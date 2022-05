Oroscopo Branko di giovedì 19 maggio: lavoro e amore in arrivo. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi hai una bella energia, approfittane per dedicarti a dei progetti lavorativi che nel corso dei prossimi mesi si riveleranno preziosi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Non farti prendere dalla stanchezza, è vero che le cose da fare ultimamente sono tante ma alla fine ne uscirai vincente!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi potresti dare adito a qualche polemica di troppo, cerca di restare calmo e rifletti bene prima di prendere decisioni affrettate.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro (22 giugno-22 luglio) – La tua sensibilità ti permette di instaurare un rapporto empatico con gli altri dandoti la possibilità di essere ben visto all’interno della tua cerchia ma non solo.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Hai davvero mille risorse quindi non farti scoraggiare se oggi potrebbero esserci dei rallentamenti, in fondo ciò che conta è rimanere concentrati sull’obiettivo.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – La giornata è positiva, favoriti i contatti con altre realtà e se sei solo potresti fare una bella conoscenza!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi ti senti un po’ sottotono, ultimamente hai come l’impressione di non riuscire a stare dietro a tutto e l’umore ne risente.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Cerca di non essere eccessivamente polemico a lavoro, nei rapporti con capi e referenti gioca di diplomazia e i nodi verranno al pettine.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi la giornata ha una marcia in più: hai molta voglia di fare e di metterti in gioco, qualità che gli altri apprezzeranno particolarmente.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Ultimamente potrebbero esserci delle discussioni in famiglia, non scadere nell’intransigenza e sii comprensivo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La creatività ti permetterà di scoprire nuovi orizzonti e costituirà un alleato prezioso per il tuo lavoro.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Sei un po’ pensieroso, non sai che piega prenderà la tua vita da qui ai prossimi mesi. Non serve lasciarsi prendere dal panico, piuttosto cerca di analizzare con calma la situazione.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Branko di giovedì 19 maggio: lavoro e amore in arrivo proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.