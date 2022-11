Oroscopo Branko di domenica 6 novembre: domani grandi novità in arrivo. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Nuovi inizi di routine e di lavoro. Inizia una nuova dieta, una routine di esercizi o qualsiasi cosa tu ritenga di aver bisogno per rimanere in salute. Anche nuove possibilità di lavoro; insegui quello che vuoi, perché il potenziale è alto. Dai uno sguardo onesto alla tua vita materiale e mobilita ciò che vuoi creare. Marte, il tuo sovrano, mobilita fortemente il tuo potere mentale a favore delle conquiste materiali. Avrai situazioni fortunate nei tuoi affari finanziari e anche nelle tue relazioni. Devi usare il tuo ingegno. L’area emotiva e sentimentale sarà benefica in questo giorno. SENTIMENTI: È un giorno in cui le tue relazioni, di ogni tipo con gli altri, saranno fortunate. AZIONE: dovrai usare la tua efficienza ed evitare la vulnerabilità che a volte ti impedisce di fare tutto ciò che vuoi. FORTUNE: I benefici saranno positivi fintanto che userai il tuo genio e il calore dei tuoi sentimenti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Nuovi inizi legati al romanticismo, all’espressione personale, alla creatività e ai bambini. Organizza tutto ciò di cui hai bisogno per far prosperare i tuoi progetti creativi in ​​questo ciclo. Nuovi romanzi o miglioramento di ciò che già esiste. Potenziale per generare cose nuove in modo organizzato e pianificato, ma anche con creatività e spontaneità. Intensa azione materiale combinata con creatività e potere personale. Potrai manifestare il tuo grande talento e creatività in un modo più semplice che in altri giorni. Tutto questo sarà la base per la creazione di nuovi progetti con amici che la pensano allo stesso modo. SENTIMENTI: è un giorno per segnare la tua massima intenzione e profondità nelle iniziative che mantieni con altre persone. AZIONE: È importante che il tuo talento artistico serva come base per i tuoi progetti e nuovi piani. FORTUNE: la porta è aperta a una maggiore facilità e contatto, alla migliore creatività per esibirsi al meglio.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Nuovi inizi legati alla vita personale, alle emozioni, alla famiglia e alla casa. Potrebbe essere un’importante riorganizzazione a casa, o pianificare un trasloco o mobilitare grandi cambiamenti nella tua vita personale. C’è anche una possibilità di fioritura nell’emotivo dall’analisi obiettiva e pragmatica. Connessione con potenziali emotivi personali. Marte nel tuo segno mobilita fortemente le tue energie personali verso tali obiettivi. È un momento molto favorevole perché la tua vita e la tua cerchia sociale aumenteranno, il che ti presenterà nuove opportunità nei tuoi progetti. La tua generosità aiuterà le persone che hanno bisogno del tuo aiuto. Concentrati su ciò che è importante. SENTIMENTI: la proiezione che manterrai nella vita sociale e con le nuove persone che incontrerai è molto favorevole. AZIONE: se trovi inconvenienti nelle performance passate, devi solo concentrarti su ciò che è importante e sulla profondità che mantieni nelle tue attività. FORTUNE: sentirai di avere un grande supporto per poter aiutare le persone a te vicine che hanno bisogno del tuo sostegno e della tua fiducia.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Nuovi inizi legati al mentale. Ottimo periodo per iniziare nuovi studi con dedizione e concentrazione. Qualsiasi impresa legata alla comunicazione è facilitata. Questo ciclo ti chiede una visione più razionale e pratica del mondo e delle relazioni che ti circondano. Usa il potere della mente e le affermazioni per fare progressi. Anche l’azione emotiva, spirituale e/o dietro le quinte giocherà un ruolo importante nel campo mentale. Potrai occuparti di prestare il tuo aiuto alle persone che hanno bisogno di te in modo calmo e molto generoso; che è importante per raggiungere l’intensità richiesta dalla conoscenza e dall’apprezzamento di ogni azione. SENTIMENTI: i tuoi rapporti con gli altri dovrebbero essere basati sull’altruismo per bilanciare il tempo che dedichi alla tua attività e il tempo che dedichi ad aiutare gli altri. AZIONE: potrai svolgere le tue azioni in modo sereno e con il supporto di altre forze ed energie planetarie. FORTUNA: Sarai fortunato a mantenere la calma e la fortuna nella tua vita se metti le tue intenzioni e anche la profondità delle tue idee.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Nuovi inizi legati alle finanze e alla vita materiale. Questo ciclo offre un grande potenziale per nuove iniziative e profitti. Anche tutto ciò che facilita e ottimizza la tua vita materiale in qualsiasi aspetto. C’è una forte motivazione ad agire fuori dagli schemi, in modo innovativo e anche insieme ad altri che possono essere utili ai tuoi guadagni. È un giorno in cui ti ritrovi a vagare nella nebbia, poiché non vedi chiaramente come dovresti affrontare alcune questioni importanti nella tua vita. È importante che ti concentri sull’essere una persona chiara e altruista. SENTIMENTI: persegui le tue speranze in modo intenso e perspicace, ma è meglio mantenere le cose semplici e sincere. AZIONE: dovresti approfondire le questioni che devi discutere con il tuo partner per essere d’accordo ed essere equilibrato. FORTUNE: In questo momento un velo offusca la tua visione e non ti consente di accedere a soluzioni facili.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – La Luna Nuova si verifica nel tuo segno (solare o nascente). Oggi è davvero l’inizio di molte cose nuove nella tua vita. Ricorda di fare affidamento sulle tue qualità naturali di pragmatismo, realismo e pensiero critico, poiché sei attrezzato per vincere. Concentrati su ciò che vuoi e su chi sei veramente. Ora c’è una grande forza nell’usare l’autorità e nel prendere in carico la tua vita. Dovresti mantenere i tuoi modi piacevoli e amichevoli e seguire la tua percezione in tutto ciò che fai oggi. Le persone fidate che ti aiutano saranno sempre molto importanti per te in questo momento. SENTIMENTI: è un momento di concepimento che ti aiuterà a raggiungere il miglior modo di relazionarti con le altre persone. AZIONE: è una fase in cui avrai un’espressione magnifica e un modo di essere molto simpatico e piacevole, che ti aiuterà nei tuoi impegni. FORTUNE: è una giornata per definire le strategie insieme alla coppia o alle persone che la pensano allo stesso modo per realizzare i progetti che da tempo desideravi realizzare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Nuovi inizi legati allo spirituale, psicologico, artistico e soggettivo. Siamo alla vigilia del tuo compleanno (nel caso di chi ha il Sole in Bilancia), ma sarà necessario avere routine e impegni legati allo spirituale in questo ciclo. Lavoro dell’anima, ricerca della saggezza sottile. Cerca l’esplorazione del subconscio in modo organizzato. Ma c’è anche un forte senso di fede e di scopo che ti rende facile intraprendere tali percorsi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Nuovi inizi legati ai media, internet, gruppi, amicizie e collettivo. Il tuo potenziale per contribuire a tutti è alto. Anche per pubblicizzare i tuoi servizi su Internet. Le persone tendono a vederti come qualcuno che può aiutarti. Siate ricettivi e aperti alle possibilità future che arriveranno in questo ciclo. Marte, il tuo sovrano, mobilita le tue forze emotive e magnetiche più profonde per aiutarti a vincere questo ciclo.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Nuovi inizi legati alla carriera, all’immagine pubblica e all’autorità. Cerca di organizzare al meglio il tuo curriculum e l’immagine che presenti al mondo. Nuove possibilità di lavoro o di ascensione. Pianta ciò che vuoi raccogliere materialmente. Nuovo ciclo che porterà successo professionale e autorità sulla tua stessa vita. Le azioni in partnership possono essere utili per la tua crescita professionale.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Nuovi inizi legati alla fede, all’espansione, alla mente intuitiva, agli studi superiori e ai grandi viaggi. Questo è il momento di cercare l’espansione nella tua vita, ma lascia che sia ben organizzata e realistica. Pianifica il tuo futuro. I semi della fede ora hanno bisogno della tua concentrazione per espandersi durante questo ciclo. Azione pragmatica che orienta con forza la ricerca di espansione e nuove possibilità.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Nuovi inizi legati alla sessualità, ai valori articolari e alla profondità emotiva. Consenti a te stesso di sperimentare la sessualità e lo scambio, ma sempre con sicurezza e cura. Consenti a te stesso di condividere più doni e talenti, oltre ad avere più profondità nelle relazioni. Un sacco di potenziale emotivo. La tua iniziativa e il tuo potere personale ti guidano in questa ricerca emotiva.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Nuovi inizi legati a collaborazioni e relazioni. Può essere un nuovo amore, una nuova collaborazione professionale o il miglioramento di quelli che già esistono nella tua vita. Cerca di metterti di più nei panni dell’altro, ascoltandolo e aiutandolo con la sua visione critica costruttiva. Nuove possibilità per farsi notare dalle persone. La tua azione emotiva e dietro le quinte sarà un forte stimolo per un’esperienza sociale e amorosa ora.

