Oroscopo Branko di lunedì 31 ottobre: domani giornata di alti e bassi, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Un buon amico ti offrirà il suo aiuto, chiarirà i tuoi dubbi e darà pace al tuo cuore. Oggi non ti sveglierai del tutto bene, ma alla fine diventerà una giornata positiva e armoniosa grazie all’intervento di una persona cara che illuminerà la tua strada e trasformerà i tuoi dubbi in certezze. Con l’avanzare della giornata starai meglio.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Proseguendo sulla scia del giorno precedente, anche oggi vi aspetta una giornata di gioia e di ottime prospettive nel campo dei sentimenti, siano essi l’amore, la famiglia, i figli o le amicizie più intime. Tuttavia, qualche preoccupazione legata al denaro, sicuramente qualche spesa imprevista, potrebbe offuscare un po’ la giornata.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Ti aspetta una giornata un po’ migliore rispetto al giorno prima, soprattutto nel pomeriggio, ma non devi dimenticare che con la tua instabilità e amore per il cambiamento a volte puoi complicarti la vita e creare problemi che prima non avevi. Fortunatamente, hai una grande intelligenza e proprio mentre ti metti nei guai, sai anche come uscirne.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Dopo una precedente giornata di introversione, oggi ti aspetta un momento più favorevole e fiducioso, in cui vedrai le cose più chiaramente e i tanti ostacoli che avevi nella tua mente scompariranno. Oggi puoi avere una giornata molto più fruttuosa e anche felice a volte, ti daranno anche buone notizie inaspettate.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Anche se fuori tutto sta andando bene e sei circondato dall’amore della tua famiglia, è probabile che tu non ti senta abbastanza bene. A torto o a ragione, preoccupazioni o ansie si annidano dentro di te, soprattutto al mattino, anche se al pomeriggio ti sentirai meglio e più animato. Togli le preoccupazioni dalla tua mente.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Continuerai in uno stato d’animo più eccitato che in molte altre occasioni, soprattutto a causa di desideri segreti che si avvereranno nella tua vita intima. È tempo che alcuni sogni si concretizzino, o almeno ne avrai la sensazione, un momento di speranza che porterà molte cose buone nella tua vita.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Idee di cambiamento, di affrontare nuovi progetti, di iniziare una nuova fase sia nella vita professionale che in quella in generale, sono intorno alla tua testa. Alla fine tutto potrebbe finire nel nulla, o forse no, ma in questo momento una grande inquietudine interiore ti spinge a prendere una svolta forte nella tua vita perché credi che questo ti porterà al successo sperato.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Devi frenare il tuo temperamento perché altrimenti potrebbe giocarti brutti scherzi e portare a conflitti con il tuo partner o la tua famiglia, di cui poi ti pentiresti. Se vuoi passare una buona giornata, sarebbe molto bello per te riversare le tue energie in attività sportive o in qualsiasi altra attività che alla fine ti lascia esausto.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – A volte un evento doloroso o negativo può essere, allo stesso tempo, la leva che porta fortuna, qualcosa come la morte di una persona cara che poi ha portato a una grande eredità. Bene, una cosa del genere ti accadrà oggi. Spesso la fortuna, o le soluzioni, arrivano dove meno te lo aspetti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Anche se la tua natura ti predispone al pessimismo, però, oggi avrai davvero un giorno di speranza perché vedi la realizzazione di un importante traguardo professionale, economico o sociale a portata di mano. Le cose non sono mai facili per te, ma per la prima volta vedrai che l’obiettivo che desideri è alla tua portata e ti darà molta forza

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Ti aspetta un giorno fortunato e felice, un giorno di riposo dopo la battaglia e lo stress della settimana, ma allo stesso tempo sarà anche un giorno di grande attività, ideale per viaggiare, socializzare, entrare in contatto con la natura o per attività sportive. Ideale per attivare il corpo ma, allo stesso tempo, far riposare l’anima.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Non perdere tempo in conflitti e discussioni, nel dare il meglio di te a persone che non ti ringrazieranno mai. È ora che inizi a pensare di più a te stesso, non si tratta di diventare egoisti, ma devi coccolarti un po’ di più ed è questa la conclusione che trarrai oggi, altrimenti finirai male e no affatto.

Scopri in anteprima l’oroscopo di Branko e degli altri astrologi su fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale. Entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Oroscopo Branko di lunedì 31 ottobre: domani giornata di alti e bassi, ecco per chi scritto su Oroscopo Più da Veronica Stella.

Vito Califano