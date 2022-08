Oroscopo Branko del weekend 6 e 7 agosto. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Branko, l’astrologo preferito dal nostro pubblico, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Ci sarà un po’ di tensione nell’aria oggi. Non troppo, ma quanto basta per fare una canzone e ballare su qualcosa che non è un grosso problema. Forse tu e la persona amata avete un’agenda nascosta su cui è necessario lavorare. Invece di agire, ti stai innervosendo per le piccole cose della vita. Cerca di arrivare al cuore del vero problema.

Toro – Hai molto di cui essere grato al momento, giusto? Non la pensi così? Il motivo potrebbe essere che hai fantasticato sulla persona amata? Stai giocando con i pensieri nella tua testa, invece di diventare reali? Vuoi davvero conoscere la verità, quindi agisci oggi e scopri qual è davvero la situazione. Questo aiuterà molto.

Gemelli – Sarai sopraffatto se non tieni le cose aggiornate, Gemelli , vai avanti. La tua voglia di eccellere nel lavoro darà i suoi frutti, avrai la tua ricompensa. Le stelle oggi ti favoriscono in termini di relazioni, e questo è qualcosa che ti avvantaggia in ogni modo. Con amore, se hai un partner, cerca di non discutere con lei di cose non importanti. Il tuo stato fisico e mentale sarà buono e ti sentirai felice ed espansivo. Con la salute, dovrai ordinare le tue priorità e rinunciare a qualcosa, dare la priorità a ciò che è importante.

Cancro – Questo è solo il tipo di giornata frenetica che ti piace davvero. Puoi fare molto se ti ricordi di non costringere completamente gli altri a fare ciò che vuoi che facciano. Il tuo partner potrebbe non apprezzare troppi ordini da parte tua, ma sarà disposto a intrattenere alcune delle tue preziose idee se hai il tempo di spiegarle – gentilmente, con un sorriso di accompagnamento.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Un viaggio è una buona opzione per cercare di porre fine alla monotonia e alla noia che ti assedia ultimamente. Se non hai giorni liberi, un’alternativa è programmare le attività che trovi attraenti e gratificanti per concludere felicemente la giornata. Amore : le tue parole potrebbero essere fraintese dal tuo partner. Denaro : è molto probabile che un amico ti chieda dei soldi. Lavoro : una giornata un po’ difficile a causa dell’accumulo di lavoro. Salute : Trova il tempo per fare una visita dal medico.

Vergine – Devi avere una mano ferma per rimuovere dal tuo fianco tutto ciò che potrebbe essere fastidioso. Troverai l’energia per intraprendere le riforme necessarie e sfruttare così il tuo tempo libero. Questa settimana apprezzerai molto le piccole cose a cui non avevi dato importanza in precedenza. Segui quel percorso. Amore : molto capace di vivere e godere dell’amore. Denaro : non ci sono eventi speciali legati al denaro. Lavoro : situazione lavorativa imbattibile. Salute : leggero fastidio al collo e alla schiena.

Bilancia – Oroscopo di oggi: la tua autostima non è molto buona dopo alcuni commenti senza senso di alcuni amici. Non prenderli nel modo sbagliato. Amore: ogni giorno inventi una ragione per rialzarti con la stessa persona. Fai un piano per il futuro e prendi una decisione. Ricchezza: un reddito extra di denaro che non avevi nei tuoi piani diventerà visibile oggi e ti darà una pausa per continuare. Benessere: l’ esercizio fisico ti calmerà e ti manterrà in forma. Devi stare più attento con la tua dieta perché soffrirai di problemi al fegato.

Scorpione – Oroscopo di oggi: sperimenterai un folle desiderio di rompere con ciò che non ti rende felice. Ottimo rapporto con gli altri. Amore: pettegolezzi, gelosie e incomprensioni saranno cancellati dalla tua vita, non prestare attenzione ai commenti fraintesi. Ricchezza: la tua originalità sul lavoro farà sì che gli altri ti guardino con ammirazione e ti chiedano consigli.Benessere: Sii molto preciso e chiaro quando comunichi, evitando distrazioni causate da errori emotivi. È tempo di parlare.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Oroscopo di oggi: farai cambiamenti essenziali per la tua felicità. Sentirai legami che rovineranno il tuo umore oggi. Amore: In amore come in guerra tutto va bene. Cerca le strategie necessarie per conquistare quella persona che ti toglie il sonno.Ricchezza: sii prudente in materia di denaro ed evita rischi inutili quando si tratta di spese eccessive. Meglio risparmiare. Benessere: sii chiaro quando comunichi e cerca di essere compreso, senza permettere alle tue emozioni di interferire con la tua espressione. Gli altri ti ringrazieranno per il tuo impegno.

Capricorno – Oroscopo di oggi: ti comporterai come un tenace guerriero anche se la fortuna, per ora, ti mette contro il muro. Discussioni in famiglia. Amore: notizie. Giornate di riunioni, unioni, profitti e divertimento condiviso. Un amore ritorna, pronto a tutto. Ricchezza: continua la scala verso il successo, tieni d’occhio le opportunità e segui i progetti che si sono arenati. Benessere: scegliere esercizi fisici e sport che richiedano uno sforzo sostenuto ma non violenti. Le tue articolazioni ti ringrazieranno.

Acquario – Oroscopo di oggi: il tuo umore è buono e abbastanza ottimista. Questo ti porterà a un grande successo in tutti i compiti che intraprendi. Amore: non aspettarti che il tuo partner capisca quali sono i tuoi bisogni, esprimili chiaramente. Eviterai molti conflitti. Ricchezza: se ti devono dei soldi, devi essere più aggressivo per riscuotere ciò per cui hai lavorato e per cui non sei stato pagato. Non rinunciare al tuo sforzo. Benessere: condividere con gli altri ti darà un grande sollievo oggi e ti toglierà alcune cose dal petto che ti aiuteranno a cambiare il tuo atteggiamento nei confronti delle cose.

Pesci – Oroscopo di oggi: risolverai vari problemi che ti preoccupavano e ti tenevano sveglio la notte. Se hai bisogno di un cambiamento, inizia dalle cose più piccole. Amore: attraverserai una fase personale negativa. Il tuo rapporto con il tuo partner sarà complicato, lascerai da parte la compagnia per chiuderti. Ricchezza: Stato di allerta sul piano economico. Decidi saggiamente i movimenti che farai con i tuoi soldi. Attenzione. Benessere: attraverserai momenti di angoscia, niente va come previsto. Fermati e guarda il lato positivo delle cose, troverai sorprese.

