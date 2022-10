Oroscopo Branko di lunedì 3 ottobre: fortuna, amore e lavoro di inizio settimana. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi sarà una giornata in cui userai il tuo modo piacevole di essere e distribuirai affetto a destra e a sinistra; soprattutto dovresti farlo con la famiglia e i colleghi. La fortuna ti accompagnerà nei tuoi progetti. SENTIMENTI: Sarà un giorno per evitare di attenersi alla realtà. Mantieni un equilibrio tra attività personali e familiari. AZIONE: È un giorno per te essere una persona affettuosa e mostrare il tuo affetto in modo naturale. FORTUNE: è un giorno in cui la fortuna verrà dalle tue sfide nei tuoi progetti e salvarli sarà una gioia. Svegliati una volta per tutte e non rimanere bloccato nel passato. Non pensare neanche troppo al futuro, perché corri il rischio di smettere di vivere nel presente. Cerca di goderti tutto ciò che hai e sfrutta le tue virtù e le tue grandi capacità. Amore : le stelle portano un clima piacevole nella tua relazione. Denaro: vedrai tutte le tue esigenze finanziarie soddisfatte. Lavoro: avrai notizie che daranno una svolta positiva al tuo lavoro. Salute: segui il percorso intrapreso, la tua salute migliora.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi sarà un giorno in cui concentrarti sulla tua solidità ed equilibrio, in modo che gli altri se ne accorgano. I tuoi obiettivi sono fortunati. Dovresti conservare, per questo, ciò che senti e attenerti alla realtà. SENTIMENTI: sarà un giorno in cui dovrai unire i tuoi sentimenti e quelli che pensi per unificarli ed essere più altruista. AZIONE: è un giorno per mantenere solide basi e generosità con le persone vicine e i familiari. FORTUNE: È un giorno in cui avrai la capacità di trasformare i tuoi obiettivi in ​​idee brillanti e fortunate. Negli ultimi giorni sei stato stressato per problemi che hanno una soluzione più semplice di quanto potrebbe sembrare a priori. Il nostro consiglio è di avere pazienza, aspettare la tua occasione e non disperare se non raggiungi i tuoi obiettivi prima che vorresti.Amore : buon momento per fare dichiarazioni d’affetto. Soldi : le stravaganze negli acquisti non sono consigliabili. Lavoro : cerca di migliorare le tue condizioni di lavoro. Salute : Rafforza il tuo sistema immunitario.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi sarà un giorno adatto per restare fedeli al cuore e affrontare le questioni finanziarie in modo altruistico. La tua generosità offrirà molto e per questo riceverai, in cambio. La fortuna ti accompagnerà di fronte al tuo idealismo e ai tuoi obiettivi. SENTIMENTI: è un giorno per te in contatto con gli altri con facilità e facilità in questioni finanziarie e aziendali. AZIONE: è una giornata in cui mostri la tua spontaneità e gioia con le tue solite grazie. FORTUNA: è un giorno per seguire i tuoi ideali e ricevere i frutti del tuo buon lavoro”. Anche se ti suona strano, devi essere più egoista e preoccuparti dei tuoi interessi. A volte è difficile per te limitare gli altri, al punto da permettere loro di invadere determinate aree della tua vita che dovrebbero appartenere esclusivamente a te. Amore : Sarà asociale. Denaro : non lasciarti trasportare dal tuo istinto consumista. Lavoro : evitare qualsiasi confronto sul lavoro. Salute : Sarai completamente guarito da un vecchio disturbo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi è un giorno per essere fortunati in materia finanziaria. E per questo dovresti agire alla pari con gli amici che hanno bisogno del tuo aiuto e che fanno parte dei patti. Le basi sorgeranno se ti metti al posto degli altri. SENTIMENTI: oggi devi attenerti alle faccende familiari e occuparti degli altri, dimenticando un po’ che il centro sei tu. AZIONE: è un giorno in cui la tua economia dipenderà dalla facilità e dalla dedizione con cui offri agli altri il tuo amore. FORTUNA: sarà un giorno in cui la capacità di generosità sarà la chiave perché la tua fortuna sia abbondante. Qualcuno nel tuo ambiente circostante sta attraversando un momento difficile e ha bisogno del tuo aiuto. Non è tanto che lo consigli o cerchi soluzioni, ma che sei al suo fianco, lo ascolti e ti senti protetto e amato. Sii generoso. Amore : ambiente di comprensione e amore. Soldi : Non è un buon momento per assumere nuove spese. Lavoro : la tua posizione lavorativa sarà rafforzata. Salute : le tue mani hanno bisogno di idratazione, non trascurarle.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi ti sveglierai con tanta energia e con la voglia di ritrovare la felicità dopo tanta sofferenza. Approfittane, ti sentirai più gioviale che mai. Amore: è tempo di impegnarti con la tua anima gemella anche se senti di non essere all’altezza di ciò che il tuo cuore vuole. Prendere quella decisione ti aiuterà a legare.Ricchezza: sarà un giorno eccellente per avanzare in quel progetto che è stato proposto molto tempo fa. Applica la tua intelligenza, poiché avrai tutto a tuo favore. Benessere: dovresti affrontare la giornata con molta pazienza. Sappi che non ti farà bene arrabbiarti per gli obblighi eccessivi che ti verranno presentati durante la giornata.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Smetti di fare sempre lo stesso errore svalutandoti continuamente. Anche se non lo vedi, i tuoi meriti sono molto ben riconosciuti dalle persone intorno a te. Amore: fidati di ciò che vuoi e non di ciò che pensi, lascia i dubbi alle spalle per seguire il tuo cuore. Avvicinati alla persona che è con te da molto tempo. Ricchezza: è da molto tempo che pensi di fare una pretesa al tuo superiore. Sappi che oggi non è il momento migliore, poiché non c’è un buon ambiente di lavoro. Benessere: se ti senti emotivamente sotto pressione, dovresti ricorrere a terapie floreali alternative. Cerca informazioni e prova, i risultati saranno positivi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Preparati, poiché sarà un’ottima giornata per concretizzare quei progetti che hai in sospeso da molto tempo. Non lasciarti essere. Amore: smetti di litigare con la tua famiglia durante il poco tempo che trascorri con loro, cerca di goderti la loro compagnia. In questo momento, sappi che tutti voi avete bisogno l’uno dell’altro. Ricchezza: se stavi progettando di avviare un’attività con la tua famiglia, prova a respingerla. Sii cauto, perché potresti finire per avere problemi con un parente stretto. Benessere: per quanto ti sia già assunta qualche responsabilità, cerca di evitare ogni tipo di sforzo fisico. Dedicati al riposo o alla lettura di un libro durante la giornata.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Metti tutto il tuo entusiasmo per riuscire a raggiungere gli obiettivi. Soprattutto, devi essere chiaro su ciò che vuoi veramente e lavorare sodo per raggiungerlo. Amore: non sentirti in colpa, ma sarebbe bello se metti dei limiti ai capricci dei tuoi figli. Anche se ora sono arrabbiati, in futuro ti ringrazieranno. Ricchezza: se nella tua azienda si presenta la possibilità di una ricerca interna, approfittane. Hai tutti gli strumenti per correre per quella posizione che stavi aspettando da così tanto tempo. Benessere: ti sveglierai un po’ angosciato da una situazione spiacevole che hai vissuto ieri. Rilassati, perché durante il giorno quella sensazione scomparirà.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi sei in un momento in cui il tuo ingegno e la tua intelligenza ti aiuteranno a organizzare le tue fonti di profitto. La tua simpatia e sicurezza ti aiuteranno ad essere una persona generosa e di conseguenza ricevere molte sorprese inaspettate. SENTIMENTI: È un giorno per mantenere il tuo entusiasmo e organizzare con calma i tuoi investimenti e affari. AZIONE: sarà un giorno davvero speciale per iniziare le attività e farlo in modo allegro e comprensivo. FORTUNE: È il momento ideale per stabilire legami di amicizia e comunicazione con persone che la pensano allo stesso modo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi sei in un momento in cui puoi risolvere con successo problemi che sono indietro nel tempo. È tempo di usare la generosità con gli altri. La tua fortuna verrà dal saper dare per ricevere.SENTIMENTI: oggi potrai organizzare questioni in sospeso e potrai aiutare a chiudere le persone che ti vogliono bene e che hanno bisogno di te. AZIONE: è una giornata per pianificare i propri obiettivi con grazia e naturalezza. In questo modo sarà un successo. FORTUNE: è un giorno in cui devi conservare i tuoi guadagni per utilizzarli nei piani innovativi che hai in mente.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi è il momento di mantenere la propria fermezza e attenersi alla realtà e a ciò che si sente per evitare errori con gli altri. La fortuna verrà dalla tua sicurezza e dalla tua grandezza d’anima. SENTIMENTI: è un giorno in cui i tuoi progetti hanno bisogno che tu simpatizzi con alcune persone e che ti attenga alla realtà e ti senta bene. AZIONE: È il momento di mantenere le idee chiare e di iniziare nuovi piani vivaci e carini.FORTUNE: È una giornata in cui la tua vitalità e fortuna ti accompagneranno per tutta la giornata. Divertirsi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi è un giorno in cui devi separare la realtà dalla finzione e attenerti a ciò che vali per organizzare i tuoi obiettivi. Devi seguire le tue intuizioni, poiché saranno il tuo faro in questo giorno. SENTIMENTI: oggi sentirai di aver bisogno di raggiungere i tuoi obiettivi in ​​modo gioioso e di fare ciò che avevi pianificato da tempo con persone che la pensano allo stesso modo. AZIONE: è un momento in cui bisogna essere altruisti e prestare attenzione agli altri nella distribuzione dei beni comuni. FORTUNA: potrai usare il tuo grande intuito affinché le tue idee più fortunate possano essere mostrate agli altri e venire alla luce.

Scopri in anteprima l’oroscopo di Branko e degli altri astrologi su fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale. Entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Oroscopo Branko di lunedì 3 ottobre: fortuna, amore e lavoro di inizio settimana scritto su Oroscopo Più da Veronica Stella.