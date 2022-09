Oroscopo Branko di giovedì 15 settembre: le stelle di tutti i segni del giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La Luna oggi sarà in armonia e questo ti aiuterà a tirare fuori il meglio di te, il tuo lato più umano e generoso, anche la possibilità di risolvere tensioni o conflitti attraverso mezzi diplomatici, nonostante il tuo carattere arrabbiato e collerico. È una buona giornata per l’amore, i rapporti familiari e con i più intimi. Se prosegui lungo la strada intrapresa, non ti costerà molta fatica raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato in questi mesi. Questo è il motivo che dovrebbe motivarti a continuare a crescere come persona e come professionista, dal momento che vedi a portata di mano molti dei tuoi sogni che prima ti sembravano quasi impossibili. Amore : L’attenzione, la passione può risvegliarsi inaspettatamente. Denaro : la vendita di immobili migliora la tua economia. Lavoro : la tua ambizione lavorativa ti porterà a situazioni indesiderabili. Salute : evitare il grasso in eccesso.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La Luna transita attraverso il tuo segno e ciò intensificherà l’importanza della vita intima e delle questioni familiari o domestiche, che per scelta o per eventi assumeranno un ruolo maggiore. È il momento ideale per risolvere vecchi problemi o conflitti legati alla casa. Quando capirai che non esistono barriere peggiori di quelle che ti poni, troverai i meccanismi per superare gli ostacoli che ti hanno impedito di raggiungere la realizzazione, soprattutto a livello personale ed emotivo. Impara ad essere più libero. Amore : cerca di essere più cauto nella tua vita sentimentale. Soldi : Molto sarà in gioco in un’operazione finanziaria. Lavoro : professionalmente, tutto è progresso e opportunità. Salute : cerca di mangiare cibi più ricchi di vitamina C.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Continuerai con una serie chiaramente positiva e un’attività fruttuosa, tuttavia oggi ti sentirai un po’ più instabile, soprattutto nel pomeriggio, e questo potrebbe portarti a concentrare la tua attenzione su altre questioni che non sono così importanti per la tua vita, e lascia da parte quelle cose che sono fondamentali. Da una stagione vivi nuove sensazioni che ti fanno pensare a cambiamenti abbastanza importanti nel breve e medio termine. La cosa migliore da fare è guardare i pro ei contro con molta calma e trovare il modo migliore per andare avanti. Amore : vorrai condividere più tempo con la tua famiglia. Soldi : buona fortuna nei giochi d’azzardo. Lavoro : i commenti dei tuoi colleghi non dovrebbero interessarti. Salute : riposa di più o la tua forza diminuirà.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Le stelle ti inviano influenze eccellenti, tuttavia stai vivendo una settimana molto difficile, con molti spiriti bassi che sono giustificati solo dalle tue paure interiori, spesso con poca o nessuna connessione con la realtà. Ma non dovresti preoccuparti, supererai presto questa situazione e sarai di nuovo in pace. Nel tuo ambiente circostante ci sono persone che ti stanno influenzando negativamente, magari dandoti consigli sbagliati o parlando male di altre persone che per te sono fondamentali. Devi essere chiaro su quale sia il tuo posto e qual è il loro in modo che non ti influisca. Amore : l’amore che il tuo partner ti mostra ti renderà molto felice. Denaro : la tua economia è ciò che ti preoccuperà di più in questo giorno. Lavoro : non avere fretta di raggiungere i tuoi obiettivi professionali. Salute : Ottime condizioni fisiche.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Questo è un giorno di molte lotte, grande attività e problemi di fronte, ma tutti con fede e ottimismo, continuando la serie positiva che hai attraversato ultimamente. La Luna è in una posizione armonica e questo ti farà prendere le cose più serenamente e goderti ogni momento di più. Felicità familiare. Non consigliamo di prendere in considerazione decisioni drastiche nelle prossime settimane, poiché non è il momento giusto. Non c’è niente che non possa aspettare, quindi cerca di non soffermarti sulle questioni che ti riguardano troppo e sii paziente. Amore : energia positiva; ripristinare il tuo equilibrio emotivo. Soldi : Oggi puoi fare shopping e regalarti.Lavoro : una giornata un po’ difficile a causa dell’accumulo di lavoro. Salute : impacchettare per evitare la stitichezza.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Hai una grande astuzia e poche persone sanno come muoverti e agire con l’astuzia, la sagacia e l’abilità che fai, ecco perché raggiungerai i tuoi obiettivi con certezza, anche se non sei uno di quelli che arriva prima o quelli che attirano più attenzione. Questa sarà una buona giornata per te, sia al lavoro che in famiglia. Parla con i tuoi superiori al lavoro se ritieni che ci sia una situazione ingiusta che deve essere risolta o proponi misure per aumentare la tua produttività e prestazioni. Il dialogo sarà sempre il modo più breve per ottenere ciò che desideri. Ricordalo… Amore : L’amore gli riserva grandi sorprese. Soldi : Acquista saggiamente, la tua tasca ti ringrazierà. Lavoro : avrai una promozione professionale. Salute : rilassati molto e prenditi cura dei tuoi punti sensibili.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Anche se oggi non è una brutta giornata dal punto di vista delle stelle, continuerai a essere minacciato di tradimento o inganno nel tuo ambiente di lavoro. Alla fine non potranno farti niente o le conseguenze saranno minime, ma ti sentirai molto male emotivamente e potresti cadere in una fase di tristezza o malinconia. In futuro riceverai molte sorprese. Che siano positivi o negativi dipende da te, perché molti degli eventi dipendono dall’energia positiva che emani e dal tuo umore. Prima di tutto, non abbatterti, qualunque cosa accada. Fortuna! Amore : il tuo partner ti farà precipitare nella confusione. Denaro : Pazienza in economia, non c’è niente di male che dura cento anni. Lavoro : vivi un grande momento di serenità al lavoro. Salute : queste vertigini dovrebbero essere consultate con il medico.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – La Luna e gli altri pianeti formeranno combinazioni armoniche e benefiche che ti aiuteranno a ottenere il meglio da te stesso, ma apriranno anche la strada affinché le cose vadano come vuoi al lavoro o nella vita sociale, infatti oggi sei ottenere soddisfazioni importanti in queste aree. Sei in un buon momento. L’amore nasce sempre nel modo più inaspettato, non risponde a nessun tipo di calcolo né funziona in modo preconcetto. Il viaggio sarà un ottimo momento per incontrare persone interessanti che potrebbero piacerti. Amore : freddezza quando si affrontano problemi familiari. Denaro : Sii consapevole degli errori che ti sono costati denaro. Lavoro : Periodo di cambiamenti nel lavoro. Salute : evitare eccessi e sconsideratezza con cibi e bevande.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – L’armoniosa combinazione planetaria che regna oggi nel cielo ti sarà di grande aiuto affinché tu possa raggiungere il successo nel tuo lavoro e soprattutto nelle tue questioni finanziarie e patrimoniali. Fidati del tuo intuito, che ora sarà al culmine, quando prendi decisioni di denaro audaci e rischiose. La salute, sia fisica che mentale, deve essere la tua priorità, perché se non ti senti bene, le cose non andranno per il verso giusto. Il nostro consiglio è di prenderti cura di te, di dormire le ore di cui il tuo corpo ha bisogno e di regalarti, di volta in volta, i tributi che meriti. Amore : Felice e innamorato del suo partner. Denaro : prenditi cura di quella tendenza compulsiva a spendere. Lavoro : i tuoi sforzi di lavoro saranno ricompensati. Salute : se dormi a pancia in giù potresti avere dolore al collo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi è un giorno di festa, o per qualcosa di importante che hai raggiunto nel tuo lavoro o anche per un avversario che ha fallito o ha subito qualche disgrazia. Ma anche nella tua vita sentimentale o familiare c’è qualcosa di importante che raggiungerai o raggiungerai anche molto di recente. Questo è il frutto dei tuoi sacrifici. I tuoi amici continueranno ad essere un supporto fondamentale e devi essere molto consapevole che, se ti prendi cura di loro, non ti deluderanno. Devi dare loro il tempo di cui hanno bisogno e prestare attenzione alle questioni che potrebbero riguardarli. Continueranno a fare lo stesso per te. Amore : hai il supporto e la cura del tuo partner. Denaro : proteggi i tuoi interessi economici.Lavoro : giornata di lavoro creativa. Salute : non preoccuparti dei tuoi problemi organici, sono minori.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Il denaro o il successo non sono ciò che conta di più per te, almeno se non sono accompagnati da ideali e principi più spirituali, ma anche se non è l’obiettivo finale della tua vita, tuttavia, stai per raggiungere un successo materiale eccezionale e finalmente poterti liberare dalla grande angoscia che da tempo ti accompagna. C’è un collega che non vede bene che sei diligente ed efficiente, ma questo non dovrebbe importarti, perché la tua valutazione personale non dipende dai criteri degli altri. Sai meglio di chiunque altro quali sono le tue virtù e anche i tuoi limiti. Amore : tempo per rafforzare la tua relazione.Denaro : posticipa i tuoi investimenti per un giorno più favorevole. Lavoro : prova a finire tutti i progetti posticipati. Salute : Fisicamente, buono; mentalmente, confusione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Poche cose sono importanti per te come l’amore e oggi avrai una sorpresa positiva o una felicità inaspettata. La tua vita sta cambiando in meglio nel campo sentimentale e intimo, non preoccuparti di quanto potrebbe durare, non meravigliarti, sii felice e goditi quei meravigliosi momenti che il destino ti regala. In caso di imprevisto, troverai subito la soluzione, grazie soprattutto alla tua determinazione e alla lucidità con cui affronti i problemi. Pertanto, non c’è nulla che dovrebbe preoccuparti in questi giorni. Amore : la tua vita sentimentale non sarà influenzata dai pettegolezzi.Denaro : momento propizio per gli investimenti. Lavoro : le cose del tuo lavoro dovrebbero essere prese con calma. Salute : Lo stomaco, il suo punto debole, soffre.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Branko di giovedì 15 settembre: le stelle di tutti i segni del giorno scritto su Oroscopo Più da Redazione.