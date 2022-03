Oroscopo Branko di domenica 27 marzo: amore e famiglia al top. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – È finalmente domenica e oggi devi staccare la spina dalla quotidianità di sempre. Cerca di dare una svolta alla tua vita, di vivere tutto (per quanto possibile) con leggerezza e spensieratezza perché avrai tempo per pensare ai problemi in vista del futuro!

Toro – Oggi devi mantenere la calma e capire che non puoi dire sempre, con quell’enfasi, quello che pensi. Devi seguire il tuo istinto sì, ma senza eccedere: che ne dici di fare più sport o di viaggiare? Ne hai bisogno per recuperare energia!

Gemelli – Sul lavoro negli ultimi giorni ti sei sentito infastidito, forse perché qualcuno sta pretendendo troppo da te. Non pensarci, goditi questo fine settimana e accetta il cambiamento, senza paura del giudizio degli altri!

Cancro – Stai cercando, ormai da tempo, il lato positivo in ogni cosa. Ma non farti trarre in inganno: tu sei alla ricerca della verità, ma ora devi capire che bisogna prendere in considerazione tutte le opportunità prima di fare una scelta!

Leone – Domenica da trascorrere in famiglia, circondati dell’affetto delle persone che ti vogliono bene. E lasciati andare alle grandi emozioni, ora che hai sicuramente più fiducia e sicurezza nel partner!

Vergine – Sai bene cosa fare, non hai mai avuto le idee così chiare: fai bene a portare avanti i tuoi progetti, ma non prenderti a cuore troppe situazioni. Presto tutto si risolverà!

Bilancia – Oggi sei un po’ in ansia perché sembra che la situazione ti stia sfuggendo di mano. Cerca di mantenere la calma e di prendere in considerazione l’idea di un cambiamento, di una svolta!

Scorpione – Oggi sai bene quello che vuoi e non hai intenzione di ascoltare nessuno. Ma c’è un però: stai avendo delle difficoltà a risolvere un problema, non riesci a trovare la soluzione giusta!

Sagittario – Le idee non ti mancano, ma ora devi metterle in pratica e capire che non puoi scendere a compromessi con tutti.

Capricorno – Oggi ti senti un po’ messo da parte, ma non hai tempo per pensare alla delusione. Anzi, devi rimediare, correre ai ripari e imparare dagli errori del passato!

Acquario – Le occasioni per trascorrere del tempo con gli amici non mancheranno, ma tu sai che c’è prima il dovere…poi il piacere! Oggi non devi staccarti dalla routine, non è ancora il momento per dare una svolta alla tua vita!

Pesci – Sei leale, odi le bugie e non sopporti l’ipocrisia. Tutti ti conoscono e amano questo lato del tuo carattere. E oggi, più degli altri giorni, farai fatica a superare una falsità, una bugia detta anche a fin di bene!

