Oroscopo Branko di martedì 13 settembre: le stelle del giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – È un giorno molto speciale per le relazioni romantiche. Dovrei fare uso della tua grande spinta e leadership. Avrai molta agilità e ingegno nelle tue attività e ti distinguerai per la tua simpatia. SENTIMENTI: è un giorno in cui le tue relazioni saranno armoniose e benefiche, i tuoi nuovi progetti. AZIONE: avrai una giornata in cui la tua leadership e il tuo ragionamento tra logica ed emozioni saranno fortemente notati. FORTUNA: oggi è una giornata favorevole per trascorrere una serata romantica o magari conoscere una persona speciale.Questa settimana sarà importante sul lavoro: rimani concentrato sulle azioni pratiche e non perdere tempo a “discutere di relazione” o con persone complicate. Mercurio retrogrado caricherà la diplomazia in alcuni casi. Scegli le parole giuste e dai un tono leggero nelle comunicazioni e nei contatti. La routine sarà frenetica con richieste di nuove attività. Trova la tua vocazione o scala una carriera!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi è un giorno per godere dell’affetto degli altri. Il tuo grande aiuto e stabilità saranno contrassegnati dalle tue capacità che ti hanno reso un pioniere in passato. SENTIMENTI: È un giorno per sentire che sei intrattenuto e che gli altri ti amano, il che ti farà sentire molto pieno. AZIONE: è importante che tu metta in pratica la sicurezza dei tempi passati e soprattutto la grande creatività della tua immaginazione. FORTUNE: Devi dare il tuo amore e la tua attenzione ai parenti stretti che puoi ascoltare.Il lavoro procederà lentamente con Mercurio retrogrado, che potrebbe ritardare le risposte e richiedere una riflessione prima di firmare contratti o impegnarsi in nuove attività. D’altra parte, in questa fase, la creatività e l’animazione con nuovi progetti non mancheranno. Aumenta l’esposizione, brilla e conquista nuovi spazi. Cogli l’occasione per reinventare la vita e godere di nuovi piaceri. Amore in aumento!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi è una giornata in cui è bene organizzare i propri obiettivi con entusiasmo e malizia. Le tue grandi risorse saranno le abilità pratiche e l’affetto che riceverai dagli altri. SENTIMENTI: È un momento in cui è consigliabile chiarire alcune questioni sentimentali legate alla tua vita sociale e ai tuoi obiettivi. AZIONE: È un momento molto speciale per usare la tua grande originalità e materializzare le tue potenzialità uniche. FORTUNE: È un giorno fortunato in amore e romanticismo e/o per incontrare una persona speciale.Le attività di gruppo e le amicizie sposteranno la settimana. Cogli l’occasione per essere presente sui social network e salvare le relazioni. La famiglia ispirerà cure e scambi affettuosi. Crea un’atmosfera accogliente a casa, con tocchi delicati nell’arredamento. Fiori, opere d’arte o fotografie e piccoli dettagli porteranno più bellezza e armonia ai tuoi spazi. Investi in benessere, sicurezza e comfort.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Avrai una magnifica giornata per goderti i tuoi piani con amici che la pensano allo stesso modo. I tuoi risparmi e guadagni saranno fondamentali per questo. Avrai i tuoi progetti ben concepiti e un grande entusiasmo. SENTIMENTI: È un momento da godere con amici che la pensano allo stesso modo e/o con la coppia per organizzare un viaggio ideale. AZIONE: Sarà un giorno in cui dovresti mantenere magistralmente le tue alleanze con partner fidati. FORTUNE: è una giornata in cui dovresti gettare le basi e l’economia con le persone coinvolte nei tuoi progetti.Mercurio retrogrado approfondirà il dialogo con la famiglia. Approfitta della settimana per eliminare questioni pendenti del passato, riordinare gli armadi, organizzare la casa e ritrovare le cose perdute. La fase porterà anche opportunità di sviluppo professionale. Ti esibirai bene in riunioni di lavoro, colloqui e trattative. Brilla, espandi le relazioni e affronta nuove sfide!

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi è un giorno in cui è consigliabile mantenere l’unione con persone che la pensano allo stesso modo per i tuoi piani e progetti. Insieme potete usare le vostre abilità e iniziative uniche. SENTIMENTI: È un giorno in cui dovresti concordare questioni di benefici e immobili con le persone coinvolte. AZIONE: Sarà importante che la tua grande immaginazione e le tue azioni siano fortunate per molte persone intorno a te. FORTUNA: potrai discutere di questioni importanti legate alle iniziative con le persone coinvolte.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Dovrai organizzare gli affari e le finanze importanti della tua vita. Inoltre, gli accordi con persone che la pensano allo stesso modo saranno vantaggiosi e potrai concretizzare nuove iniziative con precisione. SENTIMENTI: È il momento ideale per raggiungere accordi vantaggiosi per tutti voi che fate parte dei vostri rapporti e delle loro associazioni. AZIONE: questo è un momento in cui è importante organizzare le tue finanze con il tuo partner e le persone coinvolte. FORTUNA: è un giorno in cui è consigliabile che tu risolva questioni importanti che devi risolvere e sistemare nella tua vita.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La tua grande missione sarà quella di guidarti verso nuove iniziative e accordi armoniosi con persone che la pensano allo stesso modo. Dovresti prestare attenzione ad alcune persone vicine che hanno bisogno del tuo sostegno. SENTIMENTI: È un momento in cui puoi prenderti cura delle persone vicine che hanno bisogno della tua comprensione e del tuo supporto emotivo. AZIONE: oggi è una giornata in cui la cosa più importante sarà mantenere le alleanze con gli amici in modo chiaro e organizzato. FORTUNE: È un momento fortunato per organizzare correttamente i tuoi nuovi progetti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi è un giorno in cui dovresti risolvere i problemi in sospeso in modo che i tuoi progetti siano ottimali. Il tuo modo di esprimere il tuo sostegno e la tua vicinanza a chi ha bisogno di te sarà prezioso. SENTIMENTI: oggi potrai esprimere la tua vicinanza e aiutare gli altri con gioia e affetto. AZIONE: Oggi è un giorno in cui è importante per te incontrare e parlare con le persone che ami e che hai bisogno di aiutare. FORTUNE: È un giorno in cui la cosa principale sarà per te risolvere i problemi in sospeso di cui hai bisogno in modo che i tuoi obiettivi siano solidi.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi sarà una giornata in cui dovrai prestare attenzione alle finanze e ai guadagni economici. La tua acutezza mentale sarà la tua migliore strategia per nuovi progetti. SENTIMENTI: oggi è il giorno in cui gettare le basi della famiglia e il sostegno che darai ai tuoi cari. AZIONE: è una giornata in cui l’importante sarà affrontare le questioni economiche familiari. Dovrai parlarne con la tua famiglia e il tuo partner. FORTUNE: Sarai in grado di usare il tuo grande ingegno per mantenere i tuoi progetti in modo profondo e stabile.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi è un giorno importante per gettare le basi per nuove iniziative e obiettivi. Potenziali con le tue abilità. Mostra sentimentalmente i tuoi sentimenti. SENTIMENTI: è una giornata in cui è importante chiarire i propri sentimenti e dimostrare il proprio coinvolgimento e impegno. AZIONE: è necessario gettare le basi e avviare nuove iniziative originali e produttive.FORTUNA: è una giornata in cui è consigliabile utilizzare i tuoi migliori doni per esaltare i tuoi obiettivi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi è una giornata per affrontare questioni importanti nella professione e nella famiglia. Sarai in grado di risolvere problemi del passato. È importante concordare obiettivi per mantenere il sostegno familiare. SENTIMENTI: è una giornata per organizzare la tua professione e parlarne con la tua famiglia, per renderli partecipi dei tuoi progetti. AZIONE: la cosa più importante è risolvere i problemi passati e chiarirli con calma e pazienza. FORTUNA: dovresti mantenere la tua simpatia e il tuo dinamismo in questo giorno benefico per esso.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi sarà un giorno in cui la tua grande gentilezza, entusiasmo e buon cuore ti serviranno per aiutare le altre persone e allo stesso tempo ottenere benefici benefici per tutti. SENTIMENTI: È un giorno in cui la tua vitalità e cordialità ti riempiranno di gioia. Quindi godrai di una piacevole giornata. AZIONE: Oggi sarà una giornata in cui i tuoi guadagni professionali saranno utili per i tuoi nuovi progetti innovativi. FORTUNE: Noterai che i tuoi guadagni ti aiuteranno a risolvere gli affari incompiuti del passato di cui devi sbarazzarti.

