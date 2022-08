Oroscopo Branko di giovedì 1 settembre: felicità e relax, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Ti aspetta una giornata molto emotivamente commossa, la Luna e i pianeti favoriscono reazioni appassionate o aggressive, soprattutto con le persone dell’ambiente o della vita intima. Ecco perché farete bene a frenare un po’ il vostro temperamento forte e se per un motivo o per l’altro la tensione tende a salire, anche toglietevi di mezzo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Puoi passare un’ottima giornata al lavoro, alla vita sociale o a qualche importante successo aziendale che ti porta ottimi benefici. Soprattutto sarai molto ispirato o intuitivo, ma avrai anche un notevole aiuto dalla fortuna. È il momento ideale per prendere iniziative o dare una svolta al proprio destino.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – I pianeti formano buone configurazioni con il tuo segno e favoriranno tutte le tue iniziative legate al lavoro e alle questioni materiali. Grazie alla tua abilità, farai facilmente in modo che le persone intorno a te facciano le cose nel modo che ti interessa. Un giorno molto ispirato e fortunato ti aspetta davvero.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Chi ti circonda è fortunato perché oggi mostrerai il meglio di te e soprattutto scoprirai l’enorme amore che è dentro il tuo cuore e che cerchi sempre di nascondere perché è ciò che ti rende più vulnerabile. Oggi ti senti felice e fiducioso nel destino e mostrerai agli altri la tua grande sensibilità.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Anche se la fortuna è dalla tua parte, tuttavia, oggi devi stare attento perché l’energia di pianeti violenti come Marte o Plutone dominerà, e questo ti farà avere un temperamento più arrabbiato o esplosivo del solito e potrai essere aggressivo o dispotico sia in il tuo lavoro come con la tua famiglia e i tuoi intimi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Il Sole sta attualmente attraversando il tuo segno, il che significa che sei in un buon momento, che tu ci creda o no. Vai avanti e abbi fiducia nel tuo trionfo finale, poche persone sono migliori di te o valgono quanto te. Non dare importanza ai momenti di tristezza o malinconia, ora devi pensare a quanto vali.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi puoi avere un’ottima giornata e molto predisposto al successo, ai risultati o alla materializzazione di un sogno. In realtà non sarà un caso ma il prodotto di tanti sforzi, lavori e sacrifici del passato. Ma la ricompensa sta arrivando a poco a poco e ti promette un futuro pieno di tante gioie.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – La Luna è mal configurata e i suoi effetti significheranno che potresti non avere una buona giornata o, nel migliore dei casi, emozioni distruttive o negative ti assaliranno. La cosa migliore da fare è andare avanti e ignorarlo, ma se ti viene presentata una situazione violenta o sfortunata, dovresti cercare di evitare conflitti.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – La tua vita sentimentale potrebbe darti qualche problema oggi ed è probabile che tutto andrà diversamente da come ti aspettavi o prevedevi. La verità è che la Luna sarà molto afflitta e attirerà problemi nel campo emotivo, quindi dovresti evitare di entrare in litigi o discussioni, essere conciliante anche se non è quello che vorresti di più.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Ti aspetta una giornata un po’ difficile e puoi prenderti un’amara brocca di acqua fredda al lavoro o nella sfera sentimentale e familiare, non è nemmeno da escludere che ti capiti in entrambi gli ambiti. Ma oggi ti sentirai anche abbastanza male e qualsiasi piccolo problema potrebbe diventare una grande montagna.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Alla fine recupererai il meglio di te e combatterai per i tuoi progetti e ideali come hai fatto dall’inizio. Sarà una buona giornata per te, ma senza nessun tipo di struttura ti sentirai bene a tornare ad essere quel cavaliere errante che vive nella tua anima. E anche se è attraverso lo sforzo, le cose funzioneranno per te.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La Luna e gli altri pianeti non saranno in un buono stato cosmico e devi stare attento perché potrebbero farti qualche ingiustizia o potresti subire un tradimento. Alla fine, tutto si risolverebbe perché ciò non ti impedirà di passare dei brutti momenti e di rimanere amaramente deluso. Sei molto fiducioso, ma oggi dovresti stare attento.

