Oroscopo Branko del weekend 9 e 10 luglio: relax e amore al top. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Branko, l’astrologo preferito dal nostro pubblico, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Mantenere la mente aperta significa che sarai in grado di sfruttare le opportunità che appariranno in questi giorni per migliorare la vita familiare. Nelle relazioni sentimentali è consigliabile raggiungere accordi ed evitare di dire l’ultima parola. È conveniente essere preparati a eventi imprevisti, a notizie positive, o non così positive, e guardare avanti e rendere la vita più facile per l’ambiente in generale. Anche se alcune decisioni non sono ben comprese. Salute: Alcuni eccessi nel cibo e nelle bevande, ma anche negli stili di vita non convenzionali, potrebbero causare problemi di salute che dovrebbero essere evitati. Ricorda che la moderazione sarà sempre il tuo miglior alleato quando si tratta di mantenere la forma fisica e uno stato di salute accettabile. Lavoro: I problemi non possono sempre essere risolti con la patch per togliersi di mezzo; ma dovrai approfondirli e persino ricominciare da zero per garantire il successo. Possedere il dono dell’eloquenza aprirà molte porte, ma perché abbia l’effetto desiderato devi credere in te stesso. Non è consigliabile aggiungere carburante a qualsiasi fuoco né nell’ambiente di lavoro diretto, né nei circoli di potere e influenza. Denaro: È importante tenere d’occhio le piccole spese quotidiane. Al momento non è conveniente acquistare a credito.

Toro – Tenere la vita privata e familiare lontana dalla curiosità degli altri è sempre stata una costante; ma non sempre ci è riuscito. Per qualcuno familiare e familiare come un Toro qualsiasi intrusione nella loro vita può essere imperdonabile. È tempo di tirare fuori il lato più flessibile e condiscendente e non dare tanta importanza agli errori di alcune persone. Ricorda che nessuno è perfetto. Salute: Rimanere all’interno di abitudini di vita sane non ti impedirà di cadere in alcune tentazioni in cibi e bevande, e questo potrebbe portare a problemi digestivi o epatici. Lavoro: Essere discreti per natura e mantenere un profilo molto basso sul lavoro non sarà sufficiente quando si tratta di dimostrare i tuoi grandi talenti, poiché ogni giorno sarai più vicino a una nuova promozione o promozione. Non è consigliabile perdersi nei dettagli di qualsiasi contratto, o accordo, o impegno, o progetto; ricorda che l’importante è l’intero lavoro, così come il prestigio dell’azienda. Denaro: Alcune spese straordinarie legate agli studi dei familiari potrebbero destabilizzare il loro budget ben preparato.

Gemelli – Buona fortuna sorriderà agli audaci, ma a condizione che usciamo per incontrarli e non aspettiamo che vada a cercarli. In questi giorni avrà tutto a suo favore per ritrovare fiducia nella sua relazione sentimentale, così come in alcuni membri della famiglia, un po ‘ribelli, e puoi vedere che tutti gli sforzi che ha fatto per migliorare la vita familiare non sarebbero stati vani. Salute: È importante prestare particolare attenzione se si maneggiano macchinari delicati o pericolosi o si guidano automobili, in quanto vi è il rischio di subire un incidente che potrebbe essere evitato. Lavoro: L’esperienza ci ha insegnato a non fidarci di colleghi, o superiori, che non hanno dimostrato la loro lealtà. Tutti avranno bisogno l’uno dell’altro prima o poi, ed è importante che questa fiducia sia condivisa dal gruppo di lavoro. La tendenza a fare il proprio lavoro e quello degli altri colleghi sarà una costante; che potrebbe rivoltarsi contro di lui. Denaro: Negli investimenti finanziari o speculativi ricorda che non è conveniente mettere tutte le mele nello stesso paniere.

Cancro – Essere l’unico segno zodiacale governato dalla luna significa che hai molti sogni premonitori che di solito interpreti naturalmente. Non preoccuparti tanto di cose che non sono ancora accadute; e quando passeranno, troverai un modo per risolverli seguendo il tuo istinto; come ha sempre fatto. Se la tua relazione è stabile non ci sarà nulla e nessuno che possa influenzarla; tuttavia, alcune persone continueranno a provare. Salute: È importante rilassarsi, fare lunghe passeggiate e godersi la natura per liberare la mente e ritrovare l’armonia interiore. Lavoro: Trovare un terreno comune con i colleghi del gruppo di lavoro ti aiuterà a conoscere il tipo di professionisti che hai e fino a che punto tutti possono andare in futuro. Il fatto di lavorare in team significa far partecipare tutti alla corretta risoluzione del progetto, o dell’azienda. I problemi con alcuni superiori dovrebbero perdere l’importanza che stai dando loro. Adottare un atteggiamento molto positivo aiuterà a vedere il mondo da una prospettiva molto più ampia. Denaro: È un buon momento per cercare nuovi modi per finanziare i tuoi progetti; o attività lavorative, o artistiche, che ti consentono di aumentare quel reddito. Avrai tutto a tuo favore per raggiungerlo; ma deve fare molto della sua parte.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Gli amici, e tutte quelle persone che hanno dimostrato la loro lealtà in tempi di crisi, meritano più attenzione da parte loro, e viceversa. Ricorda che chi ha un amico ha un tesoro. In questi giorni sarà molto favorevole formalizzare alcune recenti relazioni sentimentali; e di prendere più impegni se la relazione è già stabile. È anche un buon momento per aumentare la famiglia. Salute: La vita sedentaria e il trascorrere molte ore in casa potrebbero influenzare le articolazioni e soffrire di qualche disturbo che dovrebbe essere consultato con il medico per evitare che diventi cronico. Lavoro: Le persone meno esperte continueranno a chiedere consigli e persino aiuto quando incontrano alcuni ostacoli; il che gli ricorda che essere un leader del gruppo, e avere più esperienza lavorativa, lo renderà presto un esempio da seguire. È importante impostare le priorità con le attività e non iniziarne una nuova senza aver terminato la precedente. Denaro: Potresti riscontrare ritardi nella ricezione di alcuni beni; che raccomanda di non avere i soldi che non sono ancora in tuo possesso.

Vergine – Se non ti sei riposato abbastanza avrai problemi di concentrazione, e non potrai dedicare particolare attenzione ai più piccoli in casa, né a quelli più grandi, come genitori, nonni, ecc. Potresti anche sentirti un po ‘confuso a causa dell’influenza delle eclissi, come è successo in passato e continuerà ad accadere in futuro. Avrai tutto a tuo favore per riconquistare il tuo partner romantico; o per conquistare la persona dei tuoi sogni se non l’hai già fatto. Salute: Le allergie autunnali possono causare una reazione con alcuni alimenti o bevande, che raccomanda di seguire i trattamenti raccomandati dal medico. Lavoro: Diventare al centro dell’attenzione non è mai stata una priorità, ma esserne diventato con una certa frequenza gli ha portato esperienza e soprattutto ha sviluppato il dono dell’eloquenza. Dovrà fare molto della sua parte per difendere i suoi progetti, ma anche il gruppo e l’azienda. Ci sono troppe tensioni in azienda a causa di cambiamenti, o di una nuova sede in un’altra città o paese. Denaro: L’esperienza ti ha insegnato a non fare piccole spese inutili per raccogliere abbastanza soldi per fare grandi acquisti, come una casa o una nuova auto.

Bilancia – È consigliabile dedicare particolare attenzione alla vita sentimentale e ascoltare tutti i messaggi, o lamentele, che possono darti, e viceversa, poiché non tutti sanno come esprimere i loro sentimenti, o pensieri, beh, e questo invita all’introversione. Parlare direttamente con le persone giuste, ed evitare gli intermediari, sarà un buon modo per conoscere di più e meglio tutti coloro che contano davvero. Salute: La stanchezza accumulata e un po ‘di stress potrebbero impedirti di rilassarti e avresti persino difficoltà ad addormentarti; che consiglia di organizzare l’agenda quotidiana ma dando priorità alla conservazione del buono stato di salute. Lavoro: Gli scontri con i colleghi, tanto meno con i superiori, o con le persone influenti e di potere, non sono convenienti. Per molte, e buone ragioni, che devi imporre la tua volontà, ricorda che quando ci sono più persone coinvolte è conveniente essere molto più flessibili. Evita di circondarti di persone tossiche o manipolatrici perché potrebbero influenzare le tue decisioni e il tuo umore. Denaro: Dovrai aiutare a organizzare le tue risorse per alcune persone di cui ti fidi. I beni familiari non dovrebbero essere messi a rischio con investimenti non sicuri.

Scorpione – Buona fortuna ti sorriderà di nuovo, ma a condizione che tu metta da parte i pensieri negativi e adotti un atteggiamento molto più positivo e speranzoso. Presto ci incontreremo di nuovo con un’altra eclissi ed è conveniente essere pronti ad affrontarla, come è stato fatto in passato ed è stato dimenticato grazie alla memoria selettiva. Sentirsi scoraggiati è normale, e questo ti ricorda che dopo una notte buia c’è sempre un’alba. Salute: Abusare di alcuni cibi e bevande potrebbe causare non solo il sovrappeso, ma anche problemi digestivi o epatici. C’è ancora tempo per correggere alcuni errori. Lavoro: Ha lavorato molto duramente per arrivare alla posizione che occupa ora; e dovrà continuare a mettere molto di se stesso per continuare a muoversi verso più potere e influenza. Il fatto di ampliare prospettive e punti di vista ti motiverà quando affronterai nuovi progetti, diversi da quelli usuali, e a mettere da parte le paure che potresti provare in quel momento. Molto è cambiato in poco tempo. Denaro: Gli investimenti finanziari e speculativi saranno molto favoriti, ma a condizione che non si assumano rischi inutili. La consultazione con specialisti del settore ti porterà fuori dai dubbi.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – È importante dedicare il tempo necessario alla relazione sentimentale, poiché non è conveniente presumere che tutto sia in ordine, né che sia sicuro. Ricorda che anche se i legami emotivi che ti legano insieme sono forti, possono sempre essere indeboliti. Quando si tratta di dimostrare alcuni sentimenti, o emozioni, le parole non sono necessarie, ma alcuni dettagli, o azioni, molto concreti. Salute: È sempre un buon momento per dedicare qualche minuto al giorno a se stessi e rilassarsi praticando sport, o facendo lunghe passeggiate, o leggendo, o ascoltando musica, meditando. Lavoro: Non dovresti preoccuparti tanto di nuovi programmi, o progetti, o superiori o persone di influenza e potere; ma dovresti studiare tutto a fondo, prenderti un po ‘di tempo per riflettere e iniziare a lavorare come hai sempre fatto in situazioni normali. Tutto è cambiato, ma in fondo tutto sarà uguale a prima, o molto simile. Non è conveniente alimentare voci o incomprensioni su terze parti perché non sai mai quando lo faranno con te stesso. Denaro: È tempo di organizzare i tuoi budget in base alle nuove entrate, ma anche alle nuove spese legate ad un aumento dello stato sociale e familiare.

Capricorno – Dare buoni consigli a chi lo chiede continuerà ad essere una priorità; anche se raramente li applica a se stesso. Gli amici dimostreranno di nuovo la loro lealtà quando gli altri se ne saranno andati. Se non ci sono accordi quando si tratta di distribuire benefici, o eredità, o eredità, potresti trovarti con la minaccia di una causa che dovresti evitare. Un cattivo accordo in privato è sempre meglio di una buona causa. Salute: Se pensi di aver bisogno di un’analisi psicologica devi solo cercarne una. E rimarrai stupito dai risultati. Alcuni disturbi possono avere un’origine nervosa; è importante rilassarsi con una certa frequenza durante il giorno. Lavoro: Il fatto di essere stato il leader del gruppo ad un certo punto, o fase della tua vita lavorativa, non significa che rimani tale in ogni momento, soprattutto se hai in mente progetti e idee che per sviluppare dovrai avere molto tempo ed evitare distrazioni. Non si tratta solo di occupare posizioni rilevanti, ma anche dell’uso che ne viene fatto. Denaro: Dovrebbe continuare a insistere e riscuotere alcuni debiti per essere in grado di far fronte alle spese relative alle riforme interne. E l’equilibrio sarebbe equilibrato. Tieni d’occhio le spese familiari.

Acquario – Non è consigliabile lasciare passare così tanto tempo senza visitare genitori, nonni, ecc., Poiché potrebbero aver bisogno di più attenzione del solito. È importante ascoltare di più i membri della famiglia e raggiungere accordi con loro, anche se sicuramente non saranno di tuo gradimento. Le persone di solito tendono a ribellarsi contro un’imposizione e ad essere molto flessibili con il dialogo. Avrai tutto a tuo favore per correggere alcuni errori. Salute: Ricorda che c’è vita dopo un’intensa e lunga giornata di lavoro; c’è la tua famiglia, il tuo partner romantico e i tuoi amici con cui dovresti uscire e divertirti più spesso. Lavoro: Avere molte buone idee in mente non garantisce che saranno accettate, per non parlare di quelle portate al successo se non ricevi l’approvazione dei tuoi superiori o delle persone influenti. Non è consigliabile lasciare volare troppo l’immaginazione. Si consiglia di tenere i piedi molto ben incollati a terra e adattarsi alle circostanze del momento anche se non sono come previsto. E tutto andrà molto meglio di quanto immagini. Denaro: Avrai l’opportunità di esplorare il mercato immobiliare e trovare alcune offerte che vale la pena prendere in considerazione.

Pesci – I problemi e le differenze nella loro relazione romantica scompariranno una volta raggiunti i loro obiettivi a livello di coppia e anche di famiglia. È importante non lasciare alcun problema irrisolto; nessuna esitazione nel chiarire con l’ambiente familiare; poiché è conveniente prendere molto sul serio alcuni problemi che in passato avrebbero potuto passare inosservati. Molte cose sono cambiate in poco tempo anche nell’area familiare. Salute: Non è consigliabile abusare della resistenza fisica perché potresti incontrare mal di schiena, dolore al collo o sciatica. Ricorda che il mondo continuerà a girare se non lo spingi. Lavoro: Fuggire creando nuovi disegni, o progetti, per sfuggire alle tensioni accumulate nel lavoro, o negli affari, servirà a mantenere l’ispirazione in crescita. L’esperienza gli ha insegnato che se non può risolvere i problemi degli altri, o mediare tra altre persone, è meglio isolarsi da tutto questo e concentrarsi sulle proprie idee. Non esitate a prendere iniziative molto audaci; e fidati del tuo buon lavoro. Denaro: Essere un buon amministratore dei tuoi beni ti renderà presto un esempio per essere seguito da altre persone che dovrai guidare e consigliare. Se il tuo tempo libero lo consente.

Oroscopo Branko del weekend 9 e 10 luglio: relax e amore al top scritto su Oroscopo Più da Redazione.