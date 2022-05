Oroscopo Branko di giovedì 4 maggio: giornata decisiva per l’amore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi hai una marcia in più: approfitta di questa energia per mettere nero su bianco nuovi, fruttuosi accordi con capi e referenti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi il tuo umore è altalenante. Se c’è qualcosa che non va meglio essere diretti, ricordati che la sincerità paga sempre.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sei una persona estroversa e quest’oggi potrai dare davvero il meglio di te! Un’ amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Il tuo umore è un po’ oscillante, cerca però di guardare il bicchiere mezzo pieno! Le soddisfazioni personali non tarderanno ad arrivare.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Sei una persona determinata, ultimamente però sul lavoro c’è stata qualche tensione di troppo. Cerca di non intestardirti e scioglierai il bandolo della matassa.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi sei un po’ nervoso, si registra qualche piccola discussione a lavoro. Attenzione a non dare adito a polemiche.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Sei forte oggi, hai un’irresistibile charme e gli altri lo noteranno. Potresti essere coinvolti in interessanti progetti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi cerca di non strafare e se vedi che non riesci a stare dietro a tutto fatti aiutare da qualcuno di cui ti fidi, alla volte è necessario.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Piccole tensioni con il partner, ultimamente è cose se fossi un po’ annoiato. Avresti voglia di evadere ma non sempre è possibile.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – È come se ti stessi per liberare di un peso. Sei una persona paziente ma, come si suol dire, quando è troppo è troppo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi potresti scatenare qualche polemica per via di una trattativa che non è andata come speravi. Attenzione alle parole.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Ultimamente sei piuttosto pensieroso, in famiglia ci sono stati dei problemini da risolvere. Cerca di non prendere tutto di petto ed esamina una cosa alla volta.

