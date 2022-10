Oroscopo Branko di domani 21 ottobre: venerdì di relax e fortuna. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Con l’arrivo del capodanno cinese, l’Ariete riceverà notizie particolarmente positive sul posto di lavoro che miglioreranno notevolmente l’economia, dopo un periodo di grande crisi. In amore, stanno arrivando incomprensioni e discussioni con il tuo partner che hai tempo da evitare se entrambi decidono di riflettere sui propri errori.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Il capodanno cinese è carico di prosperità finanziaria per te, ma devi stare attento a ciò che spendi. Ci saranno delle tensioni sul lavoro che saprete risolvere con pazienza. Innamorato, avrai un incontro sorprendente con qualcuno che avrà un impatto su di te e che ti farà sentire una regina. In futuro potrebbe essere la coppia ideale.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Tempo fa avevi lo scopo di raggiungere l’armonia nella squadra di lavoro, perché l’arrivo del capodanno cinese ti mostra la virtù della tua pazienza e della tua perseveranza per raggiungere quell’obiettivo. Innamorato, stai per vivere un momento indimenticabile con quella persona con cui stai uscendo. Le stelle sono a tuo favore per un impegno formale.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Inizi questo capodanno cinese con un ottimo inizio, perché ti danno la notizia di un aumento per tutte le imprese che hai realizzato con i tuoi sforzi per andare avanti. Innamorato, non lasciar passare più tempo per chiarire alla persona con cui stai uscendo che vuoi qualcosa di serio. L’audacia ti aiuterà a definire una volta per tutte ciò che vuoi.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Prudenza è la parola che devi tenere a mente per affrontare i cambiamenti che questo capodanno cinese porta per il tuo segno. Al lavoro le cose andranno molto bene, ma devi andare piano piano in modo che lo stress non ti consumi e influisca sulla tua salute. Innamorato, devi parlare con il tuo partner perché a volte ti rendono le cose difficili. Devi capire che ci sono responsabilità che non possono essere evitate.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – La fortuna del capodanno cinese è dalla tua parte. Tutto ciò che proponi a livello professionale sarà realizzato. La tua economia sarà molto buona se eviti spese inutili. In amore, sei molto esigente e questo fa allontanare le persone che vogliono avvicinarsi a te con intenzioni. Quindi abbassa un po’ le richieste ed esci e trova quella persona speciale che desideri così tanto.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – L’inizio del capodanno cinese si presenta con ottime prospettive. Nel campo del lavoro, anche quando avrai molto lavoro, i progetti verranno dati molto facilmente e l’economia sarà in crescita. In amore, le relazioni sono come le piante, devi prenderti cura di loro, passare del tempo con loro e parlare con loro. Devi dedicare quel tempo al tuo partner.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – La creatività sarà al 100 percento per te in questo capodanno cinese. I superiori saranno molto contenti dello sforzo che metti in affari e potrebbero persino promuoverti a una posizione migliore. Innamorato, è un momento favorevole per parlare di famiglia con il tuo partner. È un desiderio che entrambi hanno e se lo pianificano lo realizzeranno.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Ringraziamenti e tanti privilegi che il capodanno cinese ti porta al lavoro. Le finanze saranno a tuo favore e dovresti approfittarne per investire per il futuro. Innamorati, attenti alla gelosia che può rovinare questa bellissima relazione che ha anche un grande futuro. Rifletti e cambia il tuo atteggiamento. È tempo di lottare per ciò che è tuo, guardarti intorno e scrollarti di dosso tutte le cose negative e arretrate che hai accumulato ultimamente nella tua vita. Proponi di vedere tutto da un altro punto di vista, quello positivo. Se ti immergi nella negatività, non vedrai mai la luce. Mostrati forte a chi vuole approfittare di te.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Stai per gettare le basi per una nuova attività che sta arrivando con grande successo in questo capodanno cinese. Approfitta di quella serie positiva per mettere tutto l’impegno e la voglia di far migliorare la tua economia. Innamorato, sei in un momento di riflessione, che hai bisogno della compagnia di qualcuno al di là di un’uscita. Tutto verrà a suo tempo. Impara le tue lezioni e risparmia per i tempi difficili. In questi giorni non hai riposato, ma il tuo corpo ora ti chiede di rilassarti e di reintegrare le tue energie fisiche ed emotive. Metti da parte le tue preoccupazioni per il denaro, poiché ti riprenderai sorprendentemente da ciò che pensavi fosse impossibile.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – L’inizio del capodanno cinese pone le basi per consolidare quel business per il quale avete lottato così duramente. Con i suoi tempi difficili, ma ciò che sta arrivando per te è successo e prosperità. Innamorato, il tuo partner è più che mai impegnato con te, per il futuro che hai pianificato insieme, quindi sarà il momento del consolidamento. Questi giorni che si stanno avvicinando promettono di essere pieni di azione. Organizza eventi, prendi le redini o il controllo di quell’attività in cui muoverai sicuramente i tuoi talenti e divertirai a tuo piacimento. Fai il primo passo. Mettiti in contatto con quegli amici che non vedi da molto tempo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato è l’obiettivo che hai tra le sopracciglia e l’inizio del capodanno cinese ti dà quell’impulso affinché tu possa raggiungere con successo tutto ciò che ti sei prefissato di fare. Le finanze miglioreranno molto ma prenditi cura del futuro. Innamorato, qualcuno che viene da lontano viene a bussare alle porte del tuo cuore. Starà a te accettarlo. Ha ottime intenzioni. Rimani fedele alle tue idee perché sarà difficile dimostrare il contrario. La tua mente sarà chiara per mettere in ordine qualsiasi cosa. Ti sentirai meglio con quei piccoli disturbi di salute che ti hanno colpito o infastidito ultimamente. Con una dose di positività spariranno tutti.

Scopri in anteprima l’oroscopo di Branko e degli altri astrologi su fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale. Entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Oroscopo Branko di domani 21 ottobre: venerdì di relax e fortuna scritto su Oroscopo Più da Veronica Stella.

valipomponi