivisi con amici fidati in modo benefico per tutti. AZIONE: È un momento speciale per aiutare generosamente le persone che hanno bisogno del tuo sostegno emotivo e finanziario. FORTUNE: Sarai in grado di mantenere la fiducia di persone vicine e affidabili per mantenere progetti che saranno vantaggiosi per tutti. La tua scalata verso l’alto a volte è molto aiutata dall’ispirazione di una buona visuale. Le energie planetarie di oggi migliorano la tua capacità di vedere il bicchiere mezzo pieno, o di vedere la bellezza di ciò che ti circonda quotidianamente. Migliora ciò che fai per la tua salute prendendoti del tempo per notare ciò che ami del sentirti in salute. Nota il modo in cui ti piace sentirti e mira a promuovere questo stato dell’essere con ciò che mangi e la frequenza con cui ti alleni.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Branko del 5 agosto: venerdì da incorniciare, ecco per chi scritto su Oroscopo Più da Redazione.