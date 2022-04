Oroscopo Branko di domenica 24 aprile: stelle benevole per salute e famiglia. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – La tua determinazione è più forte che mai anche in questa giornata di festa, favoriti gli incontri. Sei sicuro che quella persona per t sia solo un’amica?

Toro – Oggi sei radioso, la domenica porta delle buone intuizioni! Attenzioni però a non tirare troppo la corda.

Gemelli – Finalmente puoi rilassarti un po’. Ultimamente il lavoro occupa molto del tuo tempo e spesso torni a casa stanco.

Cancro – Oggi hai una grande voglia di fare e questo ti porterà ad impegnarti il doppio, attenzione a non strafare!

Leone – Non affannarti se non vedi subito i frutti del tuo lavoro. I tuoi capi sanno quanti vali e presto arriveranno le risposte che cerchi.

Vergine – Il tuo impegno sarà premiato, oggi goditi questa giornata all’insegna del relax e della tranquillità.

Bilancia – Questa domenica regala emozioni: sei una persona sensibile e quest’oggi potresti coltivare delle belle conoscenze.

Scorpione – La giornata parte bene, se ultimamente ci sono stati degli screzi con il partner oggi si può recuperare.

Sagittario – Sei una persona estroversa e solare, gli altri apprezzeranno queste caratteristiche e ti coinvolgeranno nei loro progetti.

Capricorno – Hai ritrovato stabilità e calma interiore, i risultati del tuo impegno non tarderanno ad arrivare ma devi avere pazienza.

Acquario – Oggi l’umore è altalenante, fai solo lo stretto indispensabile e non dare adito a pettegolezzi.

Pesci – Questa domenica è positiva, favorite le relazioni sociali: nuovi progetti lavorativi possono fiorire presto.

