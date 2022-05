Oroscopo Branko del 7 maggio: sabato di felicità e leggerezza. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi potresti fare una preziosa conoscenza, non sottovalutare una persona del segno del Toro. Belle novità in arrivo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Sei determinato a raggiungere i tuoi obiettivi ma quest’oggi vuoi prenderti una pausa dal lavoro e dedicarti alla famiglia.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi potresti avere dei piccoli contrattempi, cerca di mantenere la pazienza. Belle intuizioni sul lavoro, il tuo impego sarà presto ricompensato.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi sei un po’ pensieroso, cerca di staccare la spina, una passeggiata all’aria aperta gioverà al corpo e allo spirito.

Leone (23 luglio-22 agosto) – La tua determinazione ti porterà lontano, favorite le nuove collaborazioni. Attenzione a non mettere in secondo piano i sentimenti.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Sei una persona precisa ma quest’oggi potresti avere l’impressione di non riuscire a stare dietro a tutto. Prenditi una pausa per analizzare bene la situazione.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi sei un po’ sottotono: approfitta di questa giornata per rilassarti e dedicare del tempo prezioso a te stesso.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – La giornata regala emozioni, non chiuderti in casa. Favoriti i lavori a contatto con il pubblico, novità in arrivo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Non lasciare che i piccoli malumori di oggi minino la tua serenità. Recupero già da questa sera.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi metti al bando la razionalità e dedicati a qualche hobbies, se sei single guardati intorno.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi sono favoriti gli incontri, se ti piace una persona non esitare a farti avanti. In arrivo belle emozioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Questo sabato ti vede protagonista: non lasciare che qualche pensiero di troppi in famiglia mini la luce che ti circonda in questo periodo.

