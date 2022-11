Oroscopo Branko di domani 5 novembre: giornata speciale per relax e sentimenti. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Il rapporto con l’altro è messo in discussione. Per quanto ci sia sicurezza emotiva in questa interazione, sarà necessario usare il tuo potere e la tua autorità per posizionarti. La mancanza dell’altro (o il tuo rapporto con l’altro) può essere un problema. Le manipolazioni, le insicurezze o qualsiasi espressione emotiva negativa dovrebbero essere analizzate in modo più obiettivo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La sicurezza emotiva nelle loro routine, compiti e rapporti di lavoro viene messa in discussione. Il tuo profondo senso dell’etica e dei principi deve essere seguito, anche quando dispiace all’altro. Cerca anche di seguire ciò in cui credi per far funzionare la vita materiale secondo la tua visione. Appropriate di più i vostri principi applicati al mondo materiale.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Forze emotive profonde ti sfidano a esprimere le tue emozioni personali. Il momento richiede maturazione e moderazione in questo senso. La necessità di sperimentare la sessualità in profondità richiede miglioramenti e revisioni nei romanzi. Il rapporto con i bambini chiede limiti anche per atteggiamenti molto immaturi o irrazionali.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – La tua sicurezza emotiva può essere messa in discussione dal tuo partner o da altri nella tua vita sociale. Impara ad essere più razionale e obiettivo quando analizzi le tue emozioni. Gli atteggiamenti nelle relazioni possono essere impegnativi, portandoci fuori dalla nostra zona di comfort, ma può essere utile per risolvere problemi emotivi stagnanti.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Le sue idee ora passano molto attraverso il regno della soggettività, tuttavia, sarà necessario trovare i propri limiti di fronte a un senso critico e pragmatico più profondo. Rabbie e istinti richiedono espressione, ma è necessario maturare e non comunicare in modo infantile e immaturo. Un po’ di realismo e pragmatismo ti aiuteranno a migliorare la tua comprensione delle emozioni.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Le questioni finanziarie e materiali sono al centro della tua attenzione e mobilitano le tue emozioni, tuttavia sei chiamato ad approfondire il tuo potere e la tua creatività personali. Questo ti porterà più audacia e ti aiuterà a fluire meglio, anche nell’area finanziaria. Uscire dalla zona di comfort di ciò che è stabilito e apparentemente sicuro sarà importante e aumenterà la tua fiducia in te stesso.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La Luna nel tuo segno (solare o nascente) ti rende più soggettivo, emotivo e istintivo. Tuttavia, problemi emotivi molto più profondi e seri ti chiedono di lasciar andare l’aspetto immaturo e attaccato. Impara a vedere le tue emozioni in un modo più distaccato, obiettivo e maturo. Maturazione personale nell’affrontare i confini emotivi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi vengono mobilitati problemi subconsci e profondi emotivi. Impara ad approfondire una visione razionale e obiettiva, non lasciarti trasportare dalle emozioni così facilmente. Un cambiamento di idee o visione del mondo sarà importante per te per cambiare il tuo comportamento emotivo. Approfondimento anche nella connessione spirituale matura.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Il loro legame con i gruppi e le amicizie è messo in discussione da un senso di profondità nei loro valori e principi. Per quanto tu abbia una visione ottimista e impulsiva, non è sempre meglio seguire ciò che il gruppo vuole o crede. Consenti a te stesso una maturazione sufficiente per dire di no quando lo dice la tua coscienza. Amicizie con limiti e maturazione.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La tua connessione affettiva con il tuo lavoro è alta ora, ma non dovresti attaccarti troppo. Impara ad avere una visione personale più trasformativa, profonda e interrogativa che ti viene data dal passaggio di Plutone attraverso il tuo segno (solare o ascendente). Assumi il tuo potere personale e intraprendi azioni mature fedeli alla tua visione.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La tua connessione con la tua fede e le tue convinzioni diventa emotiva durante questo periodo, ma non attaccarti a visioni del mondo molto rigide. Problemi emotivi e spirituali molto più profondi mettono in discussione le tue convinzioni, i piani futuri, la fede, i dogmi e il modo in cui ti espandi. Concediti una profondità emotiva prima di giudicare e basarti su una convinzione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Le tue emozioni sono a un livello profondo, ma ci vorrà più razionalità per capire la rabbia e il dolore. Trattenere i risentimenti può essere un problema. Soprattutto quando si tratta di rapporti con gruppi e amicizie. Sei chiamato a maturare e ad avere una visione più equilibrata e fredda delle situazioni emotive difficili.

