Oroscopo Branko di domani 16 ottobre: le stelle di questa domenica. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi vi consiglio di continuare con i vostri piani. Seguite l’entusiasmo di ieri, le cose positive sono all’orizzonte. La vostra distrazione è in aumento e avete difficoltà a trovare una certa calma.

Toro (21 aprile-20 maggio) – L’intervento di un amico o un collega vi aiuterà a portare a termine un progetto in corso, che si sta rivelando essere pesante. Potrete migliorare la vostra forma mettendo risolutamente il passato alle spalle.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Farete nuovi contatti che vi apriranno le porte… Buone amicizie sono all’orizzonte. State perdendo tempo su questioni sciocche!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Usate la vostra immaginazione per allontanarvi dalla routine. La fuga vi tende la mano. La vostra energia vi incita al dialogo e gli scambi riscaldano il cuore e migliorano il vostro morale.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Il vostro stato d’animo è influenzato da chi vi circonda. Le riunioni di famiglia o con gli amici potrebbero essere un buon modo per ricaricarvi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Il movimento planetario avrà un effetto stabilizzante su di voi, sarete di umore combattivo ma saprete anche perdonare. I vostri rapporti vi aiuteranno ad essere più calmi, più equilibrati e più facilmente in grado di anticipare le persone che vi stanno a cuore.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Il rapporto con gli altri è importante anche se indossare una maschera non fa per voi. Se uscite, tenete i piedi per terra e non assumete di essere invincibili…

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – C’è una riunione in vista e vecchi ricordi riaffiorano. Tutto andrà bene se rimanete positivi. Sarete di ottimo umore, ma rischiate di esaurire coloro che vi circondano.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Avrete talento per ottenere simpatie della gente, il vostro fascino vi aprirà le porte! Se riuscite a lavorare sul contenimento della vostra impazienza, ne trarrete beneficio.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Non sforzatevi di essere chi non siete. Siate voi stessi e non fingete. Sarete in grado di tenere il passo con il ritmo impostato indirettamente da chi vi circonda.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Vi sentirete ispirati a raggiungere un maggiore equilibrio nel vostro stile di vita. Una sensazione di stanchezza vi fornisce un indizio: una serata tranquilla sarebbe l’ideale.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Il vostro stato d’animo aprirà la porta a nuovi piaceri. Anche se vi sembra che il tempo manchi o che sia difficile da ottenere, arricchite la vostra prospettiva a lungo termine… l’amore è l’unica cosa che vi servirà.

