Oroscopo Branko di lunedì 11 aprile: previsioni per i segni zodiacali migliori e quelli al top. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – L’intensità del cielo astrologico ha avuto il suo culmine di sfide nei giorni scorsi: da un lato, le rotture hanno accelerato; dall’altro, avete avuto modo di guardare al passato per fare ammenda per gli errori, con rammarico e tutto il resto. Ora è importante che tu faccia una lettura degli ostacoli e delle sfide che affronti, senza lasciarti trasportare da un senso di richiesta che limita la tua libertà, sia sul lavoro che nelle relazioni. Negli anni futuri, potresti ricordare oggi come uno dei giorni più belli della tua vita, Ariete. Il romanticismo dovrebbe andare magnificamente. Potresti scambiare parole d’amore profondamente sentite con il tuo partner. Il futuro sembra luminoso e dovresti essere pieno di piani entusiastici per perseguire ciò che vuoi davvero fare. Dovresti anche sentirti particolarmente forte, energico, sano e pronto a provare qualsiasi cosa. Un viaggio potrebbe arrivare presto.

Toro – Questa settimana porta alla ribalta questioni come la disciplina, la produttività e la necessità di possedere parametri che possano stabilire la propria libertà. Se vuoi che un’altra persona, un amore o un collega, rispetti le regole della relazione, cerca di rispettarle alla lettera. Gli spiriti del cielo astrologico sono riscaldati a causa dell’incontro di due pianeti molto personali, Marte e Saturno. Aspettare. La felicità regna in casa quando amici e familiari si riuniscono per una riunione tanto attesa, Toro. Oppure potresti ospitare un raduno di amici e conoscenti interessati alle arti o alle questioni psichiche o metafisiche. Le discussioni dovrebbero essere intense ma comunque affascinanti. Un giovane visitatore potrebbe avere intuizioni e rivelazioni inaspettate che lasceranno a bocca aperta tutti. Scrivi quello che ti colpisce di più. Goditi la serata.

Gemelli – La settimana si sente ancora agitata dalla tensione del cielo astrologico, ma puoi approfittare delle difficoltà e vedere l’opportunità che questo periodo di pianificazione degli obiettivi a lungo termine porta. Quanta energia investirai per portare avanti l’essenziale? Queste sono domande fondamentali per i tuoi piani futuri. Non invano l’atmosfera è piena di fuoco, l’impulso creativo, che cerca di materializzare le tue idee. Le attività di gruppo, magari con un focus sociale, ecologico o umanitario, potrebbero aver luogo oggi da qualche parte nel tuo quartiere, Gemelli. Potresti decidere di partecipare con il tuo partner romantico. Potresti incontrare alcuni amici nel processo e tutti voi potreste essere coinvolti nell’eccitazione generata da coloro che sono sotto i riflettori. Ascolta bene e pensa a ciò che impari oggi. Potrebbe fare la differenza nel tuo futuro.

Cancro – Con la Luna Piena di sabato, preparatevi a lasciare andare ciò che finora non ha portato all’amore. Le relazioni sono il tema della settimana, soprattutto perché le rotture sono state all’ordine del giorno e il cielo astrologico si sta preparando per l’energia libriana, che questo plenilunio cerca di liberare dalle paure della solitudine. Il sentiero delle rose (con le spine) è pronto; decidi, o no, di prenderlo. I tuoi valori potrebbero subire una completa inversione di tendenza oggi, Cancro. I recenti sviluppi nel mondo, nella tua comunità, nella tua cerchia di amici e dentro di te potrebbero farti capire, che ti piaccia o no, tu e tutti quelli che ti circondano stanno attraversando una trasformazione. Questo potrebbe essere un po’ sconcertante, ma è uno sviluppo positivo. Prendi le cose un giorno alla volta e guarda dove vanno. Probabilmente ti piacerà!

Leone – Per il Sole Leonino, questa settimana sarà necessario organizzare un piano incentrato sul miglioramento degli aspetti fisici, della dieta o degli esercizi, adattato alla potente congiunzione Marte-Saturno che richiede obiettivi a lungo termine. Per fare ciò, dovrai approfondire i metodi che ti consentono di avanzare in quella linea. Approfitta del plenilunio del sabato per lasciar andare i dubbi che ti assalgono in una relazione: se sei con qualcuno, che è a tempo pieno, non ti serve “stare in qualcosa”. Oggi, Leone, le questioni spirituali e psichiche vengono in primo piano. Potresti essere molto ispirato ad esprimerti in modo creativo. Potresti anche essere piuttosto sorpreso dalla saggezza che trovi dentro di te. Una riunione di amici, forse allo scopo di discutere di argomenti metafisici, potrebbe portarlo alla tua attenzione in modo così palese che diventa difficile ignorarlo. Non aggrapparti alla riva. Flusso con la corrente.

Vergine – Mente acuta grazie a tutti i legami stabiliti questa settimana da Mercurio, il tuo sovrano del segno. Prendi le decisioni importanti mentre la tua energia è alta, osserva in modo penetrante i piani che hai in mano, saranno giorni molto attivi, ideali per capire cosa ti motiva davvero. Spendi le tue energie andando a correre o fare sport; 10 e 11 sfruttano il tocco positivo di Plutone per passione. Stai pensando a una mossa di qualche tipo, Vergine? Forse stai pensando di trasferirti per essere più vicino ai membri di un gruppo a cui sei affiliato. Potresti anche considerare di trasferirti in una comunità in cui i valori spirituali e metafisici non sono solo discussi ma anche vissuti. Fai un elenco delle tue opzioni, se questo aiuta. Sei in un periodo di transizione in questo momento. Devi essere pratico.

Bilancia – Finalmente un attimo di respiro. Venere lascia il segno dell’Acquario lasciandosi alle spalle le tensioni causate da diversi mesi di austerità e disordini. Ora il vostro pianeta dominante entra in una zona più cordiale, dove vi sentirete letteralmente respirare di nuovo. Ci sono cose che fluiscono nella sicurezza materiale, nel godimento e nel piacere. Se hai un lavoro che richiede creatività, l’ispirazione scorre di nuovo con un torrente inesauribile ¡Gózala!, direbbe il sonero.

Scorpione – Approfitta del breve transito nel segno del Toro di Mercurio, il pianeta delle comunicazioni, dei viaggi brevi e del commercio, per realizzare un business senza lo stress che hai avuto nei giorni passati. Il tuo fascino risplende con il cielo astrologico rivolto all’elemento acqua, il tuo elemento, che evidenzia la sensibilità, addolcisce le passioni e si connette con quelle profondità che ti affascinano. Abbandonatevi all’energia.

Sagittario – Abbassano le rivoluzioni del cielo astrologico frenetico in modo da poter concretizzare e definire le idee. Approfitta di questa settimana, dall’11 al 13, per essere obiettivo e pratico nello sviluppo di strategie e nella materializzazione di piani di lavoro; più tardi non avrai le cose così chiare. Poi, le stelle ti connettono specialmente con l’amore e la spiritualità; si consiglia di viaggiare nella natura con la persona o le persone che ti piacciono di più.

Capricorno – Il cielo astrologico ci offre concretezza, consumo energetico e poi amore e spiritualità a scatti. Il Capricorno inizia questo viaggio con la spinta lasciata dall’incontro di Marte con il suo sovrano, Saturno. Se stavi cercando il giorno giusto per stabilire impegni di lavoro e adottare piani d’azione, lavoraci tra l’11 e il 13 aprile, chiudi un’attività e poi ringrazia e goditi i tuoi dolci legami.

Acquario – Il clima del cielo astrologico è dipinto emotivo, spirituale e innamorato, e la praticità della tua mente potrebbe non capire cosa significhi. Acquario, ricorda solo che l’amore non è pensato, è sentito; non cercare una logica per le cose che accadono nel cuore. Se vuoi dimenticare, connettiti con quell’energia e riceverai un messaggio dal passato in modo da poter voltare pagina su quella relazione.

Pesci – Il 12, Giove e Nettuno faranno l’esatta congiunzione, cioè i due pianeti si uniranno in modo che ci sarà un’enorme espansione spirituale, che solo un Pesci può misurare. Le emozioni, le intuizioni e i sentimenti esaltati, dovrebbero essere ben gestiti in modo da non annegare. Pesci è tempo di salire sulla superficie della realtà e, se possibile, radicare tutta quell’energia. Cerca consulenti pratici che non nutrono la tua fantasia.

