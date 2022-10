Oroscopo Branko di domani 22 ottobre: fine settimana scoppiettante. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Sei in armonia con il tuo lavoro e questo ti permette di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. Fai attenzione alle spese che possono portarti problemi in futuro. Innamorato, hai progetti importanti con il tuo partner che lo renderanno molto felice. Mantieni il segreto in modo che sia una sorpresa per tutta la famiglia quando decidono che ore sono. Aspettati sorprese professionali. Fai tutto il tuo lavoro con amore e dedizione infiniti. Vendite di fanatismo e ristrettezza mentale. Creerai ricchezza e saprai come prenderti cura delle cose preziose della tua vita. Tutto ciò che riguarda carte, atti legali, viene enfatizzato favorevolmente.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Sei sotto pressione sul lavoro e questo genera fatica e stress. Delega attività in modo da poter creare slancio e andare avanti. Innamorato, hai delle battute d’arresto con il tuo partner che presto si risolveranno. Tutto dipende da te che abbassi il tuo carattere e la gelosia. Non sprecare un altro giorno della tua vita preziosa in cui nulla è grato, né sa ricambiare ciò che, di cuore, gli dai. È tempo di prendere decisioni coraggiose e continuare su un’altra strada. Seppellisci tutte le relazioni conflittuali e apriti a una relazione in cui esiste compatibilità sia fisica che mentale.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Se stai pensando di cambiare lavoro, allora smettila perché non è il momento di farlo. Sii paziente fino a quando non esce una buona offerta di lavoro. Innamorato, sei entusiasta di qualcuno nel tuo ambiente professionale, vai avanti e goditi quei momenti romantici perché potrebbero avere un futuro. L’energia cosmica ti spinge a leggere, coltivare e tornare a studiare. Ti sentirai padrone della tua vita e del tuo destino. Man mano che le tue frontiere intellettuali e spirituali si espandono, sentirai il desiderio di avventurarti in nuovi mondi e nuovi interessi. È giunta l’ora di studiare occultismo, metafisica o yoga.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Stai aspettando con ansia una risposta a una proposta di lavoro che vuoi cambiare la tua economia. Sii paziente, presto avrai ciò che desideri. In amore, l’opinione di un’altra persona ti farà dubitare della tua relazione con il tuo partner. Fai attenzione, non permettere agli altri di interferire nella tua vita personale. Qualsiasi attività che inizi ora avrà il via libera per avere successo. Metti un prezzo alto sul tuo lavoro, sul tuo servizio. Lanciati in nuove avventure professionali. L’unico nemico che può paralizzarti mentre raggiungi la vetta sarai te stesso se ti rifiuti di evolvere.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Si aprono le strade per portare avanti quel business che da tempo è fermo. Prova un po’ di più e vedrai che le tue finanze miglioreranno. In amore ti senti solo ma devi avere pazienza perché presto troverai quell’essere speciale che ti farà battere il cuore. Tutto ciò che ti imprigiona o ti paralizza finisce. Sarai più saggio nel dirigere i tuoi passi e nel prenderti cura del tuo cuore nell’aspetto sentimentale. La tua attrattiva sessuale, il tuo carisma, il tuo magnetismo personale aumenteranno. Il tuo settore economico sarà libero da ogni limitazione. Le lezioni sulla gestione delle finanze sono già state apprese.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Devi prendere una decisione su un’attività che ti preoccupa molto. Calmati, pensa molto attentamente ai passi che farai per risolvere quella situazione. In amore, ti sentirai molto bene e abbastanza forte da iniziare una relazione, ma ricorda che gli errori del passato non possono essere ripetuti. Ti trovi di fronte a una decisione professionale. Deciderai di lavorare su ciò che ti riempie di felicità e soddisfazione. Il piccolo gioco del piacere agli altri è finito. Ti divertirai a fare quella che consideri la tua vera missione nella vita. Quello che fai o dici avrà un tocco di magia e fascino.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Non sono stati i giorni migliori professionalmente. Tutti noi abbiamo battute d’arresto, l’importante è riflettere e vedere cosa stai fallendo per prendere misure correttive. In amore, il tuo partner ti supporta in ogni decisione che prendi, è tempo di essere reciproco e supportarlo in quello che vuole fare perché è per il futuro di entrambi. Sarai, come mai prima d’ora, attento alle esigenze del tuo corpo. Saprai orientarti verso lo specialista giusto per sanare vecchi mali. Devi prenderti cura del tuo tempio, che è il tuo corpo fisico, con maggiore attenzione. Mangia con saggezza, fai esercizio e pratica una sorta di metodo di relazione.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Alcune difficoltà sul lavoro ti hanno molto stressato. Tolleranza soprattutto perché questa è solo una fase che passerà e che dipende dal tuo modo di affrontare il carico. Innamorato, il tuo partner ha bisogno di te, quindi tira fuori quel lato affettuoso e tenero che hai e dedica te stesso a lui. Entrambi meritano quei momenti. Tutto ciò che fai ora per migliorare il tuo corpo, i tuoi capelli o la tua pelle darà ottimi risultati. Intuirai chi è conveniente e chi è dannoso nel tuo ambiente. Mai prima d’ora sei stato più saggio e meglio orientato di adesso. Innamorato, se non hai un partner, troverai la tua anima gemella. Rimuoverai dal tuo spazio ciò che ti inebria.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Le cose negli affari stanno andando meglio di quanto ti aspettassi. Approfittane perché migliorerà notevolmente la tua economia, ma ricorda di risparmiare. In amore, controlla la gelosia in modo che la relazione che stai iniziando non ne risenta. La persona accanto a te si aspetta la tua comprensione.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Le opportunità sono dietro l’angolo nel campo professionale, ma devi prendere una decisione presto perché il treno può partire. Innamorato, incontrerai una persona che ti farà sentire molto speciale e che ha ottime intenzioni. Trascorrerai momenti piacevoli con la famiglia.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Da qualche giorno chiedi un incontro ai tuoi superiori e finalmente te lo concedono. Distinguiti perché farai approvare il tuo progetto. Innamorato, devi stare molto attento a quello che dici per non provocare gelosia nel tuo partner. Controlla te stesso e parla con amore.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Sei ottimista e questo ti aiuterà a proporre le strategie necessarie per avanzare in quel progetto che vuoi realizzare. È il tuo momento e dovresti approfittarne. In amore, le cose non vanno bene con il tuo partner. È necessario parlare e risolvere le differenze.

Oroscopo Branko di domani 22 ottobre: fine settimana scoppiettante scritto su Oroscopo Più da Veronica Stella.

