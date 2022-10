Oroscopo Branko di domani 23 ottobre: domenica fortunata, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Dopo una settimana un po’ più tesa del solito, o in cui ti sei sentito più stressato, arriva finalmente il tanto atteso weekend in cui puoi finalmente staccare e riscoprire poco a poco con il meglio di te stesso, in una giornata in cui puoi fare ciò che desideri di più e senti di aver ripreso il controllo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – L’arrivo del weekend non deve essere sempre un bene, è vero che ci si allontana dalle tensioni della vita lavorativa o lavorativa, ma a volte l’ambiente familiare non è un’oasi di pace, ma può diventare un centro di turbolenza o un conflitto ancora più grande, che è proprio quello che potrebbe succederti oggi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Le persone intorno a te non sempre ti capiscono, siano colleghi o la tua stessa famiglia, a volte hai la sensazione di parlare con loro in un’altra lingua e qualcosa del genere ti accadrà oggi. Il problema è che sei molto intelligente e il tuo pensiero va più veloce e più lontano di quello di chiunque altro. Essere pazientare.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – L’arrivo del weekend non è sempre una buona notizia per te. Nei giorni feriali la tua testa è occupata da migliaia di problemi di lavoro o domestici, ma ora ti senti solo, insieme ai tuoi pensieri e alle tue fantasie, a volte dominato da una tristezza che cerchi di non far vedere agli altri. Ma un giorno vedrai finalmente la luce.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – L’arrivo del weekend non sarà per voi una gioia troppo grande. Quando sei al lavoro sei il re e tutto si svolge e cammina secondo i tuoi desideri. Ma poi la vita familiare non è sempre piacevole come vorresti e in molti casi è proprio in questo ambito che sorgono problemi più complicati.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – La Luna transita attraverso questo segno e oggi sarà uno dei migliori. Sarà uno dei pochi giorni in cui smetterai di concentrare la tua attenzione sui dettagli e sulle piccole cose che ti lasceranno a bocca aperta e ti concederai il permesso di goderti le cose belle che ti circondano e le persone che ti amano e condividono le loro vite con te.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Finalmente è tempo di riposarsi e tornare alla pace di casa dopo la dura settimana. Questa è la teoria, ma devo avvertirti che la pratica sarà molto diversa, poiché ti ritroverai con molti problemi a casa e in famiglia che non ti aspettavi. Ci saranno guerre e disgrazie dove ti aspettavi pace e felicità.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Il nuovo giorno sarà fortunato e felice per te, solo che hai due opzioni e non saprai quale è la migliore per te. Forse devi occuparti di questioni di lavoro pendenti, anche se provengono da casa tua. Ma nonostante tutto questo sarà un giorno promettente nella vita sentimentale e familiare.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Non incolpare gli altri per le tue tensioni e disagi interiori. Il fine settimana inizia con il pericolo di tensioni e persino conflitti con i tuoi cari più cari. Ma sta a te evitarlo se è quello che vuoi, perché sarai tu a innescarli e per questo motivo puoi risolverlo prima che accada.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Il fine settimana inizia, ma per te è come se non iniziasse perché avrai gli occhi puntati su problemi e situazioni legate al lavoro, o addirittura dovrai andare direttamente al lavoro. Per un motivo o per l’altro, oggi per te sarà molto difficile staccare, e sarà anche un giorno di tante tensioni familiari.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi le questioni di cuore ti daranno molte gioie, la maggior parte inaspettate, e quelle che se te le aspetti arriveranno diversamente da come le aspettavi. Dopo una settimana con più tensione del solito, tornerai finalmente alla pace di casa e insieme ai tuoi cari, ma lì troverai una bellissima sorpresa.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Finalmente il resto arriva dopo una settimana particolarmente dura e piena di incertezze. Ma sarai fortunato e ti aspetta un weekend in cui potrai ricaricare le tue energie e goderti momenti felici con i tuoi cari. Inoltre, riceverai buone notizie relative al lavoro o ad altre questioni mondane o finanziarie.

Oroscopo Branko di domani 23 ottobre: domenica fortunata, ecco per chi scritto su Oroscopo Più da Veronica Stella.

