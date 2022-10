Oroscopo Branko di domani 18 ottobre: bene amore e lavoro questo martedì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Le stelle ti porteranno un buon inizio di settimana, con il supporto della fortuna e del successo nel tuo lavoro, o nel tuo caso potrai raccogliere i frutti di ciò che semini. Una giornata buona e ispirata per prendere iniziative o decisioni, anche di una certa importanza, in cui riceverai il sostegno e l’aiuto dei tuoi amici e protettori.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Inizi una nuova settimana con un giorno in cui vai dal minimo al massimo per diventare alla fine abbastanza buono o almeno molto soddisfatto. Al mattino ti sentirai un po’ più insicuro o indeciso, ti costerà un po’ iniziare, ma nella seconda metà della giornata tutto andrà molto meglio per te.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Questa giornata, che inizialmente per te inizierà molto bene, potrebbe portarti un doloroso tradimento o delusione da parte di una persona che ami moltissimo e che sarebbe legata al lavoro e all’amore allo stesso tempo. Sarà una giornata difficile emotivamente, ma altrimenti sarebbe stato abbastanza buono per te al lavoro.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Non rinuncerai e non rinuncerai mai ai tuoi sogni, ma non è necessario che tu lo faccia perché questi stessi sogni sono ciò che ti fornisce una motivazione per combattere nella vita e migliorare te stesso. Oggi sarai molto consapevole dei tuoi sogni e illusioni o di uno di essi in particolare, perché speri di concretizzarlo.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – La settimana inizierà per te con una giornata di grandi lotte e tensioni sul lavoro, è anche probabile che sarai molto turbato, anche se questo non significa che la tua fortuna cambierà o che qualche grande sconfitta o fallimento ti accadrà, sarà essere semplicemente una brutta nuvola temporalesca oscura che si scaricherà ma poi passerà.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi devi essere molto attento a tutto ciò che accade intorno a te perché cercheranno di giocarti uno scherzo al lavoro o di condurti lungo una strada che non ti interessa percorrere, e tutto questo può accadere senza che tu te ne accorga, perché Ecco perché è importante che tu sia attento e non ti fidi di coloro che sembrano essere i tuoi migliori amici.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi sarà particolarmente difficile per te iniziare questa nuova settimana di lavoro perché non ti senti abbastanza bene sia fisicamente che emotivamente, soprattutto la mattina sarà particolarmente difficile, anche se nel pomeriggio ti sentirai molto meglio e giocherai un ruolo più attivo dopo l’arrivo di buone notizie.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – La nuova settimana ti porterà cambiamenti che ti saranno piacevoli e forse anche qualche viaggio di lavoro che andrà bene o almeno come previsto, ma nonostante tutto questo e nel profondo ti sentirai un po’ triste o meditativo, soprattutto verso il pomeriggio, anche se principalmente per motivi sentimentali.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sebbene al momento il tuo segno sia uno dei più fortunati dello zodiaco, ciò non significa che ogni giorno andrà bene o che a volte un fallimento o un’avversità siano, allo stesso tempo, la causa di un cambiamento in meglio, che è ciò che ti accadrà oggi. Qualcuno lascerà la tua vita, ma col tempo sarai felice.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La settimana inizierà per te con una giornata di grande lotta, ma una lotta che darà i suoi frutti, anche più di quanto ti aspetti. Vi aspetta una giornata faticosa e a tratti piuttosto tesa, anche se in seguito ne varrà la pena. Inoltre, avrai anche delle piacevoli sorprese in amore o nel tuo ambiente familiare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Lavori, fai uno sforzo e lavori duro, ma poi sono gli altri che ricevono i complimenti o si prendono la gloria, questa è una riflessione che avrai molto in mente oggi e che a volte ti farà stare piuttosto male. incoraggiamento, ma devi guardarti dal pessimismo e dalle emozioni negative.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Inizia una settimana che potrebbe esserti molto favorevole. Sarà un buon momento per prendere iniziative o semplicemente per mostrare un’intensa attività fisica e intellettuale, e troverai anche una grande ispirazione o intuizione che sarà di grande aiuto nel prendere decisioni.

