oroscopo-branko-del-weekend-5-e-6-novembre:-le-super-stelle-di-sabato-e-domenica

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Fine delle opposizioni di Mercurio e Venere dalla Bilancia. Non è solo la quotidianità a tornare fluida e scattante, ma anche i vostri pensieri, che per un po’ si erano arenati su questioni di poco conto, sfiorando il limite della paranoia. L’eccesso di pensiero non vi appartiene, il vostro cuore ama l’istinto e niente può inserirsi fra voi e l’irrimediabile spinta a sfondare una porta nuova. Gli occhi tornano a infiammarsi e voi vi lanciate senza troppe domande.

Toro – Andrà bene o non andrà bene? Quel fortino psichico che costruisce sicurezze tutt’intorno a sua immagine e somiglianza farà bene a resistere proprio a tutto? Siete in piena fase Plutonica, con i potenti trigono del pianeta per la terza decade e le opposizioni di Mercurio e Venere dallo Scorpione per tutti i nati del segno. Il dubbio non generi il blocco, ma la riflessione. Anche su quell’amore che vanta anni e anni di storia.

Gemelli – Sembra che divertirsi non vada più di moda, ma voi siete il miglior antidoto alla pesantezza. Sembra che tutti accettino l’equazione serietà – valore, ma ai vostri occhi chi si atteggia a serio è solo serioso. Per voi divertimento non è in contrapposizione con qualità e siete sereni quando potete lavorare col sorriso. Marte in congiunzione trova un terreno fertile in chi è abbastanza leggero per sperimentare, aprirsi al nuovo, lasciarsi sorprendere e dirigersi davvero verso la qualità.

Cancro – Le menti razionali producono idee, concetti su cui intavolano infinite discussioni e ragionamenti. Nell’epoca dei transiti durissimi – ormai finita per i più – avete dovuto anche voi fare appello alla ratio, alla parola detta, all’analisi di realtà. Siete stati a lungo, forse troppo a lungo, in un ambiente lontano dalla vostra natura. Ora non serve più produrre idee, potete tornare a produrre sogni e realizzarli come meglio credete.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Diceva H. Newton: “I desideri creano la realtà“. E voi lo sapete bene perché avete sperimentato entrambe le facce della medaglia. Alcune realtà scomode, fallimentari o tragiche della vostra storia, si sono rivelate lo specchio di desideri abbandonati all’inconscio, poco chiari e spesso auto-sabotanti. Chi invece ha lavorato all’attualissimo dialogo con Saturno e ha messo fuoco la natura e l’origine dei propri desideri, oggi non deve temere qualche intralcio dei pianeti veloci, ma prosegua sulla strada dell’introspezione, lasciandosi sorprendere da desideri tutti nuovi e ancora inesplorati.

Vergine – Il nervosismo e l’elettricità della quadratura di Marte – attiva soprattutto per la terza decade – si smorza all’arriva del piacevole sostegno di Mercurio e Venere. C’è una soluzione al problema. Che siate nel tragitto casa-lavoro, sulla banchina ad aspettare il treno in ritardo, chinati a raccogliere i cocci dell’oggetto urtato inavvertitamente, non serve che vi arrovelliate. Quel pensiero costante che chiede di essere risolto, può anche sistemarsi con un bacio. Considerate l’idea di poter essere utili al mondo secondo altre modalità.

Bilancia – Avete sempre ammirazione per chi rischia. Ne avete anche per chi ci mette il cuore, per chi cavalca gli istinti e persino per chi si lascia travolgere dalle sue passioni. L’etica arriva dopo, a stabile cosa è giusto e cosa e sbagliato. Ma quella naturale comprensione, che deriva dall’immedesimazione e che precede il fascino, l’avete sempre avuta. Un tempo cercavate anche l’imitazione di quei modelli, ora non più. Voi avete un altro tipo di coraggio e di trasporto, che non è secondo in passionalità a quelli che avete ammirato finora.

Scorpione – Con voi non ci si annoia mai, perché la noia è il vostro peggior nemico. Che si tratti di corpo o di pensiero, non potete contemplare l’idea di essere fermi allo stesso punto. Un passo avanti, o indietro, una sopra e uno sicuramente sotto, dovete sempre farlo. E se non ci sono strade possibili voi vi muovete sott’acqua, nelle tubature, nei vicoli bui, perché la vita vi insegnato a trattenere il respirava camminare nell’oscurità, dove non va nessuno. Ecco perché, ora che intorno sembrano tutti morti, voi siete più vivi che mai.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Ogni giorno scambiate un sacco di informazioni. Tra radio, giornali, amici, colleghi, parenti, è tutto un grande flusso in entrata e in uscita di parole, numeri, dati e quant’altro. Ve le danno i meteorologi, ve le danno persino gli astrologi. Ma a voi non basta. All’informazione preferite l’ispirazione. Volete il soffio che spalanca la finestra, la collina che amplifica la veduta. Là, con l’orizzonte sempre più largo, vi sta portando Saturno. Mentre Marte suggerisce di controllare bene gambe, scarpe e ruote della bicicletta, per evitare antipatici rallentamenti.

Capricorno – Si procede spediti, volando metri sopra le preoccupazioni in cui molti si perdono e esitano. Giove non impensierisce più la prima decade, che si rimette al passo con il resto dei nati del segno. La visione è nuovamente chiara, gli obiettivi definiti, le energie tutte a disposizione e calibrate verso un’unica meta. Il vostro è un procedere ostinato e inesorabile, che si fa beffa dei perditempo e non inciampa in sentimentalismi fumosi. Dritti, come la vostra schiena. Solidi, come la vostra volontà.

Acquario – Mentre attendete la virata positiva della seconda metà del mese, i trascurabili intoppi della prima metà sono ottimo spunto di riflessione. Il vostro atteggiamento di fronte all’ostacolo oscilla fra creatività e noncuranza. La scuola aquariana viaggia sull’onda del “guarda e passa” , perché i fronti su cui siete impegnati sono molteplici e fra mille telefonate prima o poi capiterà quella giusta. Senza eccessi di preoccupazione, né plateali gesti di stizza, nemmeno quando il “no” arriva da chi proprio non doveva deludervi. Voi andate avanti, mentre nella memoria registrate il fatto. Quel “no” che non vi ha fermato, sarà comunque messo agli atti.

Pesci – La quadratura di Marte dai Gemelli è un motivo che suonerà per diversi mesi, con dissonanze, disarmonie, continui richiami a stare nel tempo scritto sulla partitura. Ma sul tempo voi preferite danzare come farfalle e non marciare – o marcire – come soldatini a comando. Così state un po’ avanti o un po’ indietro sulla pulsazione, come un cuore che batte regolarmente ma senza perdere il vizio della sua umanità. E in questo stare nel tempo e fuori dal tempo, in questo stare fermi che potete concedervi, c’è tutta la magia che può rendere il passaggio di Marte una piacevole variazione sul tema.

