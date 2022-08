Oroscopo Branko di domenica 28 agosto: amore e fortuna di questa giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Sei di buon umore, riesci a stare con gli altri e oggi sei energico, più del solito. Cerca solo di rallentare un po’, di trovare la calma e la serenità per pianificare e organizzare la tua giornata!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi sei sensibile più che mai, ma questo ti aiuterà a risolvere un problema. Occhio alla dieta e agli eccessi: hai bisogno di fare sport, di mangiare sano e di fare il pieno di energia!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Buone notizie in arrivo: il cielo promette grandi cose e per te il periodo è tutto all’insegna della tranquillità, della serenità. Occhio solo alla dieta, meglio se la fai equilibrata!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Hai bisogno di una persona vicina, che ti vuole bene, che ti dà dei consigli. Oggi sei un po’ stanco, ma non riesci a rilassarti: che ne dici di lasciarti andare e di non pensare troppo?

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Sei ottimista, fiducioso e in grado, con questo spirito, di prendere anche decisioni importanti. Cerca però di mantenere la calma, di ricaricare le batterie e di non scegliere la strada della fretta!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi sei sereno, tranquillo e questo fa invidia a molti. A tutti quelli che vorrebbero la tua energia. Cerca di continuare su questa strada, non mollare proprio ora!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi senti la necessità di lasciarti andare, di confidarti con una persona che ti vuole bene. L’energia non ti manca, il lavoro procede a gonfie vele, ma non fare passi più lunghi delle gambe!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Buone notizie in arrivo perché, dopo tanti sacrifici e problemi, stanno per arrivare delle belle soddisfazioni. Tempo al tempo, tutto si risolve, ma non essere frettoloso!

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Novità in arrivo perché quello che si raccoglie si semina. E oggi per te non c’è niente di più vero: sei pronto a tutto, hai molta concentrazione!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sei in ottima compagnia, sei creativo e hai tantissime idee che ti frullano nella testa. Cerca solo di fare le cose con calma e di non prendere decisioni dettate dalla fretta!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi cerca di essere più riflessivo, di prendere le distanze da qualcosa che per te non è giusto. Hai bisogno di una pausa, di rilassarti: perché non farlo proprio ora?

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi sei calmo, riflessivo, in grado di mantenere la calma. Hai trovato finalmente l’equilibrio e sai come gestire la tua giornata, senza fretta. E senza sbagliare!

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Branko di domenica 28 agosto: amore e fortuna di questa giornata scritto su Oroscopo Più da Redazione.