Oroscopo Branko di giovedì 12 maggio: amore e lavoro segno per segno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi la giornata ha una marcia in più: progetta al meglio gli impegni e tutto filerà liscio come l’olio.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Sei una persona sensibile ma ultimamente c’è qualcosa che inficia la tua serenità. Rifletti bene prima di agire.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Non lasciare che delle piccole preoccupazioni minino il tuo cammino, la giornata di oggi regala delle belle emozioni.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Favoriti gli incontri oggi, se una persona ti interessa non esitare a farti avanti. Sul lavoro invece cerca di rispettare le scadenze.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi l’umore è altalenante, di recente hai dovuto fare la voce grossa per farti ascoltare e questo ha messo a dura prova la tua energia.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Sei incantevole oggi e gli altri se ne accorgeranno: buone intuizioni in arrivo e se sei single guardati intorno.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Sei una persona pacata ma quando è troppo è troppo, cerca di non alimentare inutili dissapori e rifletti bene prima di parlare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Non lasciare che delle incomprensioni minino il rapporto di coppia, se c’è un problema è sempre bene affrontarlo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Nel complesso la giornata di oggi è positiva: sei molto apprezzato nella tua cerchia e questo ti gratifica.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Ultimamente anche se tendi a nasconderlo c’è qualche malumore. Cerca di rilassarti e tutti i nodi verranno al pettine.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi hai una bella energia: favoriti i contatti e le nuove collaborazioni. Momento importante per tessera nuovi legami.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Anche se qualche preoccupazione di tipo familiare ti impedisce di esser sereno al 100%. Non temere, presto arriveranno delle buone soluzioni.

