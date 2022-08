Oroscopo Branko di mercoledì 31 agosto: giornata di passione. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Sei meno ottimista ed energico del solito, Ariete. La tua mente si sente pigra – tutto il tuo corpo lo fa, in effetti. O stai venendo giù con l’influenza o completamente e completamente scoraggiato. Questo sarebbe un buon giorno per prendersi una pausa. I problemi del passato potrebbero tornare a perseguitarti. Forse dovresti affrontarli una volta per tutte.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Potresti essere scoraggiato per questioni di denaro oggi, Toro. Forse un aumento che speravi non è arrivato. Forse un progetto professionale non ha funzionato come ti aspettavi. Ora è il momento di mettere al lavoro il tuo ingegno e trovare un modo per guadagnare i soldi di cui hai bisogno. Fidati di avere il know-how necessario. Una buona opportunità ti aspetta.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Se il lavoro inizia a sembrare più un peso che una gioia, potrebbe essere il momento di ripensare al tuo lavoro, Gemelli. La tua personalità è tale che hai bisogno di molto spazio per allungarti e crescere. Se ti senti soffocato, sai che è tempo di trovare una nuova sfida professionale. Sei fortunato che il tuo set di abilità ti offre molte opportunità. Scegli con cura!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Sei particolarmente in sintonia con l’ambiente e le persone intorno a te oggi, Cancro. Tale sensibilità è nuova per te e non sei esattamente sicuro di cosa fare con la miriade di messaggi che ti vengono in mente, apparentemente dal nulla. Anche se questo è al di fuori della tua esperienza abituale, prova ad accettare piuttosto che ad analizzare.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Questo è un giorno di soddisfazioni, sogni che diventano realtà o grandi passi fatti in quella direzione. Oggi le cose vanno come preferisci, o semplicemente, l’unica cosa che sta succedendo è che ti senti molto meglio senza sapere perché. I successi ti aspettano nel tuo lavoro e nelle tue finanze a breve e lungo termine, a partire da oggi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Dietro la persona perfezionista e laboriosa che mostri all’estero, c’è un’anima ipersensibile con sentimenti delicati. Devi imparare a convivere con quel contrasto e mostrare il meglio di te al mondo esterno perché così guadagneresti molto e la tua vita sarebbe molto più piacevole. Stai pensando di cambiare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Difficoltà inaspettate ti aspettano nella tua vita intima o familiare, cosa che di solito è particolarmente dolorosa per te perché è l’area in cui hai più bisogno di pace, concordia e armonia. Ecco perché cerca di essere prudente e non entrare in disaccordi o discussioni, perché oggi le cose potrebbero essere ingigantite e finire male.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Stai attento con i tuoi colleghi, soprattutto con quelli che consideri più amici e di cui ti fidi di più, perché c’è qualcuno che vuole farti uno scherzo, che ti dà una pacca sulla spalla e ride grazie, ma avrai un sorpresa molto grande con quella persona.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Una grande gioia ti aspetta dopo aver passato dei brutti momenti nei giorni precedenti. Che tu ci creda o no, la fortuna è con te e oggi lo avrai molto più chiaro. Il destino ti libererà da un pesante fardello e anche un cambiamento molto favorevole nella tua vita sentimentale ti aspetta. Tutto inizierà a raddrizzarsi da questi giorni. Non c’è nulla da temere perché hai la fortuna in faccia e, inoltre, ti trovi in ​​un fantastico momento personale, il che significa che risponderai in modo fenomenale alle sfide che potrebbero sorgere. In questi giorni non vivrete grandi cambiamenti, ma getterete le basi per un futuro molto promettente. Avanti!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Non c’è niente di più felice per te che raggiungere il successo nella tua vita professionale, economica o sociale, perché sai che questo porterà ad altri successi che desideri profondamente, ma che non dipendono più da te. Ecco perché oggi vi aspetta una giornata felicissima o con grande soddisfazione, la concretizzazione dei vostri sogni si sta avvicinando. I tuoi parenti più stretti ti daranno una mano se stai pensando, ad esempio, di cambiare casa o lavoro. Rivolgiti a loro senza sentirti in colpa o in debito, perché faresti esattamente lo stesso per il tuo. Trova tutti i supporti necessari.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Nonostante il tuo carattere indipendente, provi un grande amore per la tua famiglia e per la tua cerchia ristretta, ma sei fortunato perché è proprio lì che oggi e in questi giorni verranno prodotte buone notizie e i problemi che ti stavano appesantivano essere risolto. Una grande preoccupazione o dolore alla fine ti lascia. In questi ultimi tempi ti sei lasciato influenzare eccessivamente da persone che non hanno buona fede e che cercano solo il proprio vantaggio personale. Quello che dovresti fare è circondarti di amici positivi e senza doppiezza che ti facciano vedere di nuovo che la vita è meravigliosa.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Stai vivendo un momento emotivamente difficile, un momento che, in molti modi, avresti potuto provocare te stesso. Spesso dai tutto per le persone che non lo meritano, ma il destino ti renderà giustizia e presto rimuoverà dalla tua vita coloro che ti amano solo per prendere le cose da te e usarti. Ammettere gli errori è il modo migliore per crescere come persona e, soprattutto, per evitare di sbagliare in situazioni simili. L’orgoglio è un pessimo consigliere. In generale, sei una persona comprensiva che accetta le critiche. Non cambiare il tuo atteggiamento.

