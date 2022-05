Oroscopo Branko di domenica 8 maggio: in arrivo amore e serenità. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Belle novità in arrivo per i cuori solitari: questa domenica parla d’amore, non esitare a farti avanti se ti piace qualcuno.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La giornata è positiva, cerca di passare del tempo in famiglia. La stanchezza sul alvoro si fa sentire, hai bisogno di staccare la spina.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi la creatività sarà premiata: gli altri ti vedranno in una luce diversa e saranno invogliati a starti vicino.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Giornata un po’ sottotono, recuperò già dalla mattina. Una passeggiata all’aria aperta potrebbe fare al caso tuo!

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi hai una marcia in più, se sei in coppia da tempo puoi anche pensare di legalizzare l’unione. Buon momento per i single!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Cerca di non perderti eccessivamente nei dettagli oggi, è come se volessi tenere tutto sotto controllo ma non sempre è possibile.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La giornata ti vede protagonista, la tua pacatezza non passerà inosservata mettendoti in un’ottima luce davanti agli altri.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – La giornata nel complesso è positiva, qualche stanchezza di troppo in serata ma niente che non possa risolversi con una bella dormita.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei particolarmente frizzante oggi, merito di una nuova conoscenza? Favoriti i contatti con altre città.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La giornata è positiva, cerca di prendere le cose con leggerezza e tutto assumerà una piega a tuo favore.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi cerca di fare solo lo stretto necessario, la stanchezza del lavoro si fa sentire e hai bisogno di una pausa.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La giornata ha una marcia in più, trascorri del tempo con chi vuoi bene e il tuo spirito ne uscirà davvero risollevato.

