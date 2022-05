Oroscopo Branko di lunedì 16 maggio: giornata super! Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – In amore puoi permetterti di fare il bello e il cattivo tempo, se una storia ti ha stancato sarebbe meglio rivederla. Sul lavoro invece c’è un grande fermento, se vuoi avanzare delle proposte è il momento migliore.

Toro (21 aprile-20 maggio) – In amore ci potrebbero essere delle piccole divergenze ma nulla di irrisolvibile. Sul lavoro invece sono favorite le intuizioni.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Favoriti i nuovi legami, è il momento giusto per lasciarsi a dare alle nuove emozioni. Sul lavoro invece consiglio cautela nei viaggi e negli spostamenti in genere.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – In amore adesso non hai molta voglia di impegnarti, probabilmente hai altre priorità. Sul lavoro invece cerca di essere più diplomatico, attenzione alle parole.

Leone (23 luglio-22 agosto) – La mattinata è un po’ stressante, cerca di non strafare. Recupero dal pomeriggio. Sul lavoro invece ci sono nuove occasioni in vista ed hai tutte le carte per prepararti al meglio!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Favoriti gli incontri durante i prossimi tre giorni, se sei single non chiuderti in casa! Sul lavoro invece attenzione alle spese, favoriti le personalità creative.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – In amore la mattina va a rallentatore, recupero dal pomeriggio. Sul lavoro invece c’è qualche preoccupazione di carattere economico.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – In amore con la Luna nel segno le emozioni non mancheranno, se ti interessa una persona fatti avanti. Sul lavoro invece attenzione alle spese, devi cercare di recuperare un certo equilibrio economico.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Bello questo cielo per i sentimenti, se sei solo guardati intorno. Noon escludo che possano nascere delle conoscenze speciali. Sul lavoro ultimamente ci sono state delle spese, attenzione con capi e referenti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Il weekend parla di amore, sentimentalmente parlando i sentimenti sono favoriti. Sul lavoro invece il periodo è piuttosto intrigante, favoriti i liberi professionisti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – In amore nuove emozioni in arrivo, se ultimamente hai fatto un incontro speciale coltivalo senza remore. Sul lavoro invece si respira aria di cambiamento, favorite le nuove collaborazioni. Potrebbero portarti lontano.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Per i sentimenti la mattina va un pochino a rallentatore, recupero dal pomeriggio. Se sei in bilico tra due storie potresti viere dei sentimenti contrastanti. Sul lavoro invece serve un po’ di cautela, leggi bene tutte le clausole di un contratto.

