Oroscopo Branko di lunedì 22 agosto: amore e fortuna di questa giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Il periodo non è dei migliori. Ultimamente hai avuto un po’ di discussioni e la tensione si è fatta sentire. Lascia tutto alle spalle, ti aspettano giorni tranquilli!

Toro (21 aprile-20 maggio) – In amore ti senti perso e non riesci a trovare la persona giusta per te. Stai attento ai nuovi incontri, potresti avere una sorpresa graditissima. A lavoro non dimenticarti mai del tuo obiettivo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sei in pace con te stesso ma sembra che questo non ti basti. Hai bisogno di una vacanza, cerca di fare gli ultimi sforzi!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Se senti il bisogno di voler dire qualcosa che non hai mai detto, oggi è il giorno giusto per farlo. Non avere rimpianti, neanche a lavoro.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Ci sarebbero tanti consigli. Purtroppo, le tensioni in casa si fanno sempre più presenti. A volte staccare la spina e prendersi qualche giorno di pausa può essere l’unica soluzione. A lavoro il tuo capo ti sorprenderà.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Le vacanze sono vicine. Per te ci saranno tantissime occasioni, no fartele scappare. Occhi aperti anche a lavoro. Forse una persona che non hai mai considerato ha qualcosa da dirti.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Un buon periodo per fare una fuga romantica. Questo weekend è positivo e gli astri ti vogliono bene. Approfittane, le cose potrebbero cambiare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Hai trovato qualcuno che sa ascoltarti ma ti senti fuori posto e hai paura di perderlo. Ricordati che la cosa più importante è fare pace con te stesso.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sono stati giorni molto sereni, nonostante il periodo difficile. Piano piano stai cercando di riprenderti. Continua ad ascoltarti e non abbatterti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Non fermarti. La strada che hai deciso di intraprendere è quella giusta. A volte sarà molto difficile ma ricordati come sei arrivato fin qui.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Finalmente hai le risposte che volevi sentire. Questo ti tranquillizzerà e vedrai che le cose andranno meglio. Non perderti le novità a lavoro, apri le orecchie!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Un po’ di meritato relax dopo giorni insopportabili. Non affaticarti troppo. Goditi la serenità della vacanza senza pensare al lavoro.

Oroscopo Branko di lunedì 22 agosto: amore e fortuna di questa giornata