Oroscopo Branko di domani 17 ottobre: salute, amore e lavoro di lunedì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Questa potrebbe non essere una buona giornata dal punto di vista delle emozioni e dei sentimenti, ti renderai conto che qualcosa, o qualcuno, che hai una grande voglia di realizzare non sarà possibile realizzarlo. La realtà prevale sui sogni e sulle illusioni e questo ti causerà un grande dolore, almeno nei primi momenti. Vivete un periodo di grande tranquillità in generale, grazie alla vostra pazienza e perseveranza. Per questo anche a livello affettivo sei molto soddisfatto. Nel breve e medio termine non ci saranno cambiamenti significativi. Amore : incontrerai qualcuno che è interessato a te.Soldi : Avrai più soldi di quanto ti aspettassi, ma non ora. Lavoro : le stelle ti aiutano a ottenere tutto il lavoro alle spalle. Salute : Rinnova la tua dieta e cerca di evitare gli eccessi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – È probabile che questa domenica non sia troppo piacevole, poiché per un motivo o per l’altro correrai un rischio elevato di alcune tensioni o addirittura conflitti nella tua vita sentimentale o familiare, qualsiasi cosa insignificante potrebbe diventare motivo di un confronto teso. Uno dei segreti del successo è dare libertà all’altra persona, creando uno spazio in cui entrambi i membri di una coppia possono sviluppare le proprie preoccupazioni e rafforzarsi a vicenda. Il nostro consiglio è di cercare di rilassarsi… Sarà meglio per te. Amore : ti innamorerai di una persona che non fa per te. Denaro : La tua economia sta andando molto bene. Lavoro : Cercare compagnia sul lavoro. Salute : se dormi a pancia in giù potresti avere dolore al collo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sarebbe molto bello per te allontanarti dalla tua famiglia e dalla tua cerchia domestica, magari viaggiare, cercare il cambiamento, scoprire nuovi mondi e nuove persone. Devi disintossicarti da qualche giorno di grande tensione ed entrare in contatto con la natura, uscire dal buco. Presto dovrai affrontare maggiori responsabilità. Non aver paura del fallimento ed esprimi apertamente i tuoi sentimenti, anche se sii diplomatico. In questo modo saprai cosa aspettarti e acquisirai sempre più fiducia in te stesso. Con sincerità arriverai dove ti proponi.Amore : goditi l’amore al massimo.Soldi : evita di spendere soldi come un matto, potresti averne bisogno.Lavoro : cerca di essere più disciplinato nel tuo lavoro. Salute : Coraggio, questi inconvenienti non sono importanti.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi devi stare attento perché ti sentirai un po’ triste o malinconico e cercherai la solitudine, ma è anche probabile che ti lascerai trasportare da un carattere arrabbiato e avrai qualche conflitto con il tuo partner o uno dei tuoi cari, che poi ti farebbe sentire molto peggio. Cerca la pace, vogliono solo aiutarti. Cerca di controllare i tuoi nervi e non lasciarti trasportare da situazioni stressanti, perché potrebbero influenzare le tue relazioni affettive. Se hai buon senso e non hai fretta, le cose scorreranno e non avrai sorprese inaspettate. Amore : non aspettare che il tuo partner ti chieda spiegazioni. Soldi : Con i soldi risparmiati puoi permetterti qualche capriccio. Lavoro : aumenta il tuo prestigio tra superiori e coetanei. Salute : La vita all’aria aperta è un buon alleato contro la depressione.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Le tendenze favorevoli per il weekend che abbiamo già visto ieri continueranno anche questa domenica e tutto andrà come vorreste o vorreste, e non solo, ma per le iniziative che state prendendo in questi giorni prestissimo si avrà un importante successo professionale.La comunicazione oggi scorre senza intoppi, Leone, quindi approfittane e passa la voce. È importante per te stabilire connessioni con altre persone ora. Corri con il tuo istinto e sentiti libero di entrare nei dibattiti. Le tue parole e il tono di voce sono molto convincenti. Potresti vendere qualsiasi cosa a chiunque oggi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Anche se le cose ti vanno molto bene e la tua grande capacità di lavoro ti porta molti successi, tuttavia, il problema più grande è sempre con te, nelle grandi paure, insicurezze o bassi che ti assalgono e ti bloccano senza motivo. Oggi potresti avere una brutta giornata in quel senso, quando non dovrebbe esserlo.Non lasciare che la paura del fallimento o la paura del successo ti trattengano, Vergine. Anche se potresti sentire una tendenza naturale a voler rimpicciolirti in secondo piano e prendere la strada più semplice, potresti sacrificare il tuo vero scopo quando lo fai. Diventa il leader invece di seguire il leader. Liberati da ogni paura e prendi il controllo del tuo destino.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi avrete importanti oscillazioni di carattere, al mattino vi sveglierete con il piede sbagliato e sarete molto esigenti e arrabbiati, mentre al pomeriggio tutto sarà molto diverso e tirerete fuori il vostro lato più sensibile e affettuoso. In realtà non sarà una brutta giornata per te, ma potresti turbare i tuoi cari.Pensieri potenti attraversano il tuo cervello. Scoprirai che queste informazioni possono trasformarsi, Bilancia. La chiave è imparare dagli altri e incorporare punti di vista opposti nel tuo stato d’animo. Non ignorare automaticamente l’opinione di un altro solo perché contraddice le tue stesse convinzioni. Il lavoro di squadra è il nome del gioco in una giornata come quella di oggi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Devi calmarti e pensare bene ai passi che farai perché altrimenti oggi potresti avere una giornata un po’ sterile, mostrare un’attività appassionata, ma poi tutto ciò non ti servirà per quello che stavi davvero cercando. Non stai abbastanza bene e le tue iniziative non danno il risultato che ti aspetti o che meriti.Le informazioni che ti arrivano oggi potrebbero essere inaffidabili, Scorpione. Potrebbe essere difficile per te prendere una solida presa sui messaggi che ricevi. Tieni presente che ci sono risposte importanti che aspettano di essere ascoltate. Queste risposte ti arriveranno quando meno te lo aspetti. Tieni la mente aperta a nuove possibilità e il percorso si aprirà e diventerà chiaro. Non compromettere la tua coscienza con sostanze abusive.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Questo è, senza dubbio, uno dei segni più fortunati in questo momento grazie alla magnifica influenza astrale che tutti voi state ricevendo, e in particolare che vi porterà a godervi una bella giornata per questioni di cuore. È il momento ideale per consolidare la tua relazione e dissolvere ciò che ti separa.Fai attenzione a non essere manipolato da un’altra persona oggi, il Sagittario. È possibile che qualcuno ti metta delle parole in bocca per farti agire in un certo modo. Non cadere in questa trappola. Sii te stesso e pensa da solo. La tua mente è suscettibile e vulnerabile ora. Usa gli occhi e le orecchie come filtro e non lasciare che le persone scarichino la loro spazzatura su di te.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Questa sarà una giornata piena di attività per te e perseguirai un obiettivo anche se con grande caparbietà. Nel caso in cui si faccia un viaggio bisogna stare attenti perché c’è il rischio di incidenti, o semplicemente imprevisti, è una buona giornata, ma non sarà senza lotte e alcune tensioni con le persone del tuo ambiente circostanteLe informazioni che ricevi oggi potrebbero eccitarti, Capricorno. Ricorda che ce ne vogliono due per iniziare una discussione. Hai un ruolo uguale in qualsiasi disaccordo. Se vuoi promuovere la pace e l’armonia, le tue parole e il tuo linguaggio del corpo devono dimostrarlo. Se la pace e l’armonia non sono il tuo obiettivo finale, potresti dover guardare dentro di te per esplorare i motivi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Dopo una giornata di illusione e speranza, oggi incontrerete una giornata più difficile, soprattutto perché c’è il rischio di avere qualche delusione, o un momento di grande tensione, nell’ambiente familiare. Accadrà qualcosa che potrebbe causarti una grande tristezza o una grande illusione che cadrà improvvisamente. Se puoi, evita gli scontriC’è un grande potere nelle tue parole oggi, Acquario, quindi fai attenzione a come le usi. Potresti finire per manipolare le scelte di un altro se non stai attento con la tua condotta. Assicurati di dare agli altri la libertà e il potere di decidere le cose da soli. Sii aperto e onesto su tutti i fatti che potrebbero influenzare le loro decisioni in qualsiasi modo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Questo sarà uno dei segni più fortunati della giornata perché in questo momento la fortuna è dalla tua parte e potrai goderti una giornata felice con i tuoi cari, anche se fossi da solo ti sentirai molto bene. Nel pomeriggio è probabile che ti ritrovi con più tensione o qualche disaccordo nell’ambiente familiareLe risposte potrebbero non essere cristalline oggi, Pesci. Probabilmente non saranno disposti in modo ordinato e organizzato. Esci all’aria aperta e unisciti agli amici per un lungo giro in bicicletta. Fai volare un aquilone o senti il ​​vento soffiare tra i capelli sulla cima di una montagna. La risposta sta fluendo nell’aria intorno a te. Smetti di guardare a terra per le informazioni che cerchi.

Scopri in anteprima l’oroscopo di Branko e degli altri astrologi su fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale. Entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Oroscopo Branko di domani 17 ottobre: salute, amore e lavoro di lunedì scritto su Oroscopo Più da Veronica Stella.