Oroscopo Branko di lunedì 7 novembre: le previsioni di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Da oggi avrai opportunità di lavoro, viaggi improvvisi, weekend fuori porta e tanto altro. Porte aperte a nuove opportunità economiche, professionali e persino romantiche. La tua sensualità è evidenziata e anche il tuo intuito è acuito, quindi segui il tuo istinto che non ti ha mai deluso. La tua affermazione di oggi: “Mi amo”.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Si apre la settimana più magnetica e appassionata. Se vuoi iniziare un’unione più stabile, questo è il momento di fare quel passo. Impegnati con quella persona speciale che ti ha dato tanto di sé. Evita le persone difficili mentre hai l’influenza della Luna Piena su di te. La tua affermazione di oggi: “Io rispetto me stesso”.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Novembre, mese del ringraziamento, ma per te è il mese dell’amore. Sii grato per tutte le tue benedizioni e decidi di goderti le amicizie e le persone molto felici, anche controverse. Impari da loro a vedere il lato positivo di tutto ciò che dobbiamo superare. Lasciati alle spalle il dramma e la sofferenza. La tua affermazione di oggi: “Mi prendo cura di me stesso”.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Novembre è un mese per stabilizzarti fisicamente ed emotivamente. Mese in cui la tua priorità sarà la salute e il rafforzamento del tuo spirito sempre gioviale e positivo. Che nessuno osi disturbare la tua pace. Difendi la tua felicità e ringrazi per il tuo grande risveglio spirituale. La tua affermazione oggi: “Sono grato per tutto ciò che ho e per ciò che sono”.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Hai bisogno di molto sforzo per risolvere i problemi emotivi con le persone vicine, mantieni una grande forza interiore, ma la cosa principale è la grandezza del cuore. Se accompagni i tuoi patti con grande empatia, la fortuna ti accompagnerà. SENTIMENTI: hai un handicap in alcune sfide emotive che fai fatica a risolvere. AZIONE: la forza dovrebbe basarsi sulla tua sicurezza, sull’intensità con cui gestisci le tue azioni e sulla gentilezza che viene dal tuo cuore. FORTUNA: La fortuna ti accompagnerà finché sarai una persona altruista e generosa, poiché gli accordi associativi dovrebbero essere equilibrati ed equi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Questa giornata sarà molto importante per mantenere la cordialità e un modo affettuoso di relazionarsi con gli altri, soprattutto con il proprio partner. è necessario risolvere problemi passati in cui sono sorti malintesi. SENTIMENTI: È il momento di chiarire e risolvere questioni del passato che sono rimaste in sospeso.AZIONE: il modo in cui comunichi con gli altri sarà la tua sfida più grande, soprattutto con il tuo partner. FORTUNE: l’intensità e l’impegno che mantieni con le persone che ami e soprattutto con il tuo partner saranno la fortuna che ti accompagnerà in questa giornata.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Una grande fortuna sarà usare la tua simpatia e la gioia che ti circonda, per risolvere problemi con persone che la pensano allo stesso modo che provengono dal passato e che devono essere risolti una volta per tutte. SENTIMENTI: i confronti diretti non ti si addicono perché le sfide erano molto forti e non saranno favorevoli. AZIONE: È importante mantenere vitalità e gioia nelle questioni relative ai bambini e alle questioni sentimentali. FORTUNA: È una fortuna che tu mantenga armonia e cordialità nei contatti con gli altri, specialmente con i parenti stretti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Devi calmarti per vedere tutto da un’angolazione diversa. Non trai vantaggio da cambiamenti imprevisti e dal modo in cui reagisci alle sfide che ti verranno incontro. SENTIMENTI: l’impulsività e la tensione non sono a tuo favore. È necessario calmarsi e avere una visione diversa di tutto ciò che accade. AZIONE: la sfida più grande saranno i drastici cambiamenti che si verificheranno nel tuo modo di agire, sia in termini di affetto che di espressione. FORTUNE: potrai adattarti in modo più sensibile e intuitivo a quello che devi fare e al tuo campo d’azione. La sfida saranno le vostre iniziative.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Devi segnare i tuoi tempi e sapere quando iniziare le tue imprese, il tuo ritmo è diverso e la tua grande gentilezza di cuore ti aiuterà a mostrare tutto ciò che tieni dentro; questa sarà la tua grande fortuna. SENTIMENTI: devi sbloccare una parte dei tuoi sentimenti che sono influenzati sia dall’affetto che mostri sia dalle parole che esprimi. AZIONE: le basi di profondità e idealismo che ti caratterizzeranno saranno le stesse che ti aiuteranno in questo momento. FORTUNE: La fortuna sarà con te perché dipende dal tuo ingegno e dalla tua capacità intellettuale di iniziare nel modo che preferisci.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Hai la vicinanza delle persone che ami e sai anche come ti senti e quando puoi iniziare le tue azioni. il tuo ingegno e la tua sensibilità ti aiuteranno a risolvere le sfide di questa giornata. SENTIMENTI: le persone di fiducia e la tua famiglia sono il tuo principale supporto. la sfida sono i tuoi pensieri e come organizzare tutto. AZIONE: devi iniziare i tuoi progetti nel punto preciso in cui ti senti emotivamente bene. FORTUNA: dovresti usare la tua agilità mentale e allo stesso tempo la tua percezione, perché con entrambe puoi iniziare tutto ciò che vuoi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La calma e la serenità ti aiuteranno molto in questo giorno. Raggiungerai gli obiettivi se saprai spiegarti in modo semplice e chiaro agli altri. Le tue iniziative avranno successo se manterrai questi principi. SENTIMENTI: evita di ripercorrere le tue parole e cerca di spiegarti chiaramente per evitare malintesi. AZIONE: La tua sfida più grande sono i pensieri negativi o ripetitivi che non ti permettono di agire. FORTUNE: dovresti pianificare in modo semplice e chiaro le procedure dei tuoi inizi in modo che siano fortunati.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – È interessante che tu utilizzi le tue principali caratteristiche di sensibilità e intuizione. E se lo accompagni anche con intensità nelle tue azioni, puoi avere una giornata fortunata ed evitare incomprensioni dovute a questioni finanziarie. SENTIMENTI: dovresti tenere a bada i problemi delle tue risorse e finanze per impedire loro di interagire con la tua vita emotiva. AZIONE: è importante mantenere l’originalità, la profondità nelle proprie azioni e la capacità di risolvere gli ostacoli lungo il percorso. FORTUNE: la tua grande sensibilità favorisce la fortuna di questa giornata poiché manterrai una grande intuizione di sapere cosa fare in ogni momento.

