Oroscopo Branko di domenica 1 maggio: le stelle di questa giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi hai un’incredibile energia: cerca di incanalarla in progetti costruttivi ma fai attenzione alle spese.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La giornata ti vede protagonista, cerca di rilassarti e fai mente locale delle cose che sono davvero importanti per te.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sei un fiume in piena di idee, favorite le nuove collaborazioni! Oggi però goditi le festa insieme alle persone che ami.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Sei di buon umore e questo è un punto a to favore, gli altri apprezzeranno ancora di più la tua compagnia.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Non lasciarti sopraffare dagli impegni, quest’oggi puoi davvero ottenere qualcosa di più. Procedi con calma e tutto ti sarà chiaro.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi le stelle sono dalla tua parte: la giornata nel complesso è positiva, belle emozioni in arrivo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Non lasciare che qualche malumore ti rovini la giornata, cerca piuttosto di concentrati sulle cose positive che hai intorno a te.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi sei particolarmente frizzante, favoriti gli incontri. Un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Bando alla timidezza! Quest’oggi puoi davvero farti conoscere per quello che sei, gli altri apprezzeranno la tua schiettezza.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Bando alla razionalità, favoriti i nuovi incontri! Invece se sei in coppia da tempo organizza qualcosa di piacevole con il partner.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi potresti ritrovare quella serenità che tanto ti mancava nei giorni scorsi, attenzione però alle spese di troppo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La giornata parte bene, ogni tanto qualche pensiero di troppo invade la tua mente ma oggi sei particolarmente rilassato e benevolo.

