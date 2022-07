Oroscopo Branko del weekend 23 e 24 luglio. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Branko, l’astrologo preferito dal nostro pubblico, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Cerca di moderare il tuo umore poiché non è il momento per te di sfogare tutta la tua rabbia. Potrebbe essere sfavorevole. Non decidere impulsivamente riguardo alla tua vita personale e amorosa, poiché non è una buona situazione per questo. Al lavoro sarai impaziente quando noterai che i tuoi piani non vanno come previsto. Sii paziente, tutto cambierà. Le tensioni della vita quotidiana generano molti nervi, cerca di abbassare l’intensità delle attività che svolgi.

Toro – Riceverai voti di fiducia poiché sei ragionevole e sai come avvicinarti agli altri a seconda delle circostanze. È possibile che tu stia per apportare modifiche al tuo partner, rifletti se è davvero quello che vuoi. Ci sono persone che non ti sono fedeli quando si tratta di questioni di denaro. Essere molto attenti. Non si stanno avvicinando grossi problemi di salute, dovrai prestare maggiore attenzione ai programmi di riposo. Prenditi cura della tua immagine e del tuo aspetto.

Gemelli – Rimarrai sorpreso dalla facilità e dallo sviluppo che dovrai risolvere eventi imprevisti che verranno da molte parti. Amore: sei in ottima forma. Tutta questa energia positiva ti fa davvero godere le tue relazioni. Ricchezza: economicamente, non avrai altra scelta che sederti e analizzare questa situazione critica con il tuo team di lavoro. Benessere: evitare di svolgere attività fisiche improvvise o che richiedono troppa energia. Opta per pratiche più calme, miglioreranno il tuo benessere.

Cancro – Alcune questioni relative alla tua casa o alla tua famiglia possono complicarsi. Cerca di trovare il tempo per risolverlo. Amore: In amore ci sono dei dubbi affettivi e questi ti faranno passare dei momenti da solo, cercare di rilassarti e pensare alle cose con calma. Ricchezza: le cose saranno date in modo che tu possa decidere una professione con cui ti senti davvero a tuo agio e le cose miglioreranno. Benessere: alcune insicurezze in altre aree della tua vita sono responsabili del tuo stato di tumulto fisico ed emotivo. Fai attività per rilassarti.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – È meglio non prendere decisioni importanti perché il tuo umore potrebbe essere basso e instabile e non sarà conveniente. Amore: se il tuo partner si complica, è meglio parlarne. Cerca di calmarti ed evitare discussioni. Ricchezza: in materia di denaro, dovresti stare molto attento alle spese indesiderate, queste non aiuteranno con i tuoi conti. Benessere: stai attraversando una situazione in cui ti senti un po’ depresso senza motivo. Non dare importanza alle cose che non ce l’hanno.

Vergine – Le amicizie di questo giorno saranno il momento clou, così come le speranze e le illusioni. Le idee condivise faranno la differenza. Amore: un conoscente è curioso di graffiare sotto la superficie e scoprire la tua vera personalità. Il tuo cuore batterà. Ricchezza: sei in un periodo molto attivo nelle questioni economiche e nelle attività commerciali. Fidati del tuo intuito. Benessere: se vuoi potere e ricchezza, devi prima essere ricco nella tua coscienza. Controlla i tuoi pensieri e le tue convinzioni che ti limitano, non aver paura di agire.

Bilancia – Non è il momento migliore per i cambiamenti. Devi stare attento. Ci sono amici che aspettano la tua decisione. Amore: corri il rischio di mettere in pericolo una relazione che ti rende felice. Non trascurarti per un secondo, perché hai la parte perdente. Ricchezza: uno sforzo per gestire i tuoi soldi sarà positivo per la tua sicurezza finanziaria a lungo termine. Taglia le tue spese superflue. Benessere: hai potere decisionale, vedi il positivo e il felice. Tutto questo non dipende dagli altri, dipende da te, decidi cosa vuoi.

Scorpione – Sarai costretto a trascurare alcune questioni che sono molto importanti poiché sorgeranno nuovi inconvenienti inaspettati. Amore: l’amore sarà in giro e molto probabilmente finirai con una sorta di impegno formale. Ricchezza: l’aggressività o il confronto possono essere le note dominanti al lavoro. Cerca il più possibile di non chiedere favori. Benessere: è un momento opportuno per svolgere attività che rilassano i nervi e lo stress che si accumula dalle faccende quotidiane.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Portarsi dietro un trauma del passato ti ha causato alcuni problemi interni, prova a parlarne con amici fidati. Amore: questo periodo sarà di mercato a causa dei conflitti sentimentali che si sono trascinati. Prenditi il ​​tempo per risolverli. Ricchezza: non lasciare che i tuoi parenti impongano le loro opinioni oggi perché è probabile che ti portino a fare un errore. Benessere: Prenditi cura del tuo stomaco poiché stanno arrivando periodi in cui avrai delle responsabilità e dovrai affrontarle ognuna nel migliore dei modi.

Capricorno – Mantieni la calma che i problemi che ti affliggono saranno risolti con il passare del tempo. Amore: l’espressione chiara e franca dei tuoi pensieri e delle tue idee gioverà alle tue relazioni. È tempo di lasciar andare l’orgoglio. Ricchezza: Cerca di risparmiare un po’, i soldi non sono infiniti e ultimamente ti stai assumendo più spese di quelle che puoi sostenere. Benessere: una buona attività quotidiana e un’alimentazione corretta ti faranno sentire più desideroso di svolgere le tue attività quotidiane.

Acquario – L’atteggiamento che hai ti gioverà in quanto ti aiuterà a capire meglio cosa vuoi e cosa senti veramente. Amore: è un momento in cui sarai ricompensato per una situazione un po’ apatica e tesa che potresti vivere. Ricchezza: il successo sarà a portata di mano e tutto inizierà ad andare bene per te in una volta. Devi prestare attenzione a quello che fai. Benessere: evitare le tensioni nervose che aumentano le possibilità di mal di testa ed emicrania. Rilassati e fai attività che ti distraggono.

Pesci – Dovrai imparare ad affrontare questa nuova situazione, mostrandoti il ​​più responsabile possibile. Amore: atteggiamenti moderati in modo che non ti causino problemi in coppia. La maggior parte delle volte ti preoccuperai. Ricchezza: vivrai in una situazione critica e sembrerà che nulla prosperi. Calmati, solo perché le cose non vanno avanti non significa che falliscano. Benessere: scegli un momento e cerca di rilassarti dalle tensioni quotidiane, poiché queste ti porteranno a non agire secondo le tue esigenze.

