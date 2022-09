Oroscopo Branko del weekend 10 e 11 settembre: le stelle su amore e fortuna. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Branko, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Non bisogna avere paura di lanciarsi in un legame perchè l’oroscopo di questi giorni è particolarmente bello

Toro – Meglio non perdere tempo a cercare amori impossibili in questo periodo, altrimenti non si ottiene nulla

Gemelli – Non disperdere le energie in cose inutili in questi giorni, se si è single, o si rischia di rimanere soli a lungo

Cancro – Nella vita amorosa bisogna assolutamente evitare discussioni domenica, ma anche lunedì

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Tutti i fine settimana di settembre saranno vantaggiosi per la vita amorosa

Vergine – Attenzione ai rapporti in crisi perchè sono giunti ad un punto di non ritorno

Bilancia – Nella coppia potrebbe venire a galla una piccola bugia nella giornata di domenica

Scorpione – Chiarimenti in arrivo nel fine settimana per le coppie, in particolare per la giornata di domenica

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Sabato e domenica sarà prudente smussare ogni polemica sul nascere

Capricorno – Per i single sta per nascere un nuovo sentimento e risvegliarsi la passionalità

Acquario – Le coppie che sono state in crisi ora tornano a vivere una fase serena

Pesci – Meglio prestare la doppia attenzione nei legami che hanno affrontato delle complicazioni

