Oroscopo Branko di martedì 23 agosto: amore e fortuna di questa giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Non hai causato la tensione, ma con fascino e strategia la dissolverai. Indipendentemente dal fatto che gli altri possano apprezzare appieno il tuo genio sociale, sicuramente ti semplifica la vita!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Questa giornata sembra un quiz, tranne per il fatto che le risposte non si trovano scritte in piccolo, capovolte in fondo alla pagina. Ora è solo un’ipotesi, ma la prossima settimana saprai cosa hai fatto bene.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – I problemi relazionali si verificano quando le persone proiettano le loro speranze e paure l’una sull’altra. Eviterai di presumere che le persone siano chi vuoi che siano. Invece, farai ogni sforzo per imparare chi sono veramente.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Gestisci meglio lo stress e le finanze migliorano o gestisci meglio le finanze e lo stress si dissolve. Con il tuo atteggiamento positivo, non importa come affronti il problema, vinci!

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Anche se “non lasciare tracce” è uno dei tuoi motti per stare nella natura, non funziona in ogni scena. La tua semplice presenza spesso cambia le cose. Domani è per il meglio e andrai da qualche parte che potrebbe davvero sfruttare il miglioramento.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È più probabile che le persone si intromettano nei confini che non sono ben delimitati. Quando è abbastanza importante, stabilirai le regole e deciderai come applicarle, l’equivalente di un ingresso recintato.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Non può far male essere un po’ strategici con l’atmosfera di festa che prevale. Considera chi potrebbe essere utile per te conoscere e socializzare di conseguenza.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Un tentativo di risolvere i problemi di altre persone spesso ti mostra quanto alle persone piacciono davvero i loro problemi e non vogliono che vengano risolti. Eviterai quel dramma oggi concentrandoti esclusivamente sulla tua scena.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Stai passando a cose migliori, che non sono necessariamente cose più grandi; piuttosto, sono cose più adatte a te. Grandi quantità di mediocri non ti attraggono.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Qualcuno che fa notare i tuoi errori potrebbe non essere la persona più piacevole con cui trovarti, ma comunque sarà determinante nella rapida crescita e nell’opportunità stellare di domani.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Il tuo sorriso e la tua volontà di assecondare il divertimento sono un dono per gli altri e lo ripagheranno anche per te, con un senso di appartenenza poiché ti includono più e più volte.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Il lavoro non è così facile come pensavi. Sforzarsi troppo può spingere le cose in una direzione peggiore. Stranamente, i buoni risultati si ottengono con meno sforzo.

