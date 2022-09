Oroscopo Branko di domenica 11 settembre: le stelle di questo giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Attenzione alla spesa, in questo periodo siete protetti da influenze planetarie molto positive, ma vi incoraggiano anche ad essere più audaci, a prendere meno precauzioni e a sottovalutare i pericoli. Ma soprattutto bisogna essere più prudenti con i soldi e non intraprendere imprese troppo rischiose, altrimenti ve ne pentirete.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Sei un grande combattente, tenace, perseverante, capace di grandi sacrifici per ottenere ciò che desideri, e molto presto riceverai il premio o il riconoscimento che meriti, e non solo dal punto di vista lavorativo o sociale ma anche nella tua vita intima . , e oggi avrai un assaggio di quanto sarà bello venire.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – È tempo di lasciarsi alle spalle tensioni e preoccupazioni, anche i nemici, che non possono fare nulla contro di te, anche se ti attaccano alle spalle. Tuttavia, non aspettarti un fine settimana molto felice o fortunato perché alcune tensioni o incomprensioni nei tuoi rapporti di coppia o con la tua famiglia ti minacciano.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Un elemento fondamentale per essere felici è essere consapevoli che la tua vita ha un significato e che i tuoi sforzi non solo daranno frutti, ma serviranno a qualcosa di più delle conquiste materiali. In breve, sentire che la tua vita è utile per te e anche per gli altri, ed è così che ti sentirai tante volte oggi.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Fai attenzione a infortuni o incidenti, soprattutto quando sei al volante della tua auto o se ti piace praticare sport violenti e pericolosi. Marte sarà dissonante oggi e la giornata è in pericolo. Fortunatamente, ora la grande fortuna è con te e ti protegge, ma non ti impedirà di farti spaventare.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi avrai l’opportunità di vivere veri momenti di pace con i tuoi cari, dimenticare un po’ la tua costante tendenza al lavoro e al sacrificio per poter pensare un po’ a te stesso e sentire l’amore di chi ti ama veramente. Una giornata ideale da trascorrere in coppia o in famiglia.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Fortuna e traguardi raggiunti verso l’esterno, ma molta instabilità e irrequietezza si muoveranno dentro di te, insieme a una grande voglia di attività fisica, di uscire e socializzare. Sarà senza dubbio una buona giornata, ma non è opportuno restare a casa, a meno che non si stia svolgendo qualche compito intellettuale o letterario.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – È conveniente per te fare il pieno di energia, ti senti un po’ stanco sia fisicamente che mentalmente, ultimamente hai mostrato un’attività insolita e devi fermarti un po’. Tutto ciò per cui hai lottato in queste settimane o in questi mesi fa porterà i frutti che ti aspetti e meriti, ma ora devi riposare e dimenticare le tensioni.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Non sempre le cose vanno come vorremmo, e altre volte possono, ma per questo bisogna avere pazienza e saper aspettare il momento ottimale. Pertanto, non dovresti essere triste se hai l’impressione che nulla stia andando come volevi, dovresti solo aspettare che i tuoi sforzi portino i frutti che meritano.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Smettila di preoccuparti dei soldi e delle circostanze materiali, quello che non puoi avere ora lo otterrai dopo perché sei un grande combattente, capace di fare tutti i sacrifici necessari finché non otterrai ciò che desideri. Non c’è muro che tu non possa abbattere e con pazienza raggiungerai i tuoi obiettivi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi è uno dei pochi giorni in cui hai l’opportunità di fare ciò che vuoi veramente, di dare sfogo alla tua vocazione o di lavorare su ciò che più ti piace e dove dai il meglio di te stesso. In molti momenti potresti voler stare da solo o se devi essere accompagnato, potrebbe essere solo con coloro che ami di più.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Pensi sempre agli altri e fai cose per i tuoi cari, ma oggi avrai l’opportunità di pensare a te stesso o fare cose per te stesso, e non dovresti perderlo perché che tu ci creda o no, ne hai bisogno. Tutti abbiamo bisogno di ricaricare le batterie ad un certo punto e ascoltare i nostri cuori, e dovresti farlo oggi.

