Oroscopo Branko di mercoledì 6 aprile: amore e lavoro segno per segno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – In amore ci sono dei problemini e degli ostacoli da superare, soprattutto legati alla famiglia. Cerca di mantenere la calma e di non alimentare ulteriori tensioni. Sul lavoro, tutti hanno bisogno di te: sei creativo e geniale, ma non essere troppo severo con gli altri!

Toro – In amore devi fare chiarezza, non puoi dire sempre di sì e avere tanti dubbi. Sei impegnato, ma devi anche mantenere la pazienza e aspettare che passi la tempesta. Il sereno tornerà, prima o poi. Sul lavoro, cerca di seguire la squadra e di aiutare chi ne ha bisogno!

Gemelli – Oggi devi lasciarti andare all’amore e alle belle emozioni, meglio evitare litigi, rancori o ripensamenti. Segui il tuo cuore. Sul lavoro, invece, meglio mantenere la calma e fare tutto passo dopo passo!

Cancro – Oggi devi mantenere la calma, non puoi dire sempre quello che pensi perché potresti ferire le persone che ti sono accanto. Sul lavoro, il supporto non ti manca, ma a volte ti senti solo. Si tratta di una fase momentanea!

Leone – In amore cerca di usare di più l’immagine, di spezzare con la quotidianità di sempre e di lasciarti andare alle grandi emozioni. Sul lavoro, oggi sei molto diplomatico e sarai in grado di risolvere i problemi, ma forse non viene apprezzato come vorresti!

Vergine – In amore basta con la pigrizia, devi ritornare a sognare e a ritrovare la sensibilità che ti appartiene. Sul lavoro, non è il momento giusto per organizzare viaggi perché alcuni progetti non sono come vorresti. La fortuna, però, gira!

Bilancia – Oggi sei molto creativo in amore, romantico più del solito e tutto procede a gonfie vele. Sul lavoro, fai bene a viaggiare con la fantasia, ma ricorda che vivi nella realtà.

Scorpione – Oggi dovrai mantenere la calma, solo con la pazienza scoprirai belle persone, ma devi dare tempo al tempo. Sul lavoro, devi condividere con gli altri le tue idee e assumerti più responsabilità!

Sagittario – Hai finalmente ritrovato il giusto equilibrio in amore, ma ricorda che non puoi dire sempre quello che pensi perché a volte con le parole, pungenti e spigolose, ferisci. Sul lavoro, cerca di dare spazio ai tuoi progetti e all’ambizione: organizza tutto, meglio pianificare!

Capricorno – Sei spensierato, positivo e generoso come non mai e questo favorirà le relazioni sentimentali. Sul lavoro, cerca di ritrovare la giusta motivazione e di avere un atteggiamento propositivo!

Acquario – In amore devi mantenere la calma perché potresti perdere il controllo della situazione e chiudere un rapporto, chissà. Sul lavoro, cerca anche qui di avere pazienza e di sviluppare al meglio i progetti che hai in mente!

Pesci – In amore cerca di approfondire, di darti da fare e di evitare i litigi perché le persone devono accettarti così come sei. Sul lavoro, vai avanti con i progetti: hai tante responsabilità, ma prima o poi arriveranno belle soddisfazioni!

