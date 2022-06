Oroscopo Branko di sabato 11 giugno: in amore giornata di alti e bassi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi la giornata ha una marcia in più, non lasciare che delle piccole incomprensioni minino la tua serenità e quella del partner.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi puoi fare affidamento su una grinta davvero travolgente, gli altri saranno ammirati e tenderanno ad imitarti!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sei un fiume in piena di idee, favoriti i lavori creativi ma cerca di non esagerare! Hai bisogno anche tu di rilassarti un po’.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Questo fine settimana invita a fare chiarezza, se in amore c’è qualcosa che non torna, non esitare a parlarne; recupero già da questa sera.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – In amore se hai una storia solida il momento è propizio per fare dei progetti, emozionanti novità in vista.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È tempo di allacciare nuovi legami sociali e dare una sferzata di energia alle relazioni! La giornata invita a muoversi e a farsi vedere.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi c’è un po’ di malumore, non lasciare però che qualche piccola discussione familiare getti ombra su questo cielo che rimane comunque valido.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Le emozioni tornano protagoniste in questo fine settimana! Quindi se ti piace una persona non esitare a farti avanti.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi potrebbero esserci dei rallentamenti, cerca di non perdere la pazienza e fai prevalere la tua razionalità! Recupero dal pomeriggio.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Non essere troppo dispettoso con una persona che la pensat diversamente da te, oggi potrebbero nascere delle piccole incomprensioni con il segno dei Pesci.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi hai davvero una marcia in più, cerca di farne tesoro e approfittane per dar vita a nuovi, interessanti progetti.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Se ultimamente le questioni familiari ti hanno assorbito è venuto il momento di mettere da parte i dissapori del passato e fare spazio a nuove, intriganti conoscenze.

