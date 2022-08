Oroscopo Branko di lunedì 15 agosto: le stelle di questo giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi sarà un giorno in cui è molto importante che tu approfitti della tua grande vitalità e della spinta che manterrai in modo che il tuo sforzo e la tua lungimiranza siano ricompensati con il successo nei tuoi risultati.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi è un giorno in cui dovete mantenere la vostra cordialità con le persone a voi vicine e il dialogo aperto per organizzare le vostre azioni e materializzare ciò che volete con lungimiranza e astuzia.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi è un giorno in cui il tuo grande potere di visione interiore ti aiuterà a organizzare i tuoi obiettivi e i tuoi incontri in modo perspicace e molto cauto in modo che il risultato sia positivo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi noterai che la tua sensibilità è molto marcata e che percepirai con i tuoi doni tutto ciò che accade intorno a te ed è per questo che è consigliabile che tu segua la tua guida interiore e che apprezzi tutto ciò che è bello nella vita.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi sarà un giorno in particolare per te per usare la tua lungimiranza e intuizione nelle tue questioni relative ai beni condivisi e ai progetti che hai con altre persone.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È un momento in cui è importante che ti concentri sui tuoi obiettivi e su ciò che ti stai preparando da anni per vivere a tuo agio. Si consiglia di raggiungere accordi con amici e persone vicine.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Noterai che è un giorno speciale per sentirti a tuo agio e prenderti cura della tua salute fisica ed emotiva. Dovresti volare alto e goderti la tua natura allegra e felice ed essere una persona positiva.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Siete in un momento in cui la vostra missione principale sarà quella di illuminare la vita delle persone che amate e con le quali vivete. Sarai in grado di organizzare la tua economia secondo le migliori percezioni possibili.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Siete in un momento speciale per mantenere l’equilibrio e le fondamenta stabili nei vostri incontri e nelle vostre relazioni con gli altri. A casa ti senti a tuo agio. L’importante è aprire la tua cerchia di amici.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sei in un giorno in cui, la cosa più importante sarà essere una persona lungimirante e sentirsi a proprio agio nel tuo ambiente, sia professionale che familiare. Sarai in grado di avere piacevoli incontri e conversazioni.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi è necessario mantenere alta la motivazione e il desiderio di godere di un’atmosfera allegra e festosa. È consigliabile che tu dia il tuo affetto senza misura e che organizzi l’economia in modo stabile e lungimirante.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi è un giorno per prendersi cura della buona atmosfera e della stabilità in casa. Il vostro grande dinamismo e la vostra iniziativa vi aiuteranno a sentire la grande capacità che avete di illuminare la vita degli altri.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Branko di lunedì 15 agosto: le stelle di questo giorno scritto su Oroscopo Più da Redazione.