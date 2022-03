Oroscopo Branko di lunedì 21 marzo: è tempo di nuovi progetti, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Oggi attiri tanta elettricità, ma forse ti conviene restare con i piedi per terra. Devi osservare di più, guardarti attorno prima di agire: non essere troppo istintivo, meglio riflettere!

Toro – Devi iniziare la settimana con un bel progetto in mente, non puoi andare avanti senza idee. Cerca di rilassarti, di prepararti psicologicamente prima di prendere una decisione senza sprecare troppa energia, che in questo periodo è indispensabile!

Gemelli – Tu, tendenzialmente, prendi le cose troppo sul serio, ma in realtà vorresti un po’ di leggerezza. Tutto dipende da te: non essere frettoloso e aggressivo, vedrai che ogni problema sarai in grado di superarlo con la calma!

Cancro – Sei determinato, forte, capace di risolvere i problemi puntando solo sulla tua forza. Chi ti sta attorno ti potrà aiutare e i consigli sono preziosi: ascolta di più, non puoi fare sempre di testa tua!

Leone – Sei molto riservato, ma anche tanto ottimista e positivo: chi ti sta attorno lo nota e lo apprezza. Le idee non ti mancano, devi metterle in pratica e trasformarle in realtà: cerca di analizzare tutto con calma prima di ricomporre il puzzle della tua vita!

Vergine – Hai fatto molti sforzi sul lavoro, ma non riesci a concentrarti e sembra che le soddisfazioni non arrivino. Cerca di mantenere la calma, di dare una svolta alla tua vita: non pretendere tutto e subito!

Bilancia – Hai un solo obiettivo: prendere le distanze dai problemi. E dalle responsabilità, che sono sempre di più. In realtà hai bisogno di leggerezza, non vuoi complicarti la vita perché sai già da solo come fare!

Scorpione – Stanno succedendo davvero tante cose attorno a te, ma ora devi ritornare con i piedi per terra. E mettere a punto una strategia vincente per uscire fuori (e bene) da un problema!

Sagittario – Non essere precipitoso, la fretta non porta da nessuna parte. Cerca di mantenere la calma e di prenderti tutto il tempo prima di decidere come muoverti!

Capricorno – Oggi sei di ottimo umore e sei attratto dai temi filosofici, esistenziali. Tutto attorno a te sembra celestiale e le idee non ti mancano. Forza, mettile in pratica!

Acquario – Oggi non sai bene cosa fare, hai tantissime emozioni e sono tutte diverse tra loro. Sei ottimista, ma hai anche paura del cambiamento: basta con questi timori, non hanno senso!

Pesci – Sei diviso in due: da una parte vuoi buttarti a capofitto, dall’altra vuoi aspettare ancora un po’. C’è dell’incertezza nell’aria, non sai dove andare, ma non avere paura perché tutto si risolverà. Prima o poi!

