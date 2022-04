Oroscopo Branko di lunedì 25 aprile: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Ora devi capire cosa vuoi davvero, quali sono le tue priorità. Sei circondato dalla bellezza, questo ti rende felice: la giornata promette grandi cose, ma devi condividere con chi ami le tue idee fantastiche!

Toro – Devi metterti in testa una cosa: non puoi sempre avere ragione. E la vendetta non porta mai da nessuna parte. Non puoi umiliare chi ti sta accanto per emergere: devi credere in te stesso, nelle tue capacità. Perché solo così riuscirai a vincere, davvero!

Gemelli – Quando lavori in gruppi non riesci a coordinarti bene con gli altri. Oggi hai tante idee, ma forse è il caso di parlare di più, di confrontarti e condividere con chi ti circonda e ti stima!

Cancro – Oggi la giornata parte con il piede giusto: hai tantissime energia, ma non sopporti chi lavora in modo disonesto. Tu vuoi la pace, la tranquillità.

Leone – Devi cercare di andare avanti, di superare il passato, che potrebbe solo portare un po’ di confusione nella giornata di oggi. Che ne dici di distrarti e di non pensare a nulla? Ti farebbe bene!

Vergine – Oggi cerca di riposarti per cominciare con il piede giusto la settimana. Non sprecare l’energia, cerca di riflettere (e bene) prima di agire. La fretta non è certo una buona amica!

Bilancia – Oggi chi ti sta vicino, in realtà, ti sembra distante. Non sai bene perché, ma stai capendo che qualcosa non va come vorresti: forse è il caso di parlare, di confrontarti.

Scorpione – Oggi ti senti un po’ incompreso, non capito da chi ami. Ma devi mantenere la calma, devi andare avanti perché questo ti sarà sicuramente da lezione. Forza, non mollare!

Sagittario – Oggi sei energico, ma sai anche come stare con i piedi per terra. Vuoi condividere tutti i tuoi pensieri, farti valere. E lo farai, divertendoti!

Capricorno – Oggi non riesci a stare fermo, a mettere un punto. Ti ribelli, poi assecondi: insomma, hai l’umore un po’ ballerino. E, forse, è il caso di fermarsi e riflettere, prima di ripartire!

Acquario – Oggi vuoi andare avanti, ma sei stanco e hai poche energie. E, soprattutto, hai capito che per raggiungere gli obiettivi ci vogliono tempo e pazienza. Dai, tutto si risolverà!

Pesci – Oggi hai l’umore altalenante, cambi sempre idea. Ma devi cercare di mantenere la calma, di riflettere prima di prendere una decisione perché poi ne pagherai le conseguenze!

