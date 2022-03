oroscopo-branko-del-fine-settimana-19-20-marzo-2022:-le-previsioni-segno-per-segno!

Come andrà il fine settimana del 19 e 20 marzo secondo le previsioni dell’oroscopo di Branko in questo weekend? Cosa aspettarsi dal sabato e la domenica? A chiarirlo è l’oroscopo del fine settimana di Branko! Ecco le previsioni segno per segno. Quali saranno i segni più fortunati? Ecco cosa dicono le stelle!

Oroscopo Branko, le previsioni per il weekend del 19 e 20 marzo

Ariete

La prima settimana di maggio minaccia di darti una serie di cose che vorresti fare, ma, conoscendoti Ariete, vorrai tutto, come un bambino davanti a un tavolo di dolci. L’ingresso di Mercurio nel segno dei Gemelli affina la nostra comunicazione, e non dire Venere che segue lo stesso percorso, con loro la tua civettuola, conscia o inconscia, susciterà tutti i tuoi amori.

Toro

I pianeti che transitavano attraverso il vostro segno vi liberano gradualmente dall’obbligo di essere realistici. Non trascurarlo, le sue ultime vibrazioni saranno le più intense. L’ingresso di Marte nel Cancro ti offre una tregua, ma le emozioni possono innescare altre lotte più sottili e appassionate. Preparati per l’ingresso di Venere, il tuo sovrano, al segno dei Gemelli; opportunità di migliorare la comunicazione in amore.

Gemelli

Emozioni, parole e incontri sono di nuovo all’ordine del giorno con il tuo reggente che entra nel tuo segno il giorno 3. Mercurio esce dal suo silenzio per dire a tutti che l’anima della festa è tornata a rimanere per un po’. Come se non bastasse, anche Venere, il pianeta dell’amore, entra felicemente per fargli compagnia e viene messa insieme una storia d’amore piena di deliziose promesse del futuro…

Cancro

Questa settimana dovrai combattere ferocemente con il tuo spirito, il che non è piacevole in questi giorni. Se cerchi di piegare il tuo cattivo umore, sarai in grado di intuire quali saranno i prossimi doni che il cielo astrologico ha per te. Siamo tutti sotto l’influenza di Mercurio e Venere, che stanno festeggiando attraverso il segno dei Gemelli, quindi rallegrati anche che viene annunciato il momento più creativo del mese.

Leone

Il tuo fascino ha superato alcune prove, sai, non tutti resistono all’efficienza e alla gioia. Mercurio e Venere, transitando senza molti ostacoli attraverso il segno dei Gemelli, favoriscono la comunicazione. Pertanto, cerca di non esagerare con critiche e controllo in circostanze in cui condividi obblighi, presenti progetti o fai parte di un gruppo di studio. Ricorda: molta umiltà e poca parola, è l’unica cosa di cui hai bisogno per distinguerti.

Vergine

Cercherai il successo sociale. Mercurio, seguito da vicino da Venere, l’uomo delle pubbliche relazioni dell’oroscopo, ti dà abbastanza fiducia per diventare un’influenza positiva sul gruppo. Fai solo attenzione a fare un commento troppo nitido. In amore, Venere esce di nuovo incontro a te dandoti un’energia tra le più sensuali, il permesso di sedurre per tutto il mese di maggio; se vuoi impegno, questo è il momento.

Bilancia

Una settimana rara. I benefici del tuo sovrano, Venere, garantiscono l’empatia di cui hai bisogno per sentirti a tuo agio con gli altri, ma le impostazioni astrologiche del cielo ti causeranno paure. Questa sensazione di rallentare il ritmo della tua vita sarà momentanea, sta arrivando una piacevole sorpresa che ti conforterà e ti farà riflettere sul valore di alcune amicizie. Fai attenzione alle spese a cui ti porta una fantasia.

Scorpione

Cerca di organizzarti al meglio, sarà la chiave per funzionare bene. Non appena farai uno sforzo questo giorno, sarai in grado di consolidare i tuoi risultati sul lavoro. Il tuo atteggiamento può danneggiarti con le persone a cui tieni, cerca di calmarti. Riceverai attenzioni dalle persone intorno a te, non ti mancherà l’affetto. Sei annoiato, cerchi qualcosa di nuovo da fare in compagnia di altre persone. Ti sentirai bene, fisicamente ed emotivamente. Avrai un inaspettato incontro d’amore. Potresti avere qualche problema di origine esterna, prova a rilassarti un po’. Le tue reazioni saranno in qualche modo più forti del normale, cerca di controllarti. Stai bene, ma tendi ad accumulare tensioni al collo, prenditi cura un po’ di te stesso. Prenditi cura delle tue ore di sonno, hai bisogno di riposare abbastanza per stare bene e che la tua salute non ne risenta.

Sagittario

Sei preoccupato per un problema di denaro, ma presto verrà risolto. Ti senti sicuro di te stesso e lo trasmetti, farai molto bene al lavoro. Dimostrerai tutta la tua acutezza mentale, hai ispirazione. Innamorato, hai un buon rapporto con il tuo partner ed entrambi farete cose interessanti. Vedrai come nascono nuove idee, capaci di trasformare al meglio la tua realtà. La tua relazione con un amico assumerà una sfumatura che non ti piacerà affatto, non permetterlo. Sarai di buon umore e ti sentirai molto bene con chi ti circonda. La tua irrequietezza e la tua impulsività ti saranno di grande aiuto, almeno oggi. Oggi non ti sentirai proprio bene alzandoti, ma con le ore passerà, ripristinando completamente la tua energia fisica e la tua salute.

Capricorno

L’ambiente di lavoro sarà molto buono e ci sarà collaborazione tra colleghi. Fissati obiettivi a lungo termine, vedrai come li stai raggiungendo a poco a poco. Hai molto incoraggiamento e questo ti gioverà, soprattutto in amore. Non lasciare che le emozioni negative ostacolino la tua capacità di provare gioia. Se non hai un partner, puoi avere una relazione molto interessante, anche se breve. Se aspetti che gli altri decidano per te, non sarai in grado di arrivare dove vuoi. Se hai una relazione e ci sono state delle difficoltà, la tranquillità si ripresenta. Sarebbe bene per te dedicare più attenzione alla tua salute in questi giorni, te lo sei guadagnato. Il tuo stato d’animo è sereno ed equilibrato, ti senti bene in questo momento, ma devi rilassarti ed evitare le tensioni, che non portano a nulla di positivo.

Acquario

Potrebbe essere necessario attendere un po’ per apportare le modifiche desiderate. Non abbassare la guardia al lavoro, tutto potrebbe non essere come ti aspetti. Se hai rapporti con viaggi o turismo, questo è il tuo giorno per nuovi contatti. Si aprono nuove possibilità per trovare qualcuno di speciale e dedicargli il tuo amore. Proponi di agire, il percorso inizia con un passo, ed è quello che devi fare adesso. Lascia andare le preoccupazioni della tua vita che non puoi risolvere subito. Hai sbalzi d’umore, ma se provi a rilassarti, stabilizzerai la tua salute. Fai attenzione ai cambiamenti improvvisi, in questi giorni le tue difese sono un po’ basse. Trova un modo per incanalare correttamente l’energia in eccesso che hai. Ti farebbe bene praticare sport di squadra per rilassarti e socializzare.

Pesci

Rendere i tuoi progetti una realtà ti costerà, ma non mollare, lo realizzerai. Avrai la sensazione che le cose siano stagnanti al lavoro, ma non lo sono. Devi mantenere la calma quando si tratta di soldi, non correre rischi. Abbandona gli atteggiamenti negativi del passato e apriti alla vita, goditi tutto. Rafforzerai i legami di amore e cameratismo con le persone intorno a te. Non dire cose che non ti si addicono o prometti ciò che non puoi mantenere. Vuoi solo un po’ di tranquillità e vuoi fornirla. Prova a fare un po’ di dieta ed esercizio fisico, ora vedrai buoni risultati in salute. Approfitta di questi giorni tranquilli per rilassarti e riposare ciò di cui hai bisogno. Anche se sei pigro, prova a fare sport, sai che ti fa comodo.

