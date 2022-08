Oroscopo Branko di giovedì 18 agosto: le stelle di questo giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Ma se il caso si presenta e vieni citato in giudizio, chiarisci le tue affermazioni e chiedi loro di mettere per iscritto le condizioni del contratto. È probabile che vogliano dipingere tutto di rosa, ma la realtà è un’altra. Non fidarti delle parole o potresti subire amare conseguenze. In campo economico, oggi si corre il rischio di subire qualche perdita di denaro a causa di una spesa imprevista. Se qualcuno prende in prestito da te, fidandosi dell’Ariete, è probabile che non lo vedrai più. A livello sentimentale, se esci con qualcuno ogni giorno, potrebbe non essere onesto con te. Osa scoprire oggi se ti mente.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Se vuoi chiudere una volta per tutte questo cerchio che ti tormenta quotidianamente, affronta i fatti. Forse hai fatto perdere il lavoro a qualcuno, o forse hai portato via il ragazzo del tuo amico. Anche se è una situazione difficile, affrontala con coraggio. Fornisci le tue spiegazioni sui motivi che ti hanno spinto a farlo e, se necessario, scusati. Ti sentirai molto meglio e ti toglierai un grande peso dalle spalle, Toro. Forse questa persona non è disposta a perdonarti, ma non si tratta più di lei, ma di te, che oggi puoi liberarti da un sentimento che ti ferisce quotidianamente da molto tempo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Devi fidarti di più del tuo istinto ogni giorno. Saprai come risolvere qualsiasi problema ti si presenta, per quanto complicato possa essere. Approfitta oggi per meditare sulla possibilità di cercare un lavoro autonomo, creare la tua attività o allestire quel negozio che hai in mente. È probabile che questa sia la soluzione a molti dei tuoi problemi. Ma non devi lasciare nessuna frangia sciolta, Gemelli. Devi pianificare tutto in dettaglio e ciò richiede tempo, quindi inizia oggi, entusiasmati per questo progetto. Anche in amore devi avere più fiducia in te stesso ogni giorno. Gli altri ti vedono mentre proietti te stesso. Ecco perchè se hai sentimenti negativi i tuoi corteggiatori si allontanano. Cambia il tuo atteggiamento.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Se stai attraversando un momento difficile, non dubitare per un momento che i tuoi amici saranno lì ogni giorno per supportarti in qualsiasi modo. Con il tuo atteggiamento sei riuscito a creare intorno a te un nucleo fatto di persone che per te sono incondizionate. Sono la tua famiglia preferita e puoi assolutamente fare affidamento su di loro ogni giorno. Ma c’è qualcuno molto vicino che ha un problema ed è il tuo turno di aiutarlo ora. Hai il dono di percepire ogni giorno quando qualcosa non va bene, intuitivo Cancro. Usa questo sesto senso e qualcuno ti ringrazierà molto. Nel campo dell’amore, oggi è un buon giorno per prendere iniziative. Se sei libero e sei interessato a qualcuno in particolare, contatta questa persona oggi perché la risposta sarà positiva.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Una notte travagliata con poco sonno potrebbe farti sentire fuori di testa e non avere voglia di socializzare oggi. Se puoi, Leo, lavora su progetti a casa da solo dove puoi fermarti e fare un pisolino se vuoi. La tua concentrazione potrebbe non essere quella che è di solito, ma se ti isoli dalle distrazioni, dovresti essere felice di ciò che ottieni. Nel frattempo, prenditi cura di te. Trarrai anche vantaggio dal trascorrere la giornata con la famiglia, cosa che non fai tutti i giorni. Hai bisogno di riposare e ritrovare forza fisica e benessere emotivo. Se ti circondi di persone che ti amano, lo avrai. Una gita in un luogo in mezzo alla natura, vicino al mare o in campagna, può anche aiutarti a ricaricare le batterie per domani, ma non preoccuparti prima perché avrai una giornata tranquilla. L’unico ostacolo è la tua percezione delle cose, Leo. Vai avanti e inizia a essere più positivo ogni giorno. Forse il tuo partner può aiutarti a liberarti da tutte quelle paure che ti porti dietro da molto tempo. Se glielo dici ti renderai conto che il peso che senti diminuisce. Non tenerlo per te, esprimilo.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Forse sei stato in grado di vedere amici o vicini di casa qualche giorno fa, Vergine, ma oggi non hai voglia di socializzare. La tensione nervosa e altri stress potrebbero lasciarti più dell’umore giusto per stare da solo. Tuttavia, poiché i tuoi amici potrebbero essere collegati alla tua attività, non vorrai escluderli. La cosa migliore da fare è rimanere in stretta comunicazione con loro. Realizza ciò che desideri il più rapidamente possibile. Oggi considera che nei prossimi giorni dovrai sfruttare ogni minuto o non sarai in grado di farcela. È anche possibile che tu venga convocato a un incontro importante. Pensa attentamente alle tue risposte perché se la tua analisi è corretta può significare un importante progresso nella tua carriera professionale. Innamorato, il tuo partner ha avuto dei dubbi sulla tua fedeltà per alcuni giorni, motivo per cui potrebbe comportarsi in modo strano, Vergine. Non avere fretta di scoprire cosa sta causando questa insicurezza, forse sta attraversando momenti difficili per un altro motivo e questo che si ripete quotidianamente gli ha fatto perdere la fiducia in se stesso. Procura prestare più attenzione, dedicare un po’ più di tempo. Ne hai molto bisogno.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Probabilmente non ti sentirai molto socievole oggi, Bilancia. In effetti, è probabile che tu voglia lavorare su progetti e attività da solo, se puoi. Questo potrebbe essere un bene per te, dal momento che probabilmente hai bisogno di concentrarti senza essere distratto. Tuttavia, dovresti uscire tra gli altri ad un certo punto durante la giornata. Potresti voler stare da solo, ma avrai comunque bisogno di sentire che appartieni. Oggi ti senti incoraggiata, Bilancia, perché la scorsa settimana sei stata in grado di adempiere a tutto ciò che avevi in ​​sospeso sul posto di lavoro su base giornaliera. Sei in un buon momento in questo senso e dovresti cogliere l’occasione per andare avanti, soprattutto se ti senti sprecato. Molte porte ti si apriranno nei prossimi giorni, entra attraverso di esse. Durante il giorno avrai un incontro che può portarti molti benefici, Bilancia. È qualcuno che ti dirà alcune cose utili per la tua proiezione professionale. Qualcuno vicino a te vuole contattarti oggi. Ha bisogno che tu gli dia la tua opinione su una questione molto importante. Controlla i messaggi a cui non hai risposto e le chiamate a cui non hai potuto partecipare quotidianamente. A livello sentimentale, l’amore è alla tua porta, ma non hai visto i segni. Presta più attenzione.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Il bisogno di concentrazione potrebbe richiedere che ti isoli per concentrarti completamente sul compito da svolgere, Scorpione. Questa è una fortuna, perché probabilmente otterrai molto di più di quanto faresti altrimenti e sarai soddisfatto di ciò che hai fatto. Anche chi ha autorità dovrebbe essere contento di te. Fai attenzione a non sgranocchiare mentre lavori, però. Potresti mangiare troppe cose sbagliate e sentirne gli effetti in seguito. Sebbene il tuo intuito ti abbia aiutato in numerose occasioni a trovare la soluzione ai tuoi problemi, Scorpione, oggi ti sarà più efficace fidarti del tuo intelletto, della tua logica e del tuo buon senso. Non ti fa comodo lasciarti influenzare dalle emozioni in una questione sentimentale che ti preoccupa quotidianamente e alla quale devi dare una via d’uscita senza aspettare oltre. È difficile pensare con freddezza alle questioni di cuore, ma devi fare uno sforzo per farlo. Rifletti e pensa sia al bene che al negativo di questa relazione che stai avendo, Scorpione. Ti renderai conto che l’equilibrio pende significativamente verso quest’ultimo. Convinciti che stai soffrendo ogni giorno per qualcuno che non lo merita .Decidi oggi di porre fine a questa relazione tossica che ti ha già causato troppi problemi.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – La ricerca su un argomento relativo a un progetto potrebbe farti dirigere verso un luogo in cui puoi leggere senza essere costantemente distratto, Sagittario. La tua concentrazione è alta e probabilmente otterrai molto in questo senso. Anche se potresti non trovare il materiale interessante come speravi, la qualità del lavoro che produci attirerà l’attenzione di persone autorevoli. Vai avanti. Rifletti oggi, Sagittario, sulla buona scena che stai attraversando in molti aspetti. La tua vita quotidiana sembra essersi sbarazzata delle complicazioni di qualche tempo fa. Il tuo lavoro sta andando bene e appaiono nuove possibilità, ora hai una scelta. Sei anche circondato da persone che ti apprezzano, che ti amano sinceramente e che farebbero qualsiasi cosa per te. Oggi è un buon giorno per ringraziare alcune di queste persone per il supporto che ti danno sempre. Sarebbe opportuno organizzare un incontro o un pasto spontaneo per queste persone. Quella dose di gioia e buon umore che ti forniscono ti farà bene, Sagittario. E innamorato, se in questi momenti sei libero, cerca di accettare la proposta di qualcuno che ti segue ogni giorno e a cui non hai ancora dato alcuna opportunità.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi potresti passare molto tempo a fare commissioni, Capricorno. Potresti imbatterti in amici o vicini di casa, ma probabilmente non avrai voglia di fermarti a parlare con loro. È probabile che tu stia lavorando a qualcosa di importante su cui vorrai tornare il prima possibile. Tuttavia, il traffico o altri ritardi potrebbero intralciarti. Non farti impazzire. Segui il flusso e realizzerai ciò che desideri. I problemi finanziari ti stanno colpendo, Capricorno, quando oggi dovresti provare a goderti la domenica con pace e relax. Per uscire e divertirti ogni giorno non servono grosse somme e non oggi, ovviamente. Molte volte il semplice è il più consigliato e ci sono innumerevoli opzioni gratuite per divertirsi. Tuttavia, nel corso della giornata potresti ricevere notizie su questo argomento che renderanno la tua giornata indimenticabile. Oggi un amico potrebbe pagarti un debito che avevi dimenticato. La Provvidenza agisce sempre quando ne abbiamo più bisogno, Capricorno. In campo sentimentale, ora sei troppo ossessionato da un argomento che avrebbe potuto essere e non era. Non hai saputo come accantonarlo. Non alimentare false illusioni ogni giorno perché perderai solo tempo. Cerca di dimenticare il prima possibile e di ricominciare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Altre responsabilità potrebbero costringerti a posticipare il lavoro su progetti personali che significano molto per te. Questo potrebbe essere frustrante, Acquario, e probabilmente vorrai isolarti con tutto ciò che devi fare e impegnarti a risolvere il problema il prima possibile. Sarai in grado di farlo fintanto che non lascerai che le frustrazioni prendano il sopravvento su di te. Non sabotare i tuoi sforzi. Oggi hai l’impressione di aver perso punti nella questione del lavoro, Acquario. La tua assenza dal lavoro per ferie o forse per un altro motivo, ha fatto sì che altre persone abbiano dovuto prendere quotidianamente decisioni al tuo posto. Ora sembra che abbiano preso in simpatia e stanno ancora cercando di prendere il comando. Oggi rifletti su come agirai domani. Hai abbastanza intelligenza e capacità per riprendere il controllo senza troppi rimbalzi, Acquario. A livello sentimentale, hai incontrato qualcuno con cui vuoi provare una relazione seria. Questa è una persona diversa dalle coppie che hai avuto finora. È probabile che i tuoi amici, anche la tua famiglia, vogliano influenzarti contro, ma oggi non prestare attenzione alle loro opinioni. Nessuno meglio di te sa cosa ti riempie e ti rende felice ogni giorno.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Lo stress dovuto al superlavoro potrebbe farti sentire più debole del solito. Potresti essere tentato di rimanere a casa, riposarti e recuperare le energie. Fallo se puoi, Pesci. Altrimenti, potresti non essere in grado di dare al tuo progetto la concentrazione di cui ha bisogno e quindi potresti non ottenere quanto pensi di dover. Se ritieni di non poter stare a casa, prova a lavorare da solo per non essere distratto. La famiglia oggi può farti venire il mal di testa, Pesci, perché ultimamente ti capita quasi ogni giorno. Se sono rimasti per un pasto a cui hai già detto di non poter partecipare e poi anche altre persone si sono scusate, potrebbero voler imputare a te il fallimento della chiamata. Anche se potresti essere piuttosto arrabbiato quando lo scopri, mantieni la calma, ma non lasciarlo andare e non aggiungere nemmeno confusione. Una buona soluzione sarebbe quella di proporre un’uscita più tardi, quando tutti saranno già rientrati dalle vacanze. Oggi, in un incontro casuale, una persona ti racconterà un pettegolezzo su qualcuno che apprezzi molto, Pesci. Tagliare il rotolo e avvisare l’interessato il prima possibile. Agisci ogni giorno come vorresti che facessero con te se fossi al loro posto.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Branko di giovedì 18 agosto: le stelle di questo giorno scritto su Oroscopo Più da Redazione.