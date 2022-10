Oroscopo Branko del weekend 8 e 9 ottobre: le stelle di sabato e domenica. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Branko, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete –C’è una pensiero che ricorrerà in questa giornata: la fuga. Avete bisogno di uscire dalla vostra routine per prendere un ventata di freschezza e di prendere una pausa dalle preoccupazioni.

Toro – Sarete determinati ad affrontare gli aspetti che vi infastidiscono ed è il momento di affrontarli! Fatelo in più fasi. Il morale sta migliorando e potrete beneficiare di un afflusso di idee ottimistiche e dinamiche.

Gemelli – Dovete trovare il modo per far capire alcune cose in una conversazione importante. Desiderate la libertà e vi sentite più razionali.

Cancro – Oggi siete molto ispirati e volete esprimere la vostra opinione senza peli sulla lingua! Siete decisamente in buona forma e i livelli di energia sono stabili.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Avete fatto bene a rispettare e tenere fede alle vostre scelte: il successo è ormai a portata di mano. Tuttavia avete bisogno di allontanarvi dalla routine, di rilassamento mentale.

Vergine – Oggi sarà una giornata tranquilla ma che vi darà molta carica per domani: è tempo di pensare di più a voi che a chi vi circonda! Non dimenticate di riscaldarvi gradualmente prima di fare esercizi e fate attenzione ai movimenti bruschi anche.

Bilancia – Avrete talento per ottenere simpatie della gente, il vostro fascino vi aprirà le porte! Se riuscite a lavorare sul contenimento della vostra impazienza, ne trarrete beneficio.

Scorpione – L’atmosfera sarà tranquilla. Vi avvicinerete a nuovi piaceri senza perdere il senso dell’orientamento. Vi sentite sotto attacco per migliorare il vostro stile di vita.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Va bene avere buone idee ma bisogna metterle in pratica! Siete nervosi e la vostra vulnerabilità emotiva vi porterà al limite. Avete bisogno di una vera e propria pausa.

Capricorno – Non avete tempo per pensare a tutto prima di agire. Non correte rischi, rimandate una decisione a più tardi! I crampi muscolari e la rigidità del corpo potrebbero rallentarvi.

Acquario – I cieli si schiariscono e sarete in grado di intraprendere nuovi progetti. Riparatevi dal vento, dall’aria condizionata e dalle correnti…

Pesci – Saprete come creare un clima positivo intorno a voi. Siete bravi a fare sorprese. Non potete essere in una forma psicologica migliore e questo gioverà a voi e agli altri.

