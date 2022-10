Oroscopo Branko di lunedì 24 ottobre: bel lunedì per nuovi incontri e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Hai davanti a te una giornata positiva, senza dubbio, anche se a volte sarà un po’ “agrodolce”. Devi controllare il tuo carattere, in particolare la tua tendenza ad arrabbiarti o ad essere un po’ tirannico con i tuoi cari. Ma alla fine sarà una giornata molto felice e le tensioni si scioglieranno in un clima generale di affetto.

Toro (21 aprile-20 maggio) – È possibile che alla fine il weekend non sia così meraviglioso, o semplicemente piacevole, come ti aspettavi o chissà se avevi programmato, perché oggi per te sarà un po’ complicato e ti ritroverai con una famiglia sconvolto o nell’amore che non avevi previsto. Questa è una brutta giornata per questioni di cuore.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sarai uno dei più fortunati dello zodiaco oggi, soprattutto grazie a un evento inaspettato che ti porterà una grande gioia. Qualche sogno si avvererà in questo giorno in un modo che non ti aspettavi, un sogno che ha molto a che fare con questioni di cuore e viene da molto tempo fa.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi, come in tanti altri momenti, vorrai stare da solo o nella pace di casa tua, al sicuro da un mondo che non ti capisce e spesso ti ferisce. Insieme ai tuoi cari e nella tua zona di comfort, a poco a poco ricarichi le tue energie e a poco a poco torna anche la tua gioia. E alla fine finirai per avere una buona giornata.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Una giornata che all’inizio sarebbe stata molto positiva potrebbe finire per essere viziata da tensioni familiari o litigi che saranno motivati ​​dalle finanze e dalla situazione economica in generale. Hai avuto più spese di quelle che puoi pagare, ma sei sicuro di poterlo risolvere, tuttavia, non sono d’accordo.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Potresti non avere una giornata rilassata o piacevole come vorresti o meriti a causa di problemi di lavoro e finanziari. È estremamente difficile per te disconnetterti e dimenticare obblighi e problemi, perché sono sempre con te, come se fossero parte di te, anche quando le cose ti vanno bene.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La Luna è nel tuo segno e questo ti aiuterà a passare una fantastica giornata con i tuoi cari. L’afflusso lunare accentuerà il tuo lato più familiare e familiare e ti porterà anche pace e armonia, poiché è un’influenza positiva. Pertanto, vi troveresti di fronte a una giornata piacevole e felice non appena farai qualcosa da parte tua.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Questa domenica non potrebbe portarti notizie migliori perché il Sole e Venere stanno per entrare nel tuo segno e inizia per te un periodo più luminoso e fortunato che durerà circa un mese, un momento ideale per prendere iniziative in tutti i settori e che sarà anche portarti sorprese favorevoli in amore.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – In linea di principio, tutto indica che sarà una bella giornata per te, ma in realtà sarà ancora meglio perché ti aspetta una piacevolissima sorpresa, forse hai notizie di qualcuno che ami molto e che era lontano lontano, o addirittura ti appaiono all’improvviso. In ogni caso sarà una giornata di felici sorprese.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Anche se potresti passare una buona giornata, però, oggi non sarai molto interessato ai piaceri o ai divertimenti perché in molti momenti ti ritroverai assente e perso nei pensieri, in parte per le preoccupazioni e anche per i ricordi del passato che tu verrà in mente. E gli altri ti vedranno strano.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi porrai fine a un ciclo del passato e lo farai nella vita reale o almeno nella tua mente. Ma è qualcosa di molto positivo perché significherà la fine di un periodo di ansia o tristezza, o la soluzione definitiva di un vecchio problema, o forse la fine di una relazione che ti ha portato tanti problemi e sofferenze.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – È probabile che il fine settimana finisca per te in modo un po’ doloroso perché ti ritroverai con un’esperienza in amore un po’ difficile o sfortunata, forse un rifiuto, una crisi o anche una rottura sentimentale. Cerca di evitare conflitti con il tuo partner perché potrebbero andare troppo oltre anche se non hai intenzione.

Scopri in anteprima l’oroscopo di Branko e degli altri astrologi su fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale. Entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Oroscopo Branko di lunedì 24 ottobre: bel lunedì per nuovi incontri e lavoro scritto su Oroscopo Più da Veronica Stella.

Vittorio Ferla