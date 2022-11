Oroscopo Branko di domani 4 novembre: venerdì importante per amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Sarai sempre in grado di continuare ad ascoltare e ad aprire la comunicazione per non chiuderti a volte. devi guardare ai tuoi interessi e ai vantaggi per tutti. SENTIMENTI: È una giornata in cui dovresti evitare di rompere i ponti a causa della tua eccessiva energia e velocità comunicativa. AZIONE: momento complicato nell’organizzazione e azione verso i tuoi interessi per mancanza di chiarezza. E accelererai anche con molta tensione. FORTUNE: È un momento speciale per imparare a difendere i propri valori per uscire con la vittoria per bandiera.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Potrai esprimere la vicinanza con le persone con cui entrerai in contatto. Il tuo altruismo sarà la risposta corretta in questo momento. E la tranquillità di poter risolvere problemi del passato. SENTIMENTI: è una giornata per dimostrare il tuo approccio e la tua capacità di raggiungere gli altri e per mostrare il tuo calore. AZIONE: È di grande interesse che tu sappia che sei al polo opposto rispetto al percorso che dovresti seguire, perché devi essere altruista e mostrare il tuo affetto. FORTUNE: devi mantenere la calma e risolvere i tuoi problemi in sospeso, poiché in questo momento è la cosa più importante.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sarà un giorno in cui avrai una grande apertura verso gli altri e una percezione che mostrerà la tua capacità e grazia. La tranquillità sarà la chiave in questo momento. SENTIMENTI: è tempo per te di padroneggiare il tuo dinamismo e la tua espressione parlata, unendolo alla sensibilità di questa giornata. AZIONE: la sfida principale sarà che impari a mostrare la tua generosità e simpatia, e soprattutto che la tua originalità si basa sulla tua percezione sottile. FORTUNE: È una giornata in cui devi tenere a bada la tensione e l’eccessiva perfezione.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Sarai in grado di affrontare le questioni familiari con ingegno e simpatia. Le relazioni in questo giorno saranno cordiali e calme. Il tuo benessere dipende dagli obiettivi e dal grado di coinvolgimento degli altri associati. SENTIMENTI: È un momento in cui devi imparare a discriminare tra le persone che meritano che dedichi la tua energia e il tuo tempo e quelle che non lo fanno. AZIONE: sarà il momento ideale per mantenere la comunicazione con la famiglia e le persone che la pensano allo stesso modo. È il momento della simpatia affinché tutto vada in modo ottimale. FORTUNE: È un giorno in cui la tua simpatia e il tuo apprezzamento per gli altri ti aiuteranno a mantenere la fortuna dalla tua parte.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – È una giornata in cui dovrai prendere decisioni finanziarie molto importanti, in cui ci deve essere un equilibrio tra il tempo che dedichi alla famiglia e il tempo che impieghi per le tue questioni personali e professionali. SENTIMENTI: È un momento delicato per prendere decisioni relative alla proprietà in comune con altre persone. AZIONE: aumenterai la tua attenzione e il tuo sguardo intenso verso le questioni legate alla famiglia e alla professione. FORTUNE: Dovresti stare attento alle sfide che sorgeranno riguardo alle decisioni che mantengono la casa e le risorse finanziarie correlate.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Devi mantenere accordi con gli altri in modo equilibrato tra ciò che percepisci e ciò che pensi. la prudenza e la gratitudine saranno fondamentali nell’uso della vostra creatività e delle vostre iniziative. SENTIMENTI: è un momento in cui potrai usare la tua grande creatività nella memoria che ti aiuterà in tutti i tuoi progetti. AZIONE: è una fase in cui le tue iniziative devono essere in accordo con ciò che senti e ciò che pensi. FORTUNE: È un giorno in cui la tua migliore fortuna per mantenere gli accordi finanziari incide in modo prudente e piacevole.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – È essenziale che tu usi il tuo apprendimento per tutta la vita e che mantieni la calma quando fai delle scelte nelle tue iniziative. Dovrai soppesare gli accordi e le distribuzioni in egual modo. SENTIMENTI: È un momento in cui l’esperienza e le lezioni apprese in passato sono essenziali. AZIONE: oggi è una giornata per le vostre iniziative da portare avanti con calma e in accordo con i partner. FORTUNE: è un momento in cui gli accordi e le alleanze con il tuo partner e/o i partner coinvolti dovrebbero essere basati sulla fiducia e sull’equilibrio nelle distribuzioni.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Ti sembrerà di combattere contro te stesso ed è per questo che le tue sfide sembreranno progettate per sabotare le tue stesse idee. SENTIMENTI: di fronte a sfide scomode, troverai un percorso alternativo in cui dinamismo e capacità espressiva ti aiuteranno. AZIONE: ti sarà difficile affrontare l’avvicinarsi delle tue stesse iniziative e i cambiamenti improvvisi che ti impediranno di seguire la strada che stai perseguendo. Dovresti trasformare le cose in modo che tutto sia armonioso intorno a te. FORTUNE: È un momento in cui dovresti evitare alti e bassi emotivi e cercare equilibrio e armonia in ogni cosa.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sarà un giorno per rilassarti e approfondire te stesso, e anche usare il tuo altruismo con le altre persone, che ti aiuteranno a sembrare una parte di te. Una volta che lo fai e raggiungi la pienezza, puoi portarlo agli altri. SENTIMENTI: Oggi è un giorno per segnare le voci e approfondire la differenza per essere ottimisti e allo stesso tempo condiscendenti. AZIONE: La tua immaginazione e gentilezza ti aiuteranno a prestare attenzione alle persone bisognose. Cerca nel profondo la soluzione ai problemi esistenziali. FORTUNE: visite all’impegno per mantenere la tua attenzione per sentirti piena e irradiarla a tutti gli altri.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Devi portare a termine i tuoi piani in un ambiente piacevole e innovativo. La tua esperienza e le tue conoscenze saranno molto utili, così come il tuo grande dinamismo affinché i progetti siano fruttuosi per tutti. SENTIMENTI: È un momento in cui hai il supporto della tua saggezza interiore e del grande dinamismo che hai in questo momento. AZIONE: devi riequilibrare la tua energia vitale e fare in modo che i tuoi progetti siano pratici, e si svolgano in un ambiente piacevole e originale. FORTUNE: È un momento per la fortuna di essere con te se usi la tua grande vitalità e aiuti le altre persone che hanno bisogno di te in questo momento.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Gli affari di oggi saranno fruttuosi fintanto che manterrai l’intuizione e il genio insieme alla tua esperienza. Se usi il pragmatismo, avrai perfettamente ragione nel modo in cui svolgi le tue azioni. SENTIMENTI: la tua intuizione, percezione, ingegno e sensibilità saranno le chiavi per poter utilizzare i tuoi migliori doni AZIONE: il grande lavoro che dovrai mantenere affinché i tuoi affari siano positivi è molto marcato FORTUNA: dovresti mantenere la calma e chiarire i passaggi da seguire per evitare incongruenze e incomprensioni con gli altri.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – È il momento ideale per la fortuna di essere vicino a te. Le sfide per utilizzare i tuoi risparmi richiedono che tu mantenga l’armonia in famiglia, sia con il tuo partner che con i tuoi figli. SENTIMENTI: È tempo che la fortuna sia con te se segui le tue intuizioni in ogni scelta che fai. AZIONE: fai affidamento sulla tua conoscenza nell’esperienza che hai nella vita. È importante che tu mantenga l’armonia con il tuo partner e con i tuoi figli. FORTUNE: Le sfide più grandi riguardano il modo in cui aumenterai i tuoi guadagni di carriera e ti aiuterai a proiettare ciò che desideri.

Scopri in anteprima l’oroscopo di Branko e degli altri astrologi su fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale. Entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Oroscopo Branko di domani 4 novembre: venerdì importante per amore e lavoro scritto su Oroscopo Più da Veronica Stella.

Vittorio Ferla