Oroscopo Branko di giovedì 8 settembre: fortuna e amore di questa giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Ariete (21 marzo-20 aprile) – È una giornata interessante per sfruttare il tuo potere di attrazione e simpatia, e quindi raggiungere la tenacia e l’intensità di cui hai bisogno per raggiungere i tuoi obiettivi. SENTIMENTI: Sarà una giornata adatta per approfondire la relazione e il modo per raggiungere gli impegni. AZIONE: È un giorno per raggiungere accordi benefici grazie al potere di attrazione che avrai sugli altri. FORTUNE: È un giorno in cui la fortuna ti sorriderà in questo momento e ti sentirai molto pieno. Probabilmente ti sentirai sotto pressione tra divertimento e dovere in questo viaggio. La cosa migliore sarà che si arrenda alla solitudine e metta in ordine le sue idee. Amore: sappi che avrai voglia di condividere un’uscita con la tua cotta questa notte. Chiedigli dove vuole uscire e prenota un posto. Organizzalo senza indugio. Ricchezza: cerca di lavorare con più dedizione contro gli squilibri economici che hai, poiché in qualsiasi momento potrebbero diventare un abisso. Benessere: fai del tuo meglio per non aggrapparti alle illusioni perdute. La sera, prendi una decisione e goditi un’uscita programmata con i tuoi amici più cari.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Dovrai occuparti con precisione e profondità dei problemi che hai dimenticato e che devono essere risolti. Il tuo benessere, i tuoi sogni e la tua felicità dipendono da questo. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui la tua tenacia ti aiuterà a risolvere problemi incompiuti del passato. AZIONE: È un momento molto creativo per finire gli affari incompiuti e mantenere la tua creatività pratica.FORTUNE: È un giorno in cui sarà fortunato poter mettere fine una volta per tutte a certi temi del passato. Attraverserai un periodo ottimale per iniziare con un rinnovamento nella tua vita personale. Non dimenticare di accettarti per quello che sei e di aumentare la tua autostima. Amore: mantieni un dialogo aperto e raggiungi così una migliore convivenza con la tua cotta. In questo modo, inizieranno ad andare molto d’accordo nella relazione. Ricchezza: preparati, poiché una questione di denaro richiederà il tuo intervento immediato. Prova ad intervenire oggi e potrai risolverlo senza alcun problema. Benessere: Ottima giornata per riscoprire se stessi. Sappi che il tuo equilibrio emotivo ha bisogno di solitudine, cerca di rifugiarti dentro di te.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi è una giornata in cui devi organizzare in modo pratico e tenace i progetti che hai in mente insieme ad altre persone. Le basi economiche sono molto importanti e bisogna concordare tutto armoniosamente. SENTIMENTI: È un giorno per organizzare i tuoi piani di investimento in modo pratico e vantaggioso. AZIONE: È un giorno in cui è importante che i tuoi progetti siano solidi e che li realizzi poco a poco. FORTUNE: È una giornata in cui potrai organizzare i tuoi progetti con grande percezione e attraverso qualità innate. Durante questo giorno sentirai una grande contraddizione tra i tuoi desideri e ciò che hai, non affogare in essi. Credi in te stesso e tutto andrà come previsto. Amore: sappi che la sensualità che avrai oggi ti renderà irresistibile. Otterrai il potere di seduzione necessario per raggiungere il tuo obiettivo d’amore. Ricchezza: cadere nella realtà e mettere in ordine i progetti di lavoro che sono stati rimandati. Se devi negoziare, la migliore risorsa sarà usare la diplomazia. Benessere: rilassati e smetti di preoccuparti delle cose materiali, poiché ti senti molto esausto. Un buon riposo ti aiuterà a ricostituire la tua forza e ripristinare la tua lucidità mentale.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi sarai in grado di tenere conversazioni e incontri con persone che la pensano allo stesso modo e degne di fiducia per organizzare tra tutti gli obiettivi che hai in mente. È importante raggiungere accordi insieme. SENTIMENTI: Oggi sarà una giornata molto essenziale per raggiungere accordi con gli amici, per organizzare insieme nuovi traguardi. AZIONE: È un giorno in cui la tua simpatia ti aiuta a specificare cosa vuoi fare in questo giorno. FORTUNE: Sarà un giorno davvero speciale per raggiungere i tuoi obiettivi, passo dopo passo e con amici fedeli. Comprendi che non tutto può essere risolto in un giorno. Inizia ad essere più paziente e lascia che tutto si calmi. Amore: se vuoi che la relazione sia buona, cerca di non cadere in alcuna infedeltà. Evita di disperdere le tue energie affettive fuori casa. Ricchezza: cerca di trasmettere tutte le tue idee creative e così otterrai importanti progressi professionali e finanziari. Condividili con i tuoi colleghi. Benessere: Inizia una dieta equilibrata e vedrai in breve tempo come sono migliorate le tue prestazioni fisiche. Inoltre, prendi le vitamine e sarai più energico.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Non tenere per te quei problemi che ti preoccupano o ti fanno soffrire, perché è molto probabile che la soluzione sia molto più semplice di quanto immagini. Ti farà bene avere altre opinioni e punti di vista. Ti aiuterà a de-drammatizzare. Amore : Giornata perfetta per concludere una conquista. Denaro : Il denaro è importante, ma non è tutto. Lavoro : dovresti dare una svolta al tuo modo di lavorare. Salute : I tuoi piedi possono darti più di un antipatia, cerca di prendertene cura.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Sentimentalmente sei in un pasticcio, perché vuoi avere un partner, ma allo stesso tempo non vuoi rinunciare alla tua indipendenza. È bene che tu vada gratis e che reclami il tuo spazio, anche se corri il rischio di diventare egoista. Trova l’equilibrio. Amore : Non è un buon giorno per fare l’amore folle. Soldi : ascolta gli esperti o avrai problemi finanziari. Lavoro : è nel tuo interesse ricordare che non sei solo nel tuo lavoro. Salute : devi uscire di casa e interagire con altre persone.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – A volte ti senti incompreso e ti manca la forza per far capire agli altri che hai bisogno di attenzione e affetto. Le circostanze cambieranno e il tuo umore migliorerà notevolmente a poco a poco, ma devi sapere come aspettare Amore : Il futuro riserva nuove sorprese per lei tra i suoi amici. Denaro : i tuoi risparmi aumentano. Lavoro : è importante collaborare con i colleghi e calmarsi. Salute : non lasciare che lo stress quotidiano ti dia mal di testa.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Potresti non essere al meglio, ma non devi permettere agli eventi di sopraffarti. Dovrai attingere energia da dove non ce l’hai e pensare che il bicchiere è mezzo pieno. In questo modo riuscirai a superare questa brutta striscia che hai dovuto vivere. Amore : inizio di una fase amorosa che andrà a buon fine. Denaro : i tuoi risparmi saranno moltiplicati. Lavoro : le vostre iniziative attireranno l’attenzione dei vostri superiori. Salute : le protesi dentarie possono causare problemi; andare dal dentista.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei in un momento importante per pianificare il tuo impegno per gli obiettivi e i progetti creativi che hai avuto per molto tempo. È positivo che tu tenga a bada l’economia per tutto questo. SENTIMENTI: È un giorno in cui vivere momenti speciali con le persone con cui ami stare. AZIONE: Sarà un giorno molto speciale per goderti gli obiettivi che tu e il tuo partner o amici imparentati vi siete prefissati. FORTUNE: È il momento di goderti i tuoi progetti con i guadagni della tua professione e con l’aiuto del tuo partner e/o di quella persona speciale.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Vi trovate in una giornata in cui la cosa più importante è che l’ambiente familiare sia pratico e che mantenete il potere di attrazione sui progetti e sui sogni che avete tutti. SENTIMENTI: Oggi è un giorno per mantenere la calma e organizzare i propri obiettivi con pragmatismo e sicurezza. AZIONE: È un giorno per mantenere la fiducia che i programmi familiari per quel viaggio saranno positivi. FORTUNE: È un giorno in cui è importante che il tuo dinamismo ti aiuti a ribaltare la situazione, affinché i cambiamenti ti aiutino nelle fondazioni familiari.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi è un giorno importante per garantire che le tue parole siano sempre pratiche e intense. Il tuo magnetismo attirerà nuovi progetti, purché ti lasci alle spalle argomenti obsoleti. SENTIMENTI: È un giorno per chiarire alcune incomprensioni del passato in questioni sentimentali con altre persone. AZIONE: È un momento per godere della vicinanza con il proprio partner o per contattare una persona molto speciale. FORTUNE: È un giorno in cui la tua grande generosità e simpatia renderà possibile alle persone che hanno bisogno di tirarsi su di morale, attraverso di te.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi è un giorno per mantenere i guadagni professionali dei tuoi progetti importanti che vuoi portare avanti con amici che la pensano allo stesso modo e fidati. Il tuo modo di essere pratico e tenace ti porterà ad avere fortunati benefici.SENTIMENTI: Oggi sentirai di dover organizzare i dettagli economici dei piani con amici fidati. AZIONE: È un momento in cui puoi organizzare nuovi patti con amici fidati e pianificare le spese e il sostegno per questo. FORTUNE: Potrai divertirti organizzando la parte importante ed economica di progetti congiunti con persone vicine.

