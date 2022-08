Oroscopo Branko del 9 agosto: martedì interessante, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Secondo l’oroscopo per domani di Branko domani Venere in quadratura potrebbe fare un po’ la capricciosa, ma non comprometterà di certo la tua vita affettiva. Regalerà solamente un po’ di pepe alle relazioni di coppia, ti renderà goloso e geloso oppure incline a qualche storia “scandalosa”.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Domani potresti vivere dolci lusinghe d’amore. Sarà merito di una Luna interessante e di quel Marte, ancora nel segno, che continua a regalarti una spinta all’amore fisico. Dovresti sfruttare le ultime giornate in cui Venere è in buon aspetto, perché poi si farà più provocante.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Come anticipa l’astrologo Branko domani sarà una giornata particolarmente intrigante. Da qualche giorno l’eros ti chiama e più passerà il tempo e più lo farà. Con Venere di nuovo attiva, fra pochi giorni, anche i Gemelli single più ostinati sentiranno un desiderio insolito di incontrare qualcuno.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Domani sarà tempo concedersi le meritate ferie. Se hai lasciato tutto in ordine in città, potrai dedicarti serenamente alla tua vacanza. Che si tratti di momenti tranquilli con i tuoi famigliari o di un tour nelle capitali europee o ancora di un giro in barca, non importa. Ciò che conta è mandare via tutti i pensieri.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Secondo l’oroscopo di Branko domani potresti accusare un piccolo calo fisico. Se nel corso della giornata emergeranno dei fastidi fisici, faresti bene a prenotare un veloce controllo medico. Ti farà sentire più tranquillo e rilassato. Cerca di non affaticarti troppo.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Domani le stelle ti inviteranno a dichiarare il tuo amore alla persona che ti piace. È il momento ideale per esporsi, mettersi in gioco: avrai tutte le carte in regola per ottenere una risposta positiva, per essere felice. Chi è legato sentimentalmente a qualcuno dovrebbe provare a recuperare la sintonia andata persa nel tempo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Come anticipa l’astrologo Branko domani ti converrà usare la massima cautela, soprattutto in amore. Se non farai attenzione, rischierai di diventare troppo cocciuto e rimanere esageratamente fermo sulle tue posizione. Dovresti provare, invece., a risolvere i malintesi, le incomprensioni, confrontarti con l’altro.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Domani più di uno Scorpione sarà attratto da particolari occhi seducenti. L’amore è sempre più vicino… Può anche darsi che l’incontro che ti riserverà agosto non si trasformi in un rapporto duraturo, perfino che ti procuri qualche sofferenza. Ma a te piace l’amore quando p pieno di emozioni intense e contrastanti.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Secondo l’oroscopo per domani di Branko ti sentirai innamorato e goloso di sesso. Da qualche giorno l’amore è diventato il re della tua esistenza. Un sentimento proprio come piace a te: intenso, importante, erotico, ma anche libero e privo di complessi e di pregiudizi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Domani sentirai crescere dentro di te una improvvisa voglia di cambiare, di qualcosa di nuovo. Sul fronte lavorativo potrai cominciare a percorrere una strada nuova, a patto che ti sarai lasciato alle spalle le tensioni, le rivalità che hai incontrato finora. Fra pochi giorni anche l’amore tornerà grande protagonista nella tua vita.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Come indica l’oroscopo di Branko domani dovrai usare estrema cautela in amore, altrimenti rischierai di innescare inevitabili discussioni. Nel corso della giornata sarà indispensabile tenere la tua gelosia e i sospetti sotto controllo, sennò farai scappare il partner a gambe levate.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Domani finalmente ti sarai sbarazzato della Luna in opposizione e delle tensioni vissute negli ultimi giorni. Questo cielo promette molto bene, soprattutto per quel che riguarda l’amore. Non è detto che molto presto tu non faccia un incontro intrigante, non riceva un invito del tutto inaspettato.

