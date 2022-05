Oroscopo Branko del 5 maggio: giovedì importante per nuovi amori. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi sei finalmente ottimista e positivo, quindi in grado di portare a termine tutti i progetti che hai in mente. Devi continuare così, con la tua determinazione vincerai, prima o poi!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Il brutto periodo è ormai alle spalle, ora devi farti forza e trovare il coraggio di andare avanti. Cerca di guardare il mondo sotto un’altra prospettiva!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi la giornata sarà bella tosta, impegnativa, ma l’energia non ti manca e sei in grado di affrontare tutto. Cerca solo di dare priorità alle cose davvero importanti, basta con i piccoli dettagli, che a volte sono inutili e di poco conto!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – La giornata sembra banale, ma non è così. Anzi, oggi devi circondarti di belle persone, dialogare. Le nuove conoscenze sono favorite e le idee non mancano di certo!

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi sei molto impulsivo, ma questo non è sempre un bene perché prima di agire devi riflettere. Gli errori sono da mettere in conto, quindi meglio usare la cautela!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Il periodo stressante fa ormai parte del passato, ora puoi sorridere alla vita e accogliere questa nuova fase, sicuramente più serena. Forza, è il tuo momento!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi senti solo il desiderio di trascorrere una serata in tranquillità, con le persone che ami. Cerca, quindi, di evitare gli scontri e le polemiche!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Hai voglia di rompere con la quotidianità, con la routine di tutti i giorni. Quindi, non devi avere paura del cambiamento, ma devi accettarlo, agire e andare avanti!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Stai affrontando un periodo difficile, questioni complicate, ma il morale ti aiuta. Sai, infatti, con la tua determinazione come uscire da momenti decisamente ‘no’.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Devi cercare di non essere timido perché ora le relazioni sociali sono favorite. Devi solo farti avanti e vedrai che non sbaglierai!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Favoriti gli incontri, anzi una persona che incontrerai lungo il tuo cammino ti stravolgerà (e in positivo) la giornata. Forza!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Sai bene come agire, cosa vuoi nella vita e sei lungimirante, ma non devi avere paura. Devi lasciarti andare, buttarti a capofitto e seguire ogni tanto l’istinto!

